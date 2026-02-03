Qué se celebra el 3 de febrero en el Perú: claves históricas para comprender los cimientos de la nación

Un repaso por episodios que transformaron la memoria nacional y dejaron huella en la identidad de la región (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 3 de febrero reúne hechos que marcaron la historia del Perú y de la región. Ese día de 1795 nació Antonio José de Sucre, estratega clave de la independencia sudamericana y vencedor en Ayacucho.

En 1898 nació Nicolás Wetzell, maestro del laúd y figura esencial de la música criolla. En 1975 se inició el Limazo, una huelga policial que dejó a Lima sin resguardo y provocó graves disturbios. En 1985, Juan Pablo II celebró una misa en Ayacucho y llamó a la paz. En 1999 regresaron a Lambayeque las joyas del Señor de Sipán.

3 de febrero de 1795 – nace Antonio José de Sucre, líder independentista y estratega militar suramericano

Figura clave del proyecto emancipador, Antonio José de Sucre nació en 1795 y condujo campañas que cambiaron el destino político de Sudamérica. (Martín Tovar y Tovar)

Antonio José de Sucre fue un destacado militar y político venezolano, nacido el 3 de febrero de 1795 en Cumaná. Figura clave en las guerras de independencia de América del Sur, se destacó como uno de los principales colaboradores de Simón Bolívar y comandante en batallas decisivas que marcaron el fin del dominio colonial español.

Como líder del Ejército Unido Libertador, Sucre obtuvo la victoria en la batalla de Ayacucho, asegurando la libertad de Perú y consolidando la emancipación de la región.

Su rol fue determinante en la emancipación de territorios como Ecuador y la formación de Bolivia, donde sería su primer presidente. Falleció el 4 de junio de 1830 en un atentado.

3 de febrero de 1898 – Nace Nicolás Wetzell, maestro del laúd y figura esencial de la música criolla

Nicolás Wetzell llegó al mundo en 1898 y dejó una huella profunda en la música criolla, elevando el laúd como símbolo sonoro nacional. (IRTV)

Nicolás Wetzell Romero nació el 3 de febrero de 1898 y fue uno de los grandes referentes de la Guardia Vieja de la música criolla peruana.

Conocido como el Rey del Laúd, destacó como ejecutante y compositor, aportando valses y polcas que enriquecieron el cancionero popular. Entre sus obras figuran Espérame, No quiero recordar y Mágica Flor, además de composiciones junto a Amparo Boluarte.

Musicalizó poemas, acompañó a destacados intérpretes y consolidó al laúd como instrumento emblemático. Su legado perdura como parte fundamental de la identidad musical del Perú.

3 de febrero de 1975 – Inicio del “Limazo”, huelga policial que desencadenó caos en Lima

Una protesta policial iniciada el 3 de febrero de 1975 marcó un punto crítico de tensión social, con saqueos y ausencia total de control. (Diario UNO)

El 3 de febrero de 1975 estalló en Lima una protesta protagonizada por miembros de la Guardia Civil que se negaron a cumplir sus funciones, dejando la capital sin protección policial y elevando la tensión social.

Esa mañana, los agentes se atrincheraron en el cuartel de Radio Patrulla, exigiendo mejoras salariales y cambios en su situación laboral. La medida marcó el comienzo de una crisis que derivó en desórdenes, saqueos y enfrentamientos en días posteriores.

La falta de control en las calles provocó que otros grupos aprovecharan la ausencia de seguridad, intensificando la agitación ciudadana y acentuando la inestabilidad política del país en ese periodo histórico.

3 de febrero de 1985 – Juan Pablo II celebró misa y envió un mensaje de paz en Ayacucho durante su visita apostólica al Perú

El papa Juan Pablo II llevó un mensaje de reconciliación a Ayacucho el 3 de febrero de 1985, en una jornada de fuerte simbolismo. (Conferencia Episcopal Peruana)

El 3 de febrero de 1985, en el marco de su primera visita pastoral al Perú, Juan Pablo II llegó a Cusco y fue nombrado Ciudadano de Honor antes de dirigirse a Ayacucho, zona afectada por la violencia terrorista.

En esa ciudad andina, ante fuertes medidas de seguridad, el papa ofició una misa y pidió a la población y a los combatientes abandonar los caminos de la violencia, subrayando la importancia de la paz y la justicia en un país golpeado por conflictos internos.

También celebró otros actos litúrgicos y encuentros con fieles, reforzando su mensaje de reconciliación durante su itinerario en varias regiones peruanas.

3 de febrero de 1999 – Regreso de las joyas del Señor de Sipán a Lambayeque para su exhibición en museo especialmente preparado

La devolución de las joyas del Señor de Sipán a Lambayeque, el 3 de febrero de 1999, marcó un hito en la valoración del patrimonio prehispánico. (Andina)

El 3 de febrero de 1999 marcó la vuelta de las joyas del Señor de Sipán a la región de Lambayeque, tras su tratamiento y exhibición temporal en Lima, Estados Unidos y Europa.

Ese día, importantes piezas del ajuar funerario del gobernante mochica fueron trasladadas a la zona norte del país para ser parte de una colección permanente en un museo construido específicamente para proteger y mostrar este patrimonio cultural.

Este retorno permitió que los habitantes locales y visitantes apreciaran los ornamentos originales descubiertos en la tumba del Señor de Sipán, uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de América prehispánica.