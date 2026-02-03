Senamhi pone en alerta a estos distritos de Lima: temperatura llegaría a los 32°C hasta el viernes 6 de febrero

Continúa la ola de calor en Lima y otras regiones del Perú. El Senamhi ha pronosticado hasta cuándo seguirán las altas temperaturas en el país | Foto composición: Infobae Perú / La Razón.

La llegada de febrero marca un nuevo episodio de calor extremo en la capital peruana. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), los distritos ubicados al norte y este de Lima Metropolitana alcanzarán máximas de 32°C hasta el viernes 6 de febrero, fenómeno que no se registraba desde hace varias temporadas.

La advertencia oficial pone el foco en zonas como Ate, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho y La Molina —en el sector este—, así como en Comas, Carabayllo, Puente Piedra e Independencia en el norte.

De acuerdo con el reporte del Senamhi, el incremento de la temperatura diurna será más notorio en estas áreas, donde el asfalto y la densidad urbana intensifican la sensación térmica.

En Lima centro, los valores bordearán los 30°C (86°F), mientras que en Lima oeste —con distritos como Miraflores, San Isidro, Barranco, Magdalena y Callao—, las máximas rondarán los 27°C (80,6°F), atenuadas por la brisa marina.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) explicó que la causa principal de este aumento radica en la disminución de los vientos del sur y el ingreso de vientos del norte.

Este cambio favorece el calentamiento de la superficie, al tiempo que la llegada de aire seco en las capas medias de la atmósfera, prevista entre el 4 y el 6 de febrero, mantiene valores elevados y limita la formación de nubosidad.

“El ingreso de vientos descendentes genera cielos despejados y mayor exposición a la radiación solar”, detalló la entidad.

Senamhi anuncia incremento de la radiación UV, en especial en horas cercanas al mediodía. - Crédito: Andina

Radiación UV y riesgos para la salud

La combinación de cielos despejados y temperaturas extremas implica un aumento considerable en la radiación ultravioleta. El índice de Radiación UV en la capital se ubicará entre niveles muy altos y extremos, superando el umbral de 11 en las horas centrales del día, de acuerdo con la escala internacional.

Este nivel de exposición puede provocar efectos inmediatos como quemaduras y, a largo plazo, incrementar la probabilidad de enfermedades dermatológicas.

El Senamhi advirtió que la población debe evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 y las 16:00. Recomienda el uso de sombrero, lentes con protección UV, prendas de manga larga y protector solar de amplio espectro.

Además, se sugiere limitar la actividad física al aire libre en el horario de mayor radiación y prestar atención a los avisos oficiales sobre la calidad del aire.

Entre el 4 y el 6 de febrero, el pronóstico incluye ráfagas de viento en la costa central, lo que podría favorecer la formación de niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral durante la noche y la madrugada. Esta situación puede afectar la visibilidad en carreteras y áreas urbanas, según información del Senamhi.

Olas de calor en el litoral peruano

El fenómeno no es exclusivo de Lima Metropolitana. El organismo también reportó que en ciudades del norte como Piura y Tumbes, las máximas oscilarán entre 32°C y 37°C (89,6°F a 98,6°F), mientras que en Lambayeque e Ica los valores irán de 30°C a 36°C (86°F a 96,8°F).

En La Libertad se esperan entre 28°C y 32°C (82,4°F a 89,6°F), y en la región Lima y Áncash, de 28°C a 33°C (82,4°F a 91,4°F). La costa sur presentará temperaturas entre 26°C y 33°C (78,8°F a 91,4°F).