Reimond Manco lanzó dura respuesta a Sergio Peña tras encararlo por críticas sobre denuncia de abuso sexual: “¿Qué querías que diga?"

Un nuevo enfrentamiento protagonizan Reimond Manco y Sergio Peña. Todo empezó cuando el mediocentro reveló su molestia por las críticas que realizó el ‘Rei’ cuando sucedió la denuncia de abuso sexual en la pretemporada de Alianza Lima en Montevideo.
El ‘10′ mostró su molestia por las declaraciones que realizó el ‘Rei’ pidiendo su salida de Matute, y aseguró que no esperaba esos cuestiomientos de su parte porque lo consideraba su amigo generando muchas reacciones.
Manco no tardó en responder a Peñita y fue contundente. Reconoció que también le tiene cariño, pero no podía defenderlo de la indisciplina que había cometido.
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“Yo vi a mi compadre Sergio Peña diciendo que no le había gustado que yo diga que los jugadores que habían estado en este problema, ¿te acuerdas que hubo en Uruguay? Que se tenían que ir de Alianza Lima y todo. A ver, Sergio, yo también te aprecio, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra", disparó el exdelantero en el programa ‘Juego Cruzado’.
Además, Reimond le recordó que fue el mismo Sergio que reconoció la falta en la pretemporada de los ‘blanquiazules’: "¿Qué querías que diga? ¿Que se tenían que quedar en Alianza porque simplemente hemos jugado juntos? Amigo, tú fuiste el que sacaste un comunicado ni siquiera desmintiendo, simplemente deslindándose. Y su abogado confirmó que hubo indisciplina. Entonces, ¿qué quería que dijera? O sea, todos lo dijeron".
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“Me hubiera gustado que no pase ese problema”
Reimond Manco recordó la crítica que realizó contra Sergio Peña cuando se hizo pública la grave denuncia por abuso sexual, y reafirmó sus declaraciones.
“Se tocó el tema y yo dije: “No se puede hablar de alguien si es que no se demuestra lo contrario. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”. Si es que hay indisciplina, lo probable es que lo saquen, porque ya se venía todo este tema de Alianza. Y luego él salió en un comunicado, eh, no desmintiendo la indisciplina, pero sí deslindando responsabilidad de lo que se le acusaba. No negando la indisciplina. Luego sale su abogado a confirmar que hubo indisciplina, más no lo que decía la chica", declaró el exjugador.
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Además, resaltó que no dijo nada malo, y lamentó que el mediocentro haya tenido que pasar por eso: “Entonces, lo lógico, no solamente mío, sino de todos, era decir que ya no debían continuar en Alianza. Eso no es malo, amigo, creo que te pasaron el reel equivocado. Ojalá me hubiera gustado que no sucediera ese problema y ustedes siguieran en Alianza, pero, como lo dijiste tú en otro programa, el hubiera no existe, hermano. Qué pena”, finalizó.
¿Qué dijo Sergio Peña contra Reimond Manco?
La voz de Sergio Peña volvió a sonar en público luego de atravesar un proceso judicial que acaparó la atención mediática. El futbolista, envuelto en una grave denuncia de abuso sexual durante la concentración de Alianza Lima en Montevideo a comienzos de año, decidió contar su versión de los hechos y expresar cómo vivió la situación desde adentro.
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El jugador compartió que el proceso le dejó una mezcla de indignación y decepción, especialmente por las críticas que recibió de Reimond Manco, excompañero y referente del fútbol nacional. Puso especial énfasis en su relación con Manco. “A Reimond lo quiero mucho. He jugado con Reimond, pero es uno de los primeros que salió a decir: ‘Deberían sacarlos, porque cómo van a hacer esto, es una falta’”, en entrevista con ‘Doble Punta’.
Peña insistió en la importancia de comprender el contexto previo a emitir juicios: “Hay que saber qué cosas pasan y qué cosas no pasan en una concentración. Hay que saber si era día libre o no era día libre. Hay que saber si te habían dado autorización o no te habían dado autorización para hacer lo que tú quieras”.
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