Cayó ‘JJ’, presunto brazo armado de Los Pulpos: asegura que intentaba llegar a Chile “a trabajar”

Jhon Nureña, identificado como alias ‘JJ’ y considerado el principal brazo armado de la organización criminal Los Pulpos, fue capturado esta madrugada cuando buscaba ingresar a Chile. Fue un trabajo conjunto de la Policía Nacional del Perú y su homóloga chilena.

Esta captura significa un avance en la lucha contra la red dedicada a la extorsión y los secuestros que opera desde la ciudad de Trujillo. La información que se pueda obtener, tanto de ‘JJ’ como de Keisy Salvatierra —pareja de Johnson Cruz, alias ‘El Pulpo’, y sindicada como administradora de la banda— será fundamental para rastrear el paradero del líder, quien permanece prófugo en Chile, según la Policía Nacional.

Esta detención de ‘JJ’ responde a una orden judicial de detención preliminar en Perú por presunto delito de extorsión agravada. Las autoridades vinculan a Nureña con varios ataques recientes, entre ellos, la detonación de un explosivo en un bus de Armonía 10 en Trujillo y la explosión ocurrida en el Restobar Tabaco Marino el 1° de febrero, un episodio que afectó tanto al establecimiento como a viviendas cercanas. Además, se investiga su relación con secuestros y un patrón de amenazas dirigidas incluso a efectivos policiales y sus familias.

Keysi Salvatierra ya está en Lima. Pareja del cabecilla de ‘Los Pulpos’ será trasladada a Trujillo bajo máxima seguridad. Foto: 24 Horas/Captura de video

La intervención coordinada entre la policía peruana y sus pares de Chile resultó determinante para el operativo. ‘JJ’ fue capturado en Chile cuando intentaba eludir a las autoridades; posteriormente, la policía chilena ejecutó su expulsión y, en menos de 24 horas, la policía peruana concretó su captura en el aeropuerto Jorge Chávez, trasladándolo de inmediato a la comisaría del terminal aéreo. Actualmente se encuentra bajo custodia y se prevé su traslado a Trujillo para avanzar en las investigaciones.

Chile, punto estratégico para la banda

Chile se ha transformado en un escenario central para las pesquisas contra Los Pulpos. En ese país, Johnson Cruz, alias El Pulpo, permanece en condición de prófugo. Además, desde Chile y Bolivia operaba su pareja y administradora, Keisy Salvatierra, quien fue detenida la semana pasada durante un operativo conjunto entre las policías de Perú, Chile y Bolivia, y extraditada posteriormente. Las autoridades consideran que el manejo del dinero ilícito y la logística transnacional de la banda se articulaban desde estos países.

El general PNP Óscar Revoredo explicó que tras las amenazas recibidas después de la captura de Salvatierra —considerada pieza clave en la estructura financiera por el manejo de grandes sumas de dinero que ingresaban incluso desde Bolivia— se ha reforzado la seguridad para los oficiales encargados de la investigación y sus familiares.

Las próximas etapas en la investigación

Jhon Sneider Nureña Rojas (19), alias 'JJ', un presunto miembro de la banda criminal 'Los Pulpos', fue capturado por la policía cuando intentaba ingresar a Chile. El detenido está acusado de extorsión agravada, secuestro y de haber participado en atentados con explosivos. Latina

Consultado por Latina respecto a su presunta participación en los ataques y su reunión con Johnson Cruz en Chile, ‘JJ’ respondió de manera escueta: “A trabajar”, y negó todas las acusaciones en su contra. La cautela en sus declaraciones ha generado expectativas sobre lo que podría revelar en los próximos días ante las autoridades.

Según la información policial, tanto Jhon Nureña como Keisy Salvatierra serán trasladados a Trujillo, donde se aguardan sus declaraciones para obtener pistas sobre el destino de Johnson Cruz y continuar con el proceso de desarticulación de una organización que ha extendido sus actividades ilícitas más allá de las fronteras de Perú.