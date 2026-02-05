Perú

PNP desarticula banda que exigía S/ 20 mil a comerciante mayorista bajo amenazas de muerte en Huaycán

El jefe de la Región Policial Lima, general Francisco Vargas Andonaire, señaló que en un operativo simultáneo se logró la captura de más de 100 personas en tres distritos

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo simultáneo que permitió la captura de 102 personas y la desarticulación de diez bandas criminales en Lima| Video: PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un operativo simultáneo contra organizaciones dedicadas al tráfico de terrenos y la extorsión en Lima, logrando la captura de más de 100 personas en distintos operativos. Las acciones se desarrollaron bajo el marco del estado de emergencia vigente en la capital y el Callao, con la participación de más de 280 agentes, personal del Ejército y representantes de Migraciones.

Las intervenciones, realizadas en distritos como Comas, Breña y Pucusana, permitieron desarticular 10 bandas criminales. Uno de los mayores golpes se registró en la zona sur, donde la PNP detuvo a 70 presuntos miembros de una red vinculada a alias "El Ingeniero“, sospechada de usurpar terrenos estatales y venderlos de forma ilegal.

Los detenidos estarían vinculados a la quema intencional de 30 viviendas y a la extorsión de residentes que se negaban a pagar cuotas exigidas por los delincuentes. En el operativo se incautaron cuatro armas de fuego.

Desarticulan redes de extorsión y tráfico de terrenos en Lima: 102 detenidos en un día| PNP

Más bandas criminales desarticuladas

El jefe de la Región Policial Lima, general Francisco Vargas Andonaire, confirmó también la captura de integrantes de esta banda en Huaycán. Esta organización, conformada por Cynthia Antezana, Juan Ludeña y Maxi Antezana, habría extorsionado a un comerciante mayorista de frutas exigiendo el pago de S/ 20 mil, bajo amenaza de muerte y ataques con armas de fuego en su vivienda.

Golpe al tráfico de terrenos: PNP detiene a 70 implicados en usurpación y extorsión en el sur de Lima| PNP

En el norte de la ciudad, la PNP desarticuló la banda conocida como "Los Irreparables del Norte“, dedicada a la extorsión en el distrito de Comas. Durante la intervención, los agentes capturaron a Jhoan Cayo y Edgar Huamaccto, este último con antecedentes por robo agravado y usurpación de identidad.

De acuerdo con la PNP, los detenidos portaban una granada de guerra tipo piña, cinco teléfonos móviles y un vehículo utilizados para intimidar a sus víctimas.

El despliegue en Breña y distritos aledaños contó con la supervisión del viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Raúl García Loli, y del director de Prevención y Conflictos Sociales del Ministerio del Interior, Joel Escalante. Las operaciones se centraron en los alrededores de las plazas Bolognesi y Dos de Mayo, así como en las avenidas Venezuela, Tingo María y Arica.

Canales de emergencia

La Línea 1818 es el canal oficial del Ministerio del Interior para recibir denuncias anónimas relacionadas con extorsión, amenazas, tráfico de terrenos y otros delitos. Funciona las 24 horas y permite que los ciudadanos reporten hechos delictivos de manera confidencial, facilitando la intervención policial sin exponer la identidad del denunciante.

La Línea 105 corresponde a la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú. Está disponible todo el día y ofrece atención inmediata ante situaciones de riesgo o emergencia. El Ministerio Público investiga y persigue penalmente estos delitos, brindando protección y acompañamiento a las víctimas durante el proceso judicial.

La Fiscalía de la Nación pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de denunciar delitos de extorsión y tráfico de terrenos en sus sedes a nivel nacional o mediante su plataforma virtual.

