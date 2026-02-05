La polémica en torno a Milett Figueroa y su relación con Marcelo Tinelli ha sumado un nuevo capítulo, esta vez con la intervención directa de Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’. En la última edición del programa, González criticó abiertamente al periodista argentino Pepe Ochoa, acusándolo de difundir rumores infundados sobre la modelo peruana y de priorizar el sensacionalismo antes que la veracidad informativa.

La reacción de ‘Peluchín’ se produjo luego de la reapareción pública de Milett y Tinelli, quienes compartieron imágenes juntos en redes sociales y descartaron cualquier versión de ruptura sentimental.

Rodrigo González responde a los rumores y cuestiona el rol de Pepe Ochoa

Durante la transmisión del 4 de febrero, Rodrigo González no escatimó calificativos contra el periodista Pepe Ochoa, integrante del programa argentino ‘LAM’. González se refirió a las recientes afirmaciones de Ochoa, quien había asegurado que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habían terminado su relación, y que incluso la modelo habría pasado la Navidad junto a Patricio Parodi. Estas versiones fueron rápidamente desmentidas tanto por Milett como por Parodi, y, más recientemente, por la publicación de fotografías de la pareja en Buenos Aires.

“Este sujeto tiene esos amigos de producción que escuchan chismes de pasillo, que son radiopasillos de los canales, que viven así. Esas son sus fuentes que le escriben y él repite sin ni siquiera conocerlos, sin saber si puede avalar o no. Lo toma como puede y se manda”, expresó González en vivo.

Rodrigo González acusa de mentiroso a periodista argentino por rumores sobre Milett Figueroa: “Hambriento de estelaridad”.

El conductor fue más allá y acusó a Ochoa de actuar por interés personal, buscando protagonismo y notoriedad mediática: “Imagínate cuáles pueden ser las fuentes de este sujeto hambriento de estelaridad, que no le interesa si puede decir algo que va a rebotar, se manda. Le tiene horror a pasar inadvertido, tiene fobia a la no estelaridad”.

La crítica se extendió al método de trabajo de Ochoa, al que tildó de irresponsable y carente de rigor periodístico: “Derrapa a cada rato con las estupideces que habla, sus fuentes son las de sus deseos porque otras no tiene. Son showceros, les gusta, pero otra cosa es inventar. No puedes ser juez y parte”. González remarcó que los rumores difundidos por el periodista argentino no solo carecen de sustento, sino que contribuyen a la desinformación y afectan la privacidad de los involucrados.

Por su parte, la compañera, Gigi Mitre se sumó a la defensa de Milett y remarcó que la modelo pasó la Navidad en familia y que Marcelo Tinelli estaba en permanente contacto con ella, descartando cualquier distanciamiento. “Eso lo sé de primera mano”, aseguró Mitre, añadiendo que la información difundida por Ochoa no se ajusta a la realidad.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se muestran juntos y desmienten versiones de separación

En medio de la ola de rumores, Milett Figueroa optó por responder desde sus propias plataformas digitales. La modelo peruana compartió fotografías junto a Marcelo Tinelli en las historias de Instagram de ambos, mostrando una jornada relajada y alegre en Buenos Aires. Las imágenes, en las que aparecen sonrientes y disfrutando de un día soleado, fueron interpretadas por sus seguidores como una muestra inequívoca de que la pareja continúa unida.

Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli y comparte fotos juntos

La publicación de las postales se dio luego de semanas de especulación, motivadas por la ausencia de apariciones públicas conjuntas y versiones que sugerían una crisis sentimental. Entre los rumores más insistentes, destacaban los difundidos por Pepe Ochoa, quien llegó a afirmar en televisión argentina que Milett y Tinelli habían terminado su relación y que la ruptura no se había hecho pública para no afectar el reality ‘Los Tinelli’.

Ante los comentarios, Milett Figueroa había declarado previamente a medios peruanos que la distancia entre ambos se debía únicamente a compromisos laborales y viajes, descartando cualquier conflicto en la relación. “Estamos muy bien, estamos separados físicamente por trabajo, pero apenas termine de grabar aquí, vuelvo a Buenos Aires”, explicó en diálogo con la prensa local.

El propio Patricio Parodi, aludido en los rumores, desmintió categóricamente cualquier vínculo sentimental con Figueroa: “No sé de dónde salió la noticia, pero es totalmente mentira. Yo no hablo con Milett, nunca. No tenemos ningún chat”.

Las recientes imágenes de Milett y Tinelli juntos no solo desactivaron las versiones de ruptura, sino que reforzaron la narrativa de una pareja sólida, capaz de sortear la presión mediática y los intentos de desinformación.