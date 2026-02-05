Perú

San Marcos: ATU modernizará la Clínica Universitaria UNMSM

La intervención responde tanto a la reparación de daños por las obras del Metro de Lima como a la necesidad de ampliar la capacidad de atención en salud y bienestar para la comunidad universitaria

Guardar
El proyecto incluye la construcción
El proyecto incluye la construcción de una nueva área de fisioterapia, la adecuación de espacios administrativos, mejoras en instalaciones sanitarias y eléctricas, y mayor accesibilidad dentro del campus - Créditos: UNMSM.

La modernización de la Clínica Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) marcará un hito en la atención de la comunidad sanmarquina. Con la intervención programada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), este espacio de salud contará con una infraestructura renovada que permitirá ofrecer servicios médicos de mayor calidad y acceso oportuno para estudiantes, personal y docentes.

El proyecto contempla la construcción de una nueva área de fisioterapia, la adecuación de espacios administrativos y del tópico, además de la implementación de instalaciones sanitarias y eléctricas modernas. También se realizarán mejoras en accesibilidad, áreas exteriores, estacionamientos y vías internas, lo que garantizará una circulación segura y eficiente dentro del campus.

La intervención responde a la necesidad de reparar los daños que la clínica experimentó por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, pero también amplía la capacidad de respuesta del centro sanitario universitario.

En paralelo, se implementarán sistemas
En paralelo, se implementarán sistemas modernos de iluminación y videovigilancia en las principales avenidas del campus, aumentando la seguridad y reduciendo el consumo energético - Créditos: UNMSM.

Con estas mejoras, la clínica podrá ofrecer atención integral en salud y bienestar, además de revalorizar el papel de los servicios públicos y aportar a la calidad de vida de toda la comunidad universitaria. El nuevo diseño arquitectónico de la zona administrativa y del tópico tiene como objetivo optimizar la funcionalidad de los ambientes y mejorar la experiencia de los usuarios.

En paralelo, la ATU ejecutará el proyecto de mejoramiento e implementación de los sistemas de iluminación y videovigilancia en los frentes de las avenidas Colonial, Amézaga y Venezuela, que rodean la sede de la UNMSM. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la seguridad y reducir el consumo energético en un campus que acoge a más de 40.000 estudiantes.

El plan contempla la instalación de iluminación subterránea de alta eficiencia, la colocación de 56 postes de concreto y la implementación de 21 cámaras de alta definición integradas en una red de fibra óptica.

El centro de control y monitoreo, que incluirá servidores de grabación y estaciones de trabajo para el personal de seguridad, permitirá una gestión eficiente de la vigilancia y un control riguroso de los accesos al campus.

La modernización de la Clínica
La modernización de la Clínica Universitaria de la UNMSM permitirá ofrecer servicios médicos de mayor calidad y acceso oportuno para estudiantes, personal y docentes - Créditos: San Marcos.

El sistema contará con tecnología de identificación facial y una central de monitoreo unificada, ampliando la capacidad de respuesta ante cualquier incidente y garantizando un entorno más seguro para estudiantes, trabajadores y visitantes.

Ambos proyectos, que se ejecutarán en plazos de cuatro y cinco meses respectivamente, se enmarcan en el compromiso de modernización y mejora de la infraestructura universitaria, con miras a consolidar a la UNMSM como una institución de referencia en servicios educativos y de bienestar integral.

La colocación simbólica de la primera piedra de estas obras contó con la participación de autoridades universitarias, como la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega, y representantes de la ATU, encabezados por el presidente de su Consejo Directivo, David Augusto Hernández Salazar. El acto protocolar reunió también a decanos de diversas facultades y funcionarios de ambas entidades, reflejando el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad sanmarquina.

“Con la colocación de esta primera piedra se fortalecerá la clínica con el objetivo de promover una atención adecuada en salud y bienestar para toda la comunidad sanmarquina, revalorizando los servicios públicos y de salud, e impulsando una infraestructura adecuada para actividades de carácter sanitario, educativo, cultural y social”, señaló la máxima autoridad de la casa de estudios.

Temas Relacionados

ATUUNMSMclínica universitariaperu-noticias

Más Noticias

“Improvisación e ineptitud”: Ola de críticas tras la instalación de puentes provisionales en la Vía Expresa Sur

Pese a que la Municipalidad de Lima y Surco presentaron la estructura como un avance, los vecinos denuncian que la obra se inauguró sin medidas mínimas de seguridad y tras la muerte de una adulta mayor

“Improvisación e ineptitud”: Ola de

JNE confirma que Alejandro Aguinaga vulneró la neutralidad electoral

La resolución ratifica que el legislador utilizó símbolos partidarios en campañas médicas difundidas en redes sociales durante funciones oficiales

JNE confirma que Alejandro Aguinaga

Adiós al papel: pasajeros del Aeropuerto Jorge Chávez solo recibirán comprobantes electrónicos por estos servicios, anuncia SUNAT

Una medida recientemente publicada busca reemplazar los documentos impresos por comprobantes electrónicos, pero solo para servicios específicos. ¿Incluye a la TUUA?

Adiós al papel: pasajeros del

DT de 2 de Mayo le deja lección a Alianza Lima tras victoria en Copa Libertadores 2026: “No se juega con la camiseta, pudimos hacer más goles”

Eduardo Ledesma destacó que la solidaridad y el juego en equipo fueron determinantes para superar a los ‘blanquiazules’ en el duelo de ida de la primera fase, sin importar la diferencia de presupuesto entre ambos planteles

DT de 2 de Mayo

Desempleo juvenil e informalidad afectan a más del 80% de jóvenes en Lima y Callao: lanzan iniciativa gratuita de becas laborales

El 17% de jóvenes peruanos no estudia ni trabaja y enfrenta un mayor riesgo de exclusión social, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática

Desempleo juvenil e informalidad afectan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE confirma que Alejandro Aguinaga

JNE confirma que Alejandro Aguinaga vulneró la neutralidad electoral

Miguel del Castillo niega que su renuncia sea por escándalo con la franja: “Mi interés es la precandidatura a Lima”

El contundente descargo de País para Todos ante denuncias por mal uso de franja electoral: “Nunca se ha recibido un sol”

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo

No solo fue Primero la Gente: Nativa recibirá casi 2,5 millones de soles por franja de 6 partidos

ENTRETENIMIENTO

Milo J en Perú: precios

Milo J en Perú: precios de entradas, lugar y todo sobre el concierto del ‘Niño terrible’ en Lima el 17 de abril de 2026

Milo J traslada su concierto en Lima al Estadio Nacional ante la alta demanda de entradas

Milo J: quién es y por qué causa tanto furor su llegada a Lima para dar un concierto

Miguel Arce expone conflicto con Magaly Medina en Latina tras la difusión de audios privados: “Le levantaron el programa”

Lima es la segunda ciudad a nivel mundial que más vistas le dio a BTS en YouTube durante el 2026

DEPORTES

DT de 2 de Mayo

DT de 2 de Mayo le deja lección a Alianza Lima tras victoria en Copa Libertadores 2026: “No se juega con la camiseta, pudimos hacer más goles”

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a Fase 2 tras derrota frente 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026?

Pablo Guede increpó a Mr Peet tras derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “Cuestionas a un equipo que generó 4 situaciones de gol”

Paolo Guerrero reveló su charla con Federico Girotti tras fallar varios goles en Alianza Lima vs 2 de Mayo: “Le pedí que se concentrara”

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano seguirá su carrera en el histórico Colonia de la Bundesliga