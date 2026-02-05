San Marcos: ATU modernizará la Clínica Universitaria UNMSM

El proyecto incluye la construcción de una nueva área de fisioterapia, la adecuación de espacios administrativos, mejoras en instalaciones sanitarias y eléctricas, y mayor accesibilidad dentro del campus - Créditos: UNMSM.

La modernización de la Clínica Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) marcará un hito en la atención de la comunidad sanmarquina. Con la intervención programada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), este espacio de salud contará con una infraestructura renovada que permitirá ofrecer servicios médicos de mayor calidad y acceso oportuno para estudiantes, personal y docentes.

El proyecto contempla la construcción de una nueva área de fisioterapia, la adecuación de espacios administrativos y del tópico, además de la implementación de instalaciones sanitarias y eléctricas modernas. También se realizarán mejoras en accesibilidad, áreas exteriores, estacionamientos y vías internas, lo que garantizará una circulación segura y eficiente dentro del campus.

La intervención responde a la necesidad de reparar los daños que la clínica experimentó por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, pero también amplía la capacidad de respuesta del centro sanitario universitario.

En paralelo, se implementarán sistemas modernos de iluminación y videovigilancia en las principales avenidas del campus, aumentando la seguridad y reduciendo el consumo energético - Créditos: UNMSM.

Con estas mejoras, la clínica podrá ofrecer atención integral en salud y bienestar, además de revalorizar el papel de los servicios públicos y aportar a la calidad de vida de toda la comunidad universitaria. El nuevo diseño arquitectónico de la zona administrativa y del tópico tiene como objetivo optimizar la funcionalidad de los ambientes y mejorar la experiencia de los usuarios.

En paralelo, la ATU ejecutará el proyecto de mejoramiento e implementación de los sistemas de iluminación y videovigilancia en los frentes de las avenidas Colonial, Amézaga y Venezuela, que rodean la sede de la UNMSM. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la seguridad y reducir el consumo energético en un campus que acoge a más de 40.000 estudiantes.

El plan contempla la instalación de iluminación subterránea de alta eficiencia, la colocación de 56 postes de concreto y la implementación de 21 cámaras de alta definición integradas en una red de fibra óptica.

El centro de control y monitoreo, que incluirá servidores de grabación y estaciones de trabajo para el personal de seguridad, permitirá una gestión eficiente de la vigilancia y un control riguroso de los accesos al campus.

La modernización de la Clínica Universitaria de la UNMSM permitirá ofrecer servicios médicos de mayor calidad y acceso oportuno para estudiantes, personal y docentes - Créditos: San Marcos.

El sistema contará con tecnología de identificación facial y una central de monitoreo unificada, ampliando la capacidad de respuesta ante cualquier incidente y garantizando un entorno más seguro para estudiantes, trabajadores y visitantes.

Ambos proyectos, que se ejecutarán en plazos de cuatro y cinco meses respectivamente, se enmarcan en el compromiso de modernización y mejora de la infraestructura universitaria, con miras a consolidar a la UNMSM como una institución de referencia en servicios educativos y de bienestar integral.

La colocación simbólica de la primera piedra de estas obras contó con la participación de autoridades universitarias, como la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega, y representantes de la ATU, encabezados por el presidente de su Consejo Directivo, David Augusto Hernández Salazar. El acto protocolar reunió también a decanos de diversas facultades y funcionarios de ambas entidades, reflejando el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad sanmarquina.

“Con la colocación de esta primera piedra se fortalecerá la clínica con el objetivo de promover una atención adecuada en salud y bienestar para toda la comunidad sanmarquina, revalorizando los servicios públicos y de salud, e impulsando una infraestructura adecuada para actividades de carácter sanitario, educativo, cultural y social”, señaló la máxima autoridad de la casa de estudios.