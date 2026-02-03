Perú

Capturan a implicado en el secuestro y asesinato de obrero hallado en una maleta en SJM

La noche de su desaparición, Zapaille Huamán se encontraba con compañeros de trabajo y, tras descender en el último paradero del tren, fue interceptado por los criminales

La Policía Nacional del Perú capturó a Josmack Aguilera Martínez, uno de los presuntos implicados en el secuestro y brutal asesinato de Julio César Zapaile Huamán, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado dentro de una maleta en San Juan de Miraflores. | Panamericana

La Policía Nacional detuvo a Yosmar Aguilera Martínez, identificado como presunto responsable del secuestro y asesinato de Julio César Zapaille Huamán, un obrero de 29 años reportado como desaparecido el 6 de septiembre de 2025 en Lima. La captura se realizó más de cuatro meses después del crimen que conmocionó a los vecinos de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con declaraciones del general PNP Manuel Lozada, el móvil del secuestro habría sido económico.

“El móvil para haberlo secuestrado era quitarle las tarjetas de crédito para apoderarse de su dinero. Al no encontrarle nada, se comunican con su familia para que les envíe una fotocopia de su DNI y fotocopia de su tarjeta de crédito”, detalló el oficial.

Secuestro y asesinato en Lima:
Secuestro y asesinato en Lima: la Policía captura a uno de los presuntos responsables

Fue hallado en una maleta

La noche de su desaparición, Zapaille Huamán se encontraba con compañeros de trabajo y, tras descender en el último paradero del tren, fue interceptado por los criminales. Tres días después, el cuerpo de la víctima apareció en una maleta, mutilado, degollado y con signos de tortura. El hallazgo lo realizó un reciclador en la zona de Las Torres, San Juan de Miraflores.

La Policía Nacional confirmó que Aguilera Martínez pertenecería a una banda criminal dedicada a este tipo de delitos y que se habría encargado de ejecutar el asesinato. Las investigaciones continúan para determinar si existen otros implicados en el caso.

En su búsqueda, la familia denunció haber recibido amenazas directas de presuntos integrantes del Tren de Aragua, un grupo criminal que exigía la devolución de un dinero supuestamente vinculado a la red delictiva.

Tras más de cuatro meses
Tras más de cuatro meses sin avances, agentes lograron identificar y detener a un miembro de la banda que habría ejecutado a un obrero, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura

El cadáver apareció descuartizado dentro de una maleta, oculto en un descampado de San Juan de Miraflores. La investigación policial se centró desde el inicio en la hipótesis de un secuestro con fines extorsivos. La familia relató que los delincuentes exigían documentos personales y dinero que, según ellos, pertenecía a la organización criminal.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuita a los siguientes medios:

Línea 1818: Esta línea nacional recibe denuncias de extorsión, secuestro y amenazas en cualquier parte del país. Está disponible las 24 horas y permite que las víctimas se comuniquen de forma anónima o identificada para reportar situaciones de riesgo y recibir orientación inmediata sobre los pasos a seguir.

PNP: El número 105 es la línea de emergencia de la Policía Nacional. Permite a las personas pedir ayuda en tiempo real ante cualquier delito, amenaza o situación de peligro. El servicio está activo todo el día y facilita la intervención rápida de las autoridades.

Fiscalía de la Nación: El Ministerio Público cuenta con plataformas presenciales y virtuales para recibir denuncias sobre delitos graves, incluidas la extorsión y el secuestro. Además de la investigación penal, ofrece orientación legal y medidas de protección para quienes se encuentren en riesgo.

La Defensoría del Pueblo ofrece un canal de atención y asesoría para víctimas que requieren protección o apoyo frente a cualquier vulneración de derechos. Cuenta con líneas telefónicas gratuitas y oficinas en todo el país para responder consultas y gestionar medidas de resguardo.

