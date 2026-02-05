Perú

Los visitantes de Machu Picchu pagarán una nueva tarifa a partir de mayo de 2026: ¿cuánto será y por qué incluye a nacionales?

El cobro adicional a los boletos fue aprobado en 2023, pero su implementación se postergó para asegurar una transición adecuada y una experiencia fluida

A partir de mayo de
A partir de mayo de 2026, Machu Picchu sumará una nueva tarifa destinada a la conservación y sostenibilidad del santuario peruano.

A partir del 1 de mayo de 2026, los visitantes que ingresen al Santuario Histórico de Machu Picchu deberán pagar una nueva tarifa destinada a la conservación del área natural protegida.

Según la Resolución Directoral N° 000006-2026-SERNANP/DUSRN, publicada recientemente en el Diario Oficial El Peruano, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) habilitará el cobro de este derecho de ingreso, que fue postergado en varias ocasiones desde su aprobación inicial en 2023 y que, de acuerdo a las últimas modificaciones, debía empezar a cobrarse en febrero de 2026.

La actual resolución establece que la fecha de inicio del cobro se traslada a mayo, tras sucesivas prórrogas motivadas por la necesidad de integrar sistemas de boletaje y mejorar la experiencia del visitante.

El SERNANP explicó a Infobae Perú que esta prórroga responde tanto a la intención de apoyar la reactivación turística como a la necesidad de implementar una única plataforma de venta de boletos, bajo la administración del Ministerio de Cultura, en el marco de un convenio interinstitucional.

La recaudación del cobro extra
La recaudación del cobro extra financiará la restauración de áreas degradadas y la protección de la biodiversidad en Machu Picchu.| EFE

¿Cuánto costará la nueva tarifa y quiénes deberán pagarla?

El SERNANP informó que, desde mayo, los visitantes extranjeros que accedan al santuario deberán abonar S/ 11.00 adicionales, mientras que los visitantes nacionales pagarán S/5.00 por el mismo concepto.

Este monto se suma al precio ya vigente para ingresar a Machu Picchu, que en 2026 es de S/152 (aproximadamente 40 dólares) para adultos extranjeros y S/64 para peruanos, según el circuito elegido. Para estudiantes, niños y miembros de la Comunidad Andina, existen tarifas reducidas y promociones según el horario.

La medida también especifica que se mantendrá el ingreso gratuito los días domingo para ciudadanos del Cusco y residentes locales, siempre con reserva previa en la plataforma oficial. Los niños menores de 3 años, de cualquier nacionalidad, continuarán ingresando de manera gratuita todos los días del año.

SERNANP informó que la tarifa
SERNANP informó que la tarifa adicional será de S/ 11 para extranjeros y S/5 para visitantes peruanos, en adición al precio de entrada habitual.

Machu Picchu: destino de los fondos y objetivos de la medida

El SERNANP subrayó que la recaudación por el cobro de esta tarifa será reinvertida en su totalidad en la conservación, sostenibilidad y gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu, conforme a la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

Los recursos se destinarán a fortalecer la regulación y el ordenamiento del flujo turístico, implementar sistemas de control y mejorar la infraestructura de acceso, especialmente en el ingreso amazónico.

Entre las prioridades destacan la recuperación de áreas degradadas por incendios forestales, la capacitación y equipamiento especializado para los equipos de respuesta ante emergencias, y la administración integral de los servicios higiénicos en la Red de Caminos Inca.

Además, se prevé la mejora de servicios públicos asociados a la experiencia del visitante, como señaléticas, miradores, puestos de control, vigilancia y centros de interpretación.

Mejorarán los baños. Los residentes
Mejorarán los baños. Los residentes de Cusco continuarán accediendo gratuitamente los domingos si reservan a través de la plataforma oficial de Machu Picchu.

SERNANP: actualización tarifaria y recomendaciones para visitantes

El SERNANP enfatiza que su gestión abarca la dimensión natural del área protegida, mientras que el Ministerio de Cultura es responsable del componente arqueológico.

La nueva tarifa busca garantizar la sostenibilidad financiera de la conservación y el desarrollo turístico ordenado, poniendo en valor la biodiversidad y el paisaje único del santuario para las futuras generaciones.

La actualización tarifaria permitirá mejorar
La actualización tarifaria permitirá mejorar la infraestructura turística con señalización, miradores, puestos de control y centros de interpretación.

Adicional al pago, se recomienda a los visitantes comprar sus boletos con anticipación en el portal oficial tuboleto.cultura.pe, ya que la demanda suele ser alta y los cupos limitados.

La entrada gratuita los domingos para cusqueños, y la gratuidad para menores de tres años, se mantendrán como parte del compromiso institucional de acceso cultural y social.

Con esta actualización, el SERNANP busca equilibrar la conservación del patrimonio natural y la creciente demanda turística, en uno de los destinos más emblemáticos del país y del mundo.

