Perú

Qué se celebra el 3 de febrero en el Perú: claves históricas para comprender los cimientos de la nación

La coincidencia de sucesos emblemáticos en esta fecha invita a reflexionar sobre los hitos y figuras que han modelado el devenir político, cultural y social del Perú a lo largo del tiempo

Guardar
Un repaso por episodios que
Un repaso por episodios que transformaron la memoria nacional y dejaron huella en la identidad de la región (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 3 de febrero reúne hechos que marcaron la historia del Perú y de la región. Ese día de 1795 nació Antonio José de Sucre, estratega clave de la independencia sudamericana y vencedor en Ayacucho.

En 1898 nació Nicolás Wetzell, maestro del laúd y figura esencial de la música criolla. En 1975 se inició el Limazo, una huelga policial que dejó a Lima sin resguardo y provocó graves disturbios. En 1985, Juan Pablo II celebró una misa en Ayacucho y llamó a la paz. En 1999 regresaron a Lambayeque las joyas del Señor de Sipán.

3 de febrero de 1795 – nace Antonio José de Sucre, líder independentista y estratega militar suramericano

Figura clave del proyecto emancipador,
Figura clave del proyecto emancipador, Antonio José de Sucre nació en 1795 y condujo campañas que cambiaron el destino político de Sudamérica. (Martín Tovar y Tovar)

Antonio José de Sucre fue un destacado militar y político venezolano, nacido el 3 de febrero de 1795 en Cumaná. Figura clave en las guerras de independencia de América del Sur, se destacó como uno de los principales colaboradores de Simón Bolívar y comandante en batallas decisivas que marcaron el fin del dominio colonial español.

Como líder del Ejército Unido Libertador, Sucre obtuvo la victoria en la batalla de Ayacucho, asegurando la libertad de Perú y consolidando la emancipación de la región.

Su rol fue determinante en la emancipación de territorios como Ecuador y la formación de Bolivia, donde sería su primer presidente. Falleció el 4 de junio de 1830 en un atentado.

3 de febrero de 1898 – Nace Nicolás Wetzell, maestro del laúd y figura esencial de la música criolla

Nicolás Wetzell llegó al mundo
Nicolás Wetzell llegó al mundo en 1898 y dejó una huella profunda en la música criolla, elevando el laúd como símbolo sonoro nacional. (IRTV)

Nicolás Wetzell Romero nació el 3 de febrero de 1898 y fue uno de los grandes referentes de la Guardia Vieja de la música criolla peruana.

Conocido como el Rey del Laúd, destacó como ejecutante y compositor, aportando valses y polcas que enriquecieron el cancionero popular. Entre sus obras figuran Espérame, No quiero recordar y Mágica Flor, además de composiciones junto a Amparo Boluarte.

Musicalizó poemas, acompañó a destacados intérpretes y consolidó al laúd como instrumento emblemático. Su legado perdura como parte fundamental de la identidad musical del Perú.

3 de febrero de 1975 – Inicio del “Limazo”, huelga policial que desencadenó caos en Lima

Una protesta policial iniciada el
Una protesta policial iniciada el 3 de febrero de 1975 marcó un punto crítico de tensión social, con saqueos y ausencia total de control. (Diario UNO)

El 3 de febrero de 1975 estalló en Lima una protesta protagonizada por miembros de la Guardia Civil que se negaron a cumplir sus funciones, dejando la capital sin protección policial y elevando la tensión social.

Esa mañana, los agentes se atrincheraron en el cuartel de Radio Patrulla, exigiendo mejoras salariales y cambios en su situación laboral. La medida marcó el comienzo de una crisis que derivó en desórdenes, saqueos y enfrentamientos en días posteriores.

La falta de control en las calles provocó que otros grupos aprovecharan la ausencia de seguridad, intensificando la agitación ciudadana y acentuando la inestabilidad política del país en ese periodo histórico.

3 de febrero de 1985 – Juan Pablo II celebró misa y envió un mensaje de paz en Ayacucho durante su visita apostólica al Perú

El papa Juan Pablo II
El papa Juan Pablo II llevó un mensaje de reconciliación a Ayacucho el 3 de febrero de 1985, en una jornada de fuerte simbolismo. (Conferencia Episcopal Peruana)

El 3 de febrero de 1985, en el marco de su primera visita pastoral al Perú, Juan Pablo II llegó a Cusco y fue nombrado Ciudadano de Honor antes de dirigirse a Ayacucho, zona afectada por la violencia terrorista.

