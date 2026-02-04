Desde Perú enviaban cocaína oculta en sillas de ruedas hacia España: el insólito método de una red narco internacional

Una silla de ruedas eléctrica modificada y varios paquetes de cocaína incautados junto a la detención de un sospechoso por la Policía Nacional en una operación antidrogas (Policía Nacional de España / Vigilancia Aduanera)

El punto de partida estaba en Perú. Desde ahí salían los envíos, cruzaban el Atlántico y llegaban a Mallorca (España) con una fachada que descolocó incluso a los investigadores: sillas de ruedas. Dentro de sus estructuras metálicas, ocultas con precisión quirúrgica, viajaban paquetes de cocaína destinadas al mercado ilegal europeo. La operación terminó con diez personas sentenciadas por justicia española y una red criminal expuesta tras más de un año de actividad.

Este lunes, una decena de acusados admitió ante la Audiencia Provincial de Palma su implicación en el tráfico de drogas desde América Latina —con especial protagonismo del país andino— hasta la isla balear. Los procesados aceptaron penas que van desde un año y medio hasta cinco años de prisión por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Una decena de acusados comparece ante la Audiencia Provincial de Palma, España, tras admitir su implicación en el tráfico internacional de cocaína desde Perú. (Policía Nacional de España / Vigilancia Aduanera)

El pacto judicial redujo las condenas iniciales, que en conjunto rondaban el centenar de años de cárcel. Gracias a ese acuerdo, la mayoría de los implicados evitará el ingreso efectivo en prisión. Dos de ellos, sin embargo, deberán asumir multas elevadas: 215.000 euros (unos 232 mil dólares) y 126.000 euros (alrededor de 136 mil dólares), respectivamente.

Sillas de ruedas como camuflaje: la ruta que partía desde Perú

Según el relato de hechos aceptado por las partes, la organización operó entre abril de 2023 y julio de 2024. Durante ese periodo, los acusados participaron en el envío sistemático de estupefacientes desde distintos países de Latinoamérica, principalmente desde Perú, utilizando correos humanos —las conocidas ‘mulas’— que transportaban la droga camuflada en la estructura interna de sillas de ruedas: en los cojines de los asientos y respaldares, asi cómo en las baterías.

Un ingenioso pero fallido intento de narcotráfico en España. Agentes descubrieron paquetes de cocaína camuflados en las baterías de dos sillas de ruedas eléctricas, en una operación que destapó el uso de personas vulnerables como 'mulas'. | CNN

El método no era improvisado. Las sillas funcionaban como contenedores móviles, diseñados para sortear controles y reducir sospechas en aeropuertos y puntos de tránsito. Una vez que los cargamentos llegaban a Mallorca, comenzaba la segunda etapa del circuito: la distribución y venta de la droga en la isla.

Una organización con roles definidos y un líder prófugo

La Fiscalía detalló que cada uno de los acusados cumplía una función específica dentro de la estructura criminal. Algunos actuaban como enlaces con otros traficantes; otros se encargaban del traslado, la custodia y el almacenamiento de las sustancias. La organización contaba incluso con un “representante” en Mallorca, encargado de coordinar las operaciones locales y asegurar que la mercancía llegara a destino.

El entramado estaba dirigido por un hombre que fue plenamente identificado durante la investigación, pero que continúa en paradero desconocido y fugado de la justicia. Su ausencia no impidió que el resto del grupo quedara expuesto ni que la causa avanzara hasta juicio.

El golpe policial y el valor de la droga incautada

El operativo policial terminó de desarticular la estructura. Durante los registros practicados por la Policía Nacional en el momento de las detenciones, se incautaron diversas cantidades de cocaína.

El valor total de la droga intervenida superó los 344.000 euros (aproximadamente 372.000 dólares) en el mercado ilícito, una cifra que da dimensión al alcance económico de la organización y al volumen de droga que logró mover durante el periodo investigado.

En la fase inicial del proceso, la Fiscalía había solicitado penas mucho más severas: ocho años de prisión por delito contra la salud pública y dos años adicionales por pertenencia a organización criminal, además de multas de hasta 1.3 millones de euros (cerca de 1.4 millones de dólares) para cada acusado. El acuerdo final rebajó esas pretensiones, pero no diluyó la gravedad de los hechos reconocidos.

El caso deja una imagen tan llamativa como inquietante: sillas de ruedas convertidas en escondites de droga, integradas a una logística internacional, un sistema diseñado para pasar desapercibido, que durante meses logró funcionar hasta que la investigación cerró el cerco.

Más allá de las condenas, el expediente vuelve a poner bajo la lupa las rutas del narcotráfico que tienen a Perú como punto de origen y a España como una de las principales puertas de entrada al mercado europeo.

Evidencia incautada muestra drogas, dinero y herramientas de ocultamiento utilizadas por una red narco internacional que traficaba cocaína desde Perú a España, operando con métodos sofisticados (Policía Nacional de España / Vigilancia Aduanera)