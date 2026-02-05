Calor en Lima: ¿a cuánto llegará la temperatura máxima hoy 5 de febrero, según el Senamhi?

Las autoridades reiteraron la importancia de hidratarse de manera adecuada y evitar la exposición prolongada al sol. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó para este jueves 5 de febrero temperaturas máximas de hasta 31 ℃ en la zona este y 28 ℃ en la oeste y el Callao, marcando una jornada cálida.

Según el organismo, la capital peruana experimentará condiciones de cielo nublado en las primeras horas, seguido de nubes dispersas hacia el mediodía y retorno del cielo nublado al atardecer, tanto en el sector este como oeste de la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, las mínimas alcanzan los 20 ℃ en Lima Este y 21 ℃ en Lima Oeste y Callao, valores que reflejan estabilidad térmica en la región metropolitana.

La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

El reporte precisa que el comportamiento del cielo presenta similitud en ambas zonas, con predominio de nubosidad durante el inicio y cierre del día, mientras que el mediodía ofrece mayores intervalos de sol.

El Senamhi recomienda a la población de Lima prestar atención a las variaciones de temperatura y preparar medidas según el rango térmico previsto para hoy. Este informe, actualizado por la entidad, constituye la referencia oficial sobre el estado del clima en la capital peruana y contribuye a la planificación de actividades al aire libre.

Tipos de clima

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

(EFE)

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

Durante la tarde, Senamhi indicó que se espera una tendencia a cielo nublado en toda la capital. (Andina)

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.