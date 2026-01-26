Ola de calor en Lima: qué distritos rozarían los 32° C en los próximos días, según el Senamhi

Una ciudadana intenta cubrirse el rostro con un abanico por el fuerte calor y la sofocante sensanción térmica en una calle de Lima Metropolitana. (Composición: Infobae Perú)

Una ola de calor viene afectando a distintos sectores de Lima, con temperaturas máximas que podrían rozar los 32 °C en los próximos días, según proyecciones recientes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El incremento térmico se concentra especialmente en las zonas norte y este de la capital, donde se ubican distritos como San Juan de Lurigancho, Santa Anita y La Molina, además de otros como Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Ate, Chosica, Chaclacayo y Cieneguilla.

De acuerdo con información presentada por Canal N, la ingeniera Janet Huamán, especialista de Senamhi, confirmó el incremento sostenido de las temperaturas hasta el miércoles 28 de enero. Aunque no se descarta que esto se pueda extender.

San Juan de Lurigancho, Santa Anita y La Molina encabezan la lista de distritos limeños con mayor incremento térmico este enero. (Andina)

“Ya habíamos anunciado que el incremento de temperaturas se iba a seguir presentando. Actualmente en los distritos que se ubican hacia el sector norte y sector este como San Juan de Lurigancho, Santa Anita, La Molina, ya las temperaturas se van presentando próximas a los veintinueve grados, y esperamos que en horas próximas al mediodía, estas puedan llegar incluso hasta los treinta grados”, sostuvo la vocera.

La experta del Senamhi precisó que, en los próximos días, los valores extremos podrían alcanzar entre 31 °C y 32 °C en las zonas norte y este de Lima Metropolitana, un rango superior al de otras áreas de la ciudad, donde las máximas oscilarían entre 27 °C y 30 °C.

Zonas más afectadas

La zona norte de Lima comprende los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y San Martín de Porres. Por su parte, la zona este abarca Ate, La Molina, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Chosica, Chaclacayo y Cieneguilla. Estas áreas presentan menor cobertura nubosa y mayor exposición a la radiación solar durante el día, lo que favorece el aumento de la temperatura superficial.

Según lo reportado por Canal N, los valores más altos suelen registrarse entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. En distritos más cercanos al mar, así como en el centro y sur de Lima, las temperaturas tienden a ser más moderadas, dentro del rango de 27 °C a 30 °C.

El Senamhi advierte que en los próximos días las temperaturas extremas podrían superar los 31 °C en zonas alejadas de la costa. (Infobae)

Aviso meteorológico

El Senamhi emitió un aviso meteorológico de nivel naranja para Lima Metropolitana y buena parte de la costa peruana, con vigencia hasta el miércoles 28 de enero. El comunicado advierte que “este incremento de temperaturas máximas iba a persistir”, abarcando desde la zona sur del país, como Tacna y Moquegua, la región centro, y el sector norte, incluyendo Piura, Tumbes y Lambayeque.

Se informó que, en el norte del país, las temperaturas podrían situarse entre 31 °C y 37 °C, superando los valores habituales de la temporada.

Además del calor diurno, la población de Lima ha percibido un aumento en la sensación térmica durante las noches.

La ingeniera Janet Huamán explicó que “aunque aún tenemos algunas condiciones un poco cálidas frente al mar, eso también tiene cierta influencia en lo que concierne a las temperaturas