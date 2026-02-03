Perú

José Luna interpondrá denuncia penal contra Rafael López Aliaga: “No le tengo miedo, empezamos a otro nivel”

El candidato presidencial de Podemos Perú acusó al líder de Renovación Popular de intimidar y agredir a periodistas, y anunció que presentará una denuncia penal para exigir el cese del hostigamiento contra la prensa y quienes realizan labores de fiscalización

El congresista y candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna, anunció este martes que iniciará acciones legales contra el líder de Renovación Popular y aspirante Rafael López Aliaga, a quien acusó de intimidar y agredir verbalmente a periodistas.

“Le tienen miedo al señor porque tiene algunos medios y además maneja abogados. Pero yo no le tengo miedo (...) y lo voy a denunciar penalmente. Ya empezamos a pasar a otro nivel, pero tiene que dejar de ofender a periodistas, investigadores o a cualquiera que le haga alguna consulta”, declaró en una rueda de prensa.

Luna afirmó que la actitud del exalcalde capitalino “está desbordando la actividad política” y resaltó que quienes cuentan con experiencia y trayectoria en política “no podemos permitir que esto ocurra en nuestro país y más aún en una elección”.

“Vamos a tomar acción con esto y, por tanto, yo les digo a todos (...) basta de violencia, basta de terruqueo, basta de acusar a cualquier medio que le haga una investigación de delincuentes. Yo respeto la democracia y respeto la comunicación y respeto el trabajo de cada uno de ustedes, pero es su trabajo, y cada uno asume la función pública y tiene que ser investigado y a eso uno se somete”, manifestó.

Al ser consultado por los detalles de la denuncia penal, Luna evitó dar precisiones, aunque indicó que exigirá que López Aliaga cese el hostigamiento contra quienes realizan labores de prensa y fiscalización. “Los medios tienen el derecho de investigar y decir su opinión y yo también la mía. La cuestión es concreta”, sostuvo.

El líder de Podemos también relató un episodio vinculado con la familia del fallecido exburgomaestre Luis Castañeda Lossio, mentor político de López Aliaga, cuyo partido Solidaridad Nacional pasó a llamarse Renovación Popular.

“Él se apropió del partido de Lucho Castañeda y no es una cuestión anecdótica (...) El día que se veló a Lucho Castañeda en la municipalidad de Lima, estábamos sus amigos llorando ahí junto a su ataúd. Decenas de amigos que son testigos y al gordito no lo dejaron entrar. Mandó su arreglo floral y su hijo agarró el arreglo floral, lo destrozó, lo despedazó y lo tiró a la basura”, relató.

“Hay decenas de testigos, decenas. Y así como esa historia, hay otros casos que podría contar junto con decenas de testigos (...) Hay cosas que indignan. Yo le pido las disculpas y los permisos a los hijos de Lucho, que francamente fueron atropellados y abusados por un desgraciado que no tiene corazón, no tiene sentimiento, no tiene alma”, añadió.

Acusación

En la víspera, Luna denunció a la gestión de López Aliaga en la Municipalidad de Lima por adjudicar la Vía Expresa Norte a un consorcio chino investigado por presunta corrupción. La acusación, presentada por regidores y dirigentes de Podemos, indica que en 2025 se entregaron más de S/ 277 millones a firmas observadas por el Congreso.

Renovación Popular rechazó los señalamientos y defendió la transparencia del proceso, que contó con supervisión de la ONU, además de precisar que se trata de un contrato de obra pública y no de una concesión. Tanto la agrupación como la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) afirmaron que el desarrollo de la obra sigue el cronograma previsto.

