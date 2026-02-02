Una concha marina como aviso del clima: el mullu y la lectura que hacían los antiguos peruanos e incas del fenómeno de El Niño

Las sociedades antiguas del Perú desarrollaron una lectura empírica del entorno basada en la observación del mar y sus cambios.

Para las sociedades antiguas del Perú, ciertos cambios en el mar no pasaban inadvertidos. La aparición de una concha específica en la orilla funcionaba como señal temprana de transformaciones mayores. No se trataba de un objeto decorativo ni de un hallazgo casual, sino de un aviso que vinculaba el océano, el clima y la organización social.

Esa concha era el Spondylus, conocido también como mullu. Procedente de aguas ecuatoriales, su llegada al litoral peruano indicaba un aumento de la temperatura marina. Ese cambio anticipaba lluvias intensas en la costa y periodos secos en la sierra. En la actualidad, la ciencia identifica ese proceso como el fenómeno de El Niño, pero siglos antes ya existía una lectura empírica del entorno basada en la observación continua.

Ante este anuncio natural, las comunidades activaban mecanismos de previsión. Se almacenaban alimentos, se limpiaban canales, se reforzaban reservorios y se intensificaban prácticas rituales. El mullu, en ese contexto, adquirió un valor simbólico y práctico. Por esa razón se convirtió en ofrenda dirigida a divinidades, ancestros y autoridades, figuras responsables de mantener el equilibrio entre sociedad y naturaleza.

Ese vínculo entre el molusco y el orden del mundo quedó registrado tanto en la arqueología como en los textos coloniales tempranos, que permiten rastrear su importancia a lo largo del tiempo.

Los estudios arqueológicos identificaron objetos de Spondylus en contextos que van desde el Formativo Medio, entre 1200 y 800 antes de nuestra era, hasta el Horizonte Tardío, previo a la conquista. Aparece tanto en la costa como en la sierra, lo que evidencia redes de intercambio de largo alcance.

Entre las representaciones más antiguas figura el Obelisco Tello y esculturas como el llamado “Portador de las Conchas”. También se documentaron piezas cerámicas, figurillas y ornamentos asociados a ceremonias estatales, incluida la Qhapaq Qocha en época inca.

El mullu en los registros coloniales

Con la llegada de los españoles, los cronistas y extirpadores de idolatrías documentaron prácticas religiosas andinas. Uno de esos testimonios corresponde a Francisco de Ávila, quien consignó la relevancia del mullu en un relato sobre Pariacaca. El manuscrito recoge el siguiente pasaje: “El inga apreció todavía más a Pariacaca y le otorgó cincuenta yanas. ‘Padre Macahuisa’, le dijo al huaca victorioso ‘¿qué te daré? Pide todo lo que quieras. No seré avaro’. El otro le respondió: ‘Yo no deseo nada excepto que te hagas huacsa y celebres mi culto como lo hacen nuestros hijos de Yauyos’. (…) Así mandó que se le ofrendara comida; pero Macahuisa le dijo: ‘Yo no suelo comer estas cosas’ y le pidió que le trajeran mullu” (Taylor, 2008, p.103).

La mención no resulta anecdótica. El texto muestra que el molusco ocupaba un lugar central dentro del sistema ritual, por encima de otros bienes. Esa preferencia abre preguntas sobre su procedencia, su simbolismo y su circulación en tiempos prehispánicos.

Qué es el Spondylus y dónde se encuentra

La llegada del Spondylus (mullu) al litoral peruano indicaba un aumento de la temperatura marina. Museo Nacional de Historia Natural

El Spondylus pertenece a la familia Spondylidae. A nivel mundial se registran 72 especies. En América existen tres: una en el Atlántico y dos en el Pacífico, Spondylus princeps y Spondylus calcifer. Ambas viven en aguas cálidas y su presencia depende de condiciones oceánicas específicas.

El Spondylus princeps destaca por su coloración rojiza, aunque aparecen ejemplares blancos, anaranjados o púrpuras. Presenta espinas visibles en la valva izquierda. Su distribución va desde Panamá hasta el noroeste del Perú, con registros en Tumbes. Vive adherido a rocas o corales entre los 18 y 50 metros de profundidad.

El Spondylus calcifer, conocido como ostión, muestra tonalidades rojo púrpura. Su rango se extiende desde el Golfo de California hasta Punta Pariñas, en Piura. Se localiza en la zona intermareal, entre cinco y diez metros, fijado a superficies rocosas.

Obtención, riesgo y valor social

Ese fenómeno anticipaba lluvias intensas en la costa y sequías en la sierra, hoy identificado como El Niño. Complejo Arqueólogico El Brujo

La extracción del Spondylus princeps exigía inmersiones profundas. Los buceadores especializados descendían hasta cincuenta metros y utilizaban herramientas cortantes para desprender el molusco sin dañarlo. Esta tarea implicaba riesgo físico y conocimientos técnicos precisos.

En su estado natural, la valva izquierda presenta espinas con microorganismos tóxicos en ciertos periodos, lo que convertía su manipulación en una actividad peligrosa. A ello se sumaban los costos de transporte por mar y tierra. Todo este proceso otorgó al mullu un carácter exclusivo, reservado a contextos rituales, políticos y económicos de alto nivel.

El mullu y el fenómeno de El Niño

La Oscilación Madden-Julian cruza el Pacífico y podría desencadenar un nuevo episodio de El Niño, según meteorólogos. (Andy Hazelton)

El Spondylus crassisquama, asociado al nombre mullu, vive desde México hasta Ecuador y llega al norte del Perú cuando la temperatura del mar aumenta. Esa llegada coincide con episodios del fenómeno El Niño, hoy definido como la fase cálida del sistema ENOS.

Los incas observaron esta relación y entendieron la presencia o ausencia del molusco como señal climática. Ese conocimiento permitió planificar siembras y prever riesgos. Además, el mullu circuló como objeto ceremonial y también como forma de intercambio. Su valor dependía del color, con mayor apreciación por las conchas más rojas.

Así, el Spondylus articuló naturaleza, economía y ritual en el mundo andino, con una lógica basada en la observación del entorno y en la experiencia acumulada a lo largo de generaciones.