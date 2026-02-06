Chilena Parque Arauco ha invertido USD 1.000 millones desde su llegada a Perú: ¿Qué propiedades tiene?

En casi dos décadas, el grupo chileno ha reunido 22 propiedades que incluyen malls de gran formato, complejos urbanos y proyectos de uso mixto. Foto: difusión

Parque Arauco se ha consolidado como uno de los principales operadores de centros comerciales del país desde su ingreso al mercado peruano a mediados de la década del 2000. A lo largo de casi dos décadas, la compañía chilena ha construido un portafolio de 22 activos que combina malls de gran formato, centros urbanos emblemáticos y desarrollos más recientes ligados al uso mixto del suelo.

Ese crecimiento ha estado respaldado por una inversión acumulada cercana a USD 1.000 millones, con un impulso relevante en los últimos años. Solo en los dos ejercicios más recientes, la firma destinó alrededor de USD 200 millones a nuevas adquisiciones, expansiones y proyectos complementarios, consolidando su presencia en Lima y en otras diez ciudades del país.

Expansión sostenida y estrategia de crecimiento

La operación de Parque Arauco en Perú responde a una estrategia articulada en tres frentes. Por un lado, la búsqueda permanente de terrenos para nuevos desarrollos; por otro, la expansión física de activos existentes a través de planes maestros que ordenan el crecimiento por etapas; y, finalmente, la evaluación de compras estratégicas que permitan sumar propiedades consolidadas al portafolio.

Este enfoque ha permitido al operador maximizar el valor de sus centros comerciales mediante remodelaciones progresivas y una planificación que prioriza la experiencia del visitante y la eficiencia comercial. La estrategia también apunta a adaptarse a los cambios del consumo minorista y a fortalecer la competitividad de cada activo.

Larcomar, un ícono urbano y turístico

Entre las propiedades más representativas del grupo destaca Larcomar, ubicado en el acantilado de Miraflores. Su diseño arquitectónico, integrado al paisaje y con vista directa al océano Pacífico, lo ha convertido en uno de los centros comerciales más reconocidos del país.

Más allá de su oferta de tiendas, restaurantes y entretenimiento, Larcomar funciona como un polo turístico y cultural dentro de Lima, con un flujo constante de visitantes locales y extranjeros. Este activo ha sido clave en el posicionamiento de Parque Arauco en el segmento de centros comerciales urbanos de alto valor.

La red MegaPlaza en regiones

Otro pilar del portafolio es la cadena MegaPlaza, con presencia en distritos y ciudades como Independencia, Ica, Cajamarca y Chimbote, entre otras. Estos centros comerciales de gran escala combinan comercio, servicios y ocio, y suelen convertirse en referentes de consumo en sus respectivas zonas de influencia.

La expansión de MegaPlaza ha permitido a Parque Arauco fortalecer su alcance regional y diversificar su base de ingresos. Estos activos destacan por altos niveles de ocupación y por su rol como dinamizadores económicos en las ciudades donde operan.

Formatos complementarios y especializados

Además de los malls tradicionales, la compañía gestiona formatos de menor escala o especializados, como Outlet Arauco y Viamix. Estos espacios están orientados a públicos específicos, ya sea a través de propuestas de descuento o de servicios de conveniencia, ampliando la oferta comercial para distintos perfiles de consumidores.

Esta diversificación de formatos permite a la empresa cubrir distintos momentos de consumo y responder a necesidades más específicas del mercado.

Minka y la apuesta por zonas estratégicas

Uno de los hitos recientes más relevantes fue la adquisición del centro comercial Minka, en el Callao. La operación, valorada en alrededor de S/ 381 millones, incorporó un activo con más de 540 locales y un flujo anual superior a los 18 millones de visitantes.

Ubicado cerca de importantes vías de conexión y del nuevo aeropuerto de Lima, Minka refuerza la presencia territorial de Parque Arauco en zonas de alto tráfico y con fuerte potencial urbano.

Diversificación hacia proyectos residenciales

La estrategia en Perú no se limita al negocio comercial. En los últimos años, la firma ha incursionado en desarrollos residenciales tipo multifamily, como LiveSpace La Mar, en Miraflores. Este proyecto introduce una línea de negocio orientada a vivienda en alquiler, integrada a zonas céntricas y bien conectadas.

Algunos desarrollos más recientes, como Parque La Molina, incorporan criterios de sostenibilidad, áreas verdes y diseño abierto. Estas iniciativas reflejan una visión que busca integrar los centros comerciales al entorno urbano y social.

Con un portafolio diversificado y presencia en múltiples ciudades, Parque Arauco proyecta mantener su crecimiento en Perú, combinando expansión, modernización de activos y nuevas líneas de negocio.