Empresas desembolsaron más de S/ 3,6 millones por vulnerar derechos laborales de sus trabajadores

Los pagos se realizaron en enero de 2026 tras la atención de denuncias laborales y la rectificación voluntaria de los empleadores a través de un mecanismo digital de la Sunafil

Los pagos se concretaron después de que las empresas decidieran corregir voluntariamente las irregularidades detectadas. Foto: Grupo San José

Las empresas del régimen privado pagaron S/ 3.672.409 a sus trabajadores en enero de 2026, tras corregir incumplimientos laborales detectados a partir de denuncias atendidas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Los desembolsos se realizaron luego de que los empleadores optaran por rectificarse de manera voluntaria.

El pago se canalizó a través de un procedimiento que permite subsanar faltas sin iniciar una fiscalización formal. De este modo, se restituyeron derechos sociolaborales afectados y se concretaron reintegros a favor de los trabajadores.

Correcciones mediante el Módulo de Gestión del Cumplimiento

El Módulo de Gestión del Cumplimiento de la Sunafil es una herramienta digital que se activa tras la presentación de denuncias laborales. Su funcionamiento contempla una verificación virtual de los hechos, realizada por personal especializado, antes de cualquier inspección presencial.

A través de este mecanismo, los empleadores pueden regularizar el pago de remuneraciones y beneficios sociales pendientes. El procedimiento permite corregir incumplimientos detectados y efectuar los reintegros correspondientes a los trabajadores afectados.

El Módulo de Gestión del Cumplimiento de la Sunafil es un sistema digital que se pone en marcha cuando se registran denuncias laborales. Foto: Gálvez Monteagudo Abogados

Regiones con mayores montos subsanados

Durante enero, San Martín y Lima Metropolitana registraron los mayores montos devueltos a los trabajadores. En el caso de San Martín, las empresas reportaron pagos por S/ 2.612.370, mientras que en Lima Metropolitana la cifra ascendió a S/ 430.578.

“La Sunafil continuará brindando soluciones a los empleadores, con la finalidad de no perjudicarlos con posibles sanciones, sino más bien, buscando que cumplan con sus trabajadores, tanto en sus derechos laborales como en brindarles óptimas condiciones de seguridad y salud en el trabajo”, señaló la entidad mediante un comunicado.

Sunafil brindó asesoría a más de 8.200 trabajadores para prevenir el trabajo forzoso

Un total de 8.284 trabajadores y 362 empleadores recibieron orientación sobre trabajo forzoso mediante 362 acciones preventivas realizadas por la Sunafil a lo largo de 2024 y 2025. La información fue compartida por el superintendente nacional de Fiscalización Laboral, Edgar Vallejos Florian, durante una actividad de sensibilización dirigida a comerciantes y emprendedores del centro comercial electroferretero Nicolini, en el marco del Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso.

Durante su intervención, el funcionario explicó que estas acciones buscan reforzar la detección y denuncia de este delito, así como promover conductas preventivas. “El objetivo de esta iniciativa es cerrar filas contra este delito, reconociéndolo y denunciándolo oportunamente. Asimismo, impulsar una actitud preventiva e informativa para la erradicación de cualquier práctica laboral que atente contra la dignidad humana”, señaló Vallejos Florian.

La Sunafil orientó a 8.284 trabajadores y 362 empleadores sobre trabajo forzoso mediante acciones preventivas realizadas entre 2024 y 2025. Foto: Andina

El titular de la Sunafil también precisó que, entre 2020 y 2025, el Sistema de Inspección del Trabajo ejecutó 869 órdenes inspectivas, de las cuales 54 estuvieron vinculadas a denuncias y 815 correspondieron a operativos. Las regiones con mayor número de intervenciones fueron Lima Metropolitana, La Libertad y Cusco.

Como parte de la jornada, se realizó un recorrido por los pasadizos de la galería Nicolini, acompañado de una batucada, y se distribuyó material informativo a empleadores, trabajadores y público en general. En ese contexto, Vallejos Florian destacó el uso de herramientas digitales como el aplicativo SOS Alerta contra el Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso. “Si sospechan un caso, saquen su celular, envíen una alerta con evidencias como fotos, videos y la ubicación exacta del centro de trabajo”, indicó.

Asimismo, explicó que esta plataforma permite priorizar intervenciones inmediatas, verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y resguardar la seguridad y salud en el trabajo. “Descárguenlo hoy mismo: es simple, confidencial y salva vidas”, puntualizó.

Lluvias intensas en Piura provocan

Sedapal anunció corte de agua

Papa León XIV recibe tapiz

Aumentan inscripciones al Registro Militar

Acción Popular busca mantener su
