Miguel Arce expone conflicto con Magaly Medina en Latina tras la difusión de audios privados: “Le levantaron el programa”

Miguel Arce habla sobre conflicto con Magaly Medina tras difusión de audios privados. Tiempo Muerto

Miguel Arce recordó un conflicto que proitagonizó con la conductora Magaly Medina luego de que sus audios de polígrafo, grabados para ‘El Valor de la Verdad’, fueran utilizados en la promoción del programa de espectáculos sin su consentimiento. En una entrevista difundida por el canal de YouTube “Tiempo Muerto”, conducido por Flaco Granda, el actor y conductor narró que esta situación derivó en una queja formal que coincidió con la cancelación del espacio televisivo de Medina.

De acuerdo con el relato de Arce, la controversia comenzó cuando sus respuestas en una prueba de polígrafo, realizadas durante su etapa en la televisión peruana, fueron reproducidas en el programa de Magaly Medina. Según detalló, nunca autorizó la difusión de ese material, el cual permanecía bajo la custodia exclusiva de la productora Susana Umbert. “Nunca he dado mi autorización. La única que tenía la autorización de mis audios y sabía dónde estaban, pues era Susana Umbert”, afirmó el actor.

Miguel Arce contó que Susana Umbert le propuso participar en el programa de Beto Ortiz. Pese a su negativa, la productora le insistió para que solo grabe la prueba del polígrafo y que trataría de convencerlo en un lapso de cuatro meses. El actor señaló que, con el fin de que esté tranquila, aceptó. Sin embargo, siempre le remarcó que no asistiría a 'El Valor de la Verdad’.

Miguel Arce revela que conflicto con Magaly Medina le trajó consecuencias a la conductora. Tiempo Muerto

Difusión de los audios

El actor recordó que, al percatarse de la emisión de sus audios personales, se comunicó con Umbert para exigir explicaciones. La respuesta, según su versión, no solo minimizaba la gravedad de la filtración, sino que además justificaba el uso de los audios como una estrategia para aumentar la notoriedad pública de Arce. “Esto es ilegal, le dije. Yo nunca he dado mi autorización”, le dijo. “¿Te parece mal?“, recuerda que la productora le respondió. ”¿Qué parte de ilegal no estamos entendiendo?”, le dijo Arce.

Esto no quedó ahí, Miguel Arce se quejó con Cecilia Gómez de la Torre, Gerente de Programación de Latina en ese entonces. El episodio alcanzó su punto más álgido cuando, tras ello, el programa de Magaly Medina fue levantado ese mismo día. El actor describió que, de manera inmediata, el equipo del programa fue removido de la señal de Latina.

“Coincidencias de la vida, ese día le levantan el programa a Magaly y no sale ese día. A la semana siguiente, Magaly bota a todo su equipo en Latina”, señaló Arce sobre las repercusiones ocurridas tras su reclamo.

Miguel Arce no trabajaría con Susana Umbert porque no le aprece confiable.

Sus tensiones con Magaly Medina

Durante la entrevista, el Flaco Granda profundizó más sobre la relación entre Arce y Medina, resaltando que estuvo marcada por episodios de tensión. El actor reconoció que la conductora lo ha criticado en múltiples ocasiones durante la emisión de programas de espectáculos, aunque admitió que el formato y el enfoque de ese tipo de espacios suelen recurrir a la polémica. “Me ha empayado ocho mil veces. Ha dicho algunas cosas que no me agradan, pero de momento no hemos tenido un enfrentamiento directo”, mencionó Arce en la conversación.

La entrevista también abordó el futuro profesional de ambos en la televisión peruana. Miguel Arce anticipó que compartirá canal junto a Magaly Medina, lo que podría generar nuevos cruces o coincidencias en la programación. “Voy a compartir canal con Paco (Bazán) y con Magaly. Todavía no tengo confirmado el horario, pero es muy posible que seamos el colchón de Magaly”, afirmó entre risas.

Durante la charla, el conductor de ‘Tiempo Muerto’ preguntó a Arce si había recibido algún comentario directamente de Magaly Medina tras el conflicto por los audios. El actor respondió que nunca hubo un contacto directo entre ambos para abordar el tema. “Magaly nunca. No, no, no”, aseguró.

Miguel Arce asegura que no volvería a trabajar con Susana Umbert. Tiempo Muerto.

¿Qué opina Magaly Medina sobre Miguel Arce?

El regreso de Magaly Medina a la televisión peruana no solo genera expectativa por su reaparición tras una cirugía estética, sino también por la renovación de la programación en ATV. En diálogo con Infobae Perú, la conductora se pronunció sobre el próximo estreno de ‘Esto sí es amor’, ciclo que conducirá Miguel Arce, y que se perfila como el nuevo bloque previo a “Magaly TV La Firme”.

Medina analizó la estrategia del canal y sostuvo que la dinámica nocturna suele beneficiar a los programas ubicados antes y después del suyo, pues la expectativa atrae audiencia tanto para su espacio como para el que lo precede. “El programa de arriba y el programa de abajo siempre terminan siendo gananciosos, con algo de rating”, explicó. Sobre la incorporación de Miguel Arce, la periodista fue contundente: “Miguel Arce nunca me ha parecido carismático. Es soso, no tiene ángel. Pero no sé. Esperemos, que no me hayan cambiado papas por camotes”.

Medina se mostró cautelosa respecto al impacto que pueda tener el programa de Arce y a la decisión final del canal sobre los horarios.

Magaly Medina da su opinión sobre el nuevo programa de Miguel Arce en ATV.