En esa ciudad andina, ante fuertes medidas de seguridad, el papa ofició una misa y pidió a la población y a los combatientes abandonar los caminos de la violencia, subrayando la importancia de la paz y la justicia en un país golpeado por conflictos internos.

También celebró otros actos litúrgicos y encuentros con fieles, reforzando su mensaje de reconciliación durante su itinerario en varias regiones peruanas.

3 de febrero de 1999 – Regreso de las joyas del Señor de Sipán a Lambayeque para su exhibición en museo especialmente preparado

La devolución de las joyas
La devolución de las joyas del Señor de Sipán a Lambayeque, el 3 de febrero de 1999, marcó un hito en la valoración del patrimonio prehispánico. (Andina)

El 3 de febrero de 1999 marcó la vuelta de las joyas del Señor de Sipán a la región de Lambayeque, tras su tratamiento y exhibición temporal en Lima, Estados Unidos y Europa.

Ese día, importantes piezas del ajuar funerario del gobernante mochica fueron trasladadas a la zona norte del país para ser parte de una colección permanente en un museo construido específicamente para proteger y mostrar este patrimonio cultural.

Este retorno permitió que los habitantes locales y visitantes apreciaran los ornamentos originales descubiertos en la tumba del Señor de Sipán, uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de América prehispánica.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu–noticias

Más Noticias

Ciro Castillo: Edita Vargas pasa noche en el Gobierno Regional del Callao en medio de pugna por el poder de Ciro Castillo

Autoridades mantienen resguardo policial ante la posibilidad de que el conflicto continúe este martes 3 de febrero

Ciro Castillo: Edita Vargas pasa

Natalia Málaga queda sin antecedentes penales tras acuerdo judicial por denuncia en su contra por nuera de Eva Ayllón

El abogado Víctor López explicó que el proceso se cerrará sin pena y cuestionó los montos exigidos por la parte denunciante

Natalia Málaga queda sin antecedentes

Trujillo: explosión en local ‘Tabaco Marino’ deja viviendas afectadas y alarma a vecinos de San Isidro

El estallido se escuchó hasta el distrito de La Esperanza y generó pánico entre los vecinos, mientras autoridades esperan información oficial del COER

Trujillo: explosión en local ‘Tabaco

María Pía Copello adelanta la variada programación de +QTV: “Queremos hacer de todo”

El nuevo canal digital de la empresaria inicia transmisiones este lunes 2 de febrero con una propuesta variada y cercana al público

María Pía Copello adelanta la

Policías reciben 18 meses de prisión preventiva por simular operativos y extorsionar a empresarios

Seis efectivos de la PNP son investigados por secuestro, concusión y extorsión tras una intervención ilegal en Lurín

Policías reciben 18 meses de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Luna acusa a Rafael

José Luna acusa a Rafael López Aliaga de usar memoria de Luis Castañeda para captar votos: “Sus hijos lo botaron del velorio”

Hernando de Soto aparece en archivos divulgados del caso Epstein: “Realmente decepcionante”

Renzo Reggiardo admite contacto con Zamir Villaverde, investigado por corrupción, pero niega amistad: “No tengo vínculo”

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

Rafael López Aliaga plantea cárceles aisladas en la selva para delincuentes de alta peligrosidad

ENTRETENIMIENTO

Natalia Málaga queda sin antecedentes

Natalia Málaga queda sin antecedentes penales tras acuerdo judicial por denuncia en su contra por nuera de Eva Ayllón

María Pía Copello adelanta la variada programación de +QTV: “Queremos hacer de todo”

Magaly Medina anuncia su regreso a ATV con look renovado y promesas de novedades: día y hora confirmadas

La reacción del productor de La Manada tras el intento de María Pía Copello por fichar a un integrante: “nadie puede venir aquí a sabotear”

La contundente respuesta de Samahara Lobatón ante las acciones del Ministerio de la Mujer: “no me los van a quitar”

DEPORTES

Jean Ferrari asegura que “Mano

Jean Ferrari asegura que “Mano Menezes es el técnico ideal para recuperar la identidad” de la selección peruana

Hernán Barcos alienta a Christian Cueva: “Espero que le vaya bien este año y pueda volver a la selección peruana”

Murió la mamá de Pedro Gallese, capitán de la selección peruana: así lo confirmó su club Deportivo Cali

Juan Pablo Goicochea consigue salir temporalmente de Platense: fue anunciado como incorporación del Defensor Sporting

Lionel Messi agradece a Perú por su recibimiento en el Champions Tour del Inter Miami con una imagen en Matute enfrentando a Alianza Lima