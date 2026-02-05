La Presidencia de Perú confirma reuniones con empresarios chinos bajo sospecha a las que no acudió Jerí

La Secretaría General del Despacho Presidencial de Perú ha iniciado consultas internas para esclarecer si existen registros de visitas privadas de empresarios chinos a la residencia oficial del presidente. Este procedimiento se produce en el contexto de las indagaciones en el Congreso sobre presuntos vínculos indebidos entre altos funcionarios y empresarios extranjeros. Según publicó RPP, Benito Villanueva, secretario general del Despacho Presidencial, comunicó a la comisión de Fiscalización que aún debe verificar información relativa a posibles encuentros no documentados oficialmente en la sede de Gobierno, mientras respondió preguntas de los legisladores sobre la naturaleza y registro de eventos protocolares recientes.

La Presidencia de Perú ha reconocido cuatro visitas al Palacio de Gobierno por parte de Zhihua Yang, empresario chino señalado en el foco mediático por sospechas de corrupción, comprendidas entre octubre de 2025 y enero de 2026. De acuerdo con la información presentada por Villanueva ante la comisión de Fiscalización del Congreso, también Ji Wu Xiandong, empresario chino procesado por tráfico ilegal de madera, ingresó en tres oportunidades al mismo recinto entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Según informó RPP, Villanueva resaltó que ningún ministro, viceministro ni el propio presidente José Jerí participaron en tales reuniones consignadas en los registros oficiales.

Villanueva aseguró ante los parlamentarios que, según los registros disponibles, “el presidente no se ha reunido con ellos conforme indica el registro. Debo reiterar que en ninguna de estas visitas se ha reunido con ellos el mandatario, ni tampoco con los ministros o viceministros”. El alto funcionario añadió que el motivo formal de las visitas consistió en “actos preparatorios” para organizar el “Día de la Amistad Perú-China”, sin precisar los nombres de los asistentes o el contenido específico de las conversaciones sostenidas en el Palacio de Gobierno.

Respecto a especulaciones de posibles encuentros privados con el presidente Jerí en su residencia oficial, Villanueva explicó ante los legisladores que no dispone de esa información, al tratarse de un espacio distinto a las áreas bajo su administración directa. En respuesta a las demandas del Congreso para obtener el listado de visitas en la residencia presidencial, Villanueva informó que consultaría con las áreas correspondientes y se comprometió a remitir la información tan pronto estuviera disponible.

Mientras tanto, la atención pública se ha concentrado en los supuestos vínculos entre el Ejecutivo y empresarios chinos. El presidente interino de Perú, José Jerí, figura como objeto de pesquisas parlamentarias a raíz de reuniones privadas y secretas con empresarios extranjeros fuera de Palacio, según detalló RPP. El medio reportó que Jerí mantuvo encuentros en un restaurante y en una tienda clausurada propiedad de Zhihua Yang, donde llegó en un automóvil oficial y accedió portando capucha y gafas de sol. Estos hechos forman parte de las inquietudes expresadas por legisladores y sectores de la opinión pública sobre la transparencia y las eventuales implicancias de estas interacciones.

El presidente Jerí ha reconocido al menos tres reuniones directas con Zhihua Yang, aunque ha desmentido de manera enfática que estos contactos estuvieran relacionados con actividades ilícitas. De acuerdo con la emisora RPP, Jerí sostiene que los contactos obedecieron a motivos legítimos y sostiene su inocencia ante las acusaciones que vinculan estos encuentros a posibles delitos de corrupción. La administración del mandatario enfrenta actualmente un proceso de escrutinio institucional por parte del Congreso, que busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de relaciones oficiales con empresarios extranjeros durante la actual gestión.

Este episodio ha reavivado el debate sobre el control de accesos y la transparencia en las actividades oficiales y privadas de altos cargos estatales en Perú. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo mantienen posturas firmes en sus demandas de claridad institucional, mientras que la Secretaría General avanza con la recopilación de antecedentes y registros necesarios a pedido de la comisión de Fiscalización. Según reportó RPP, la información recabada será entregada formalmente al Parlamento en el marco de la investigación legislativa en curso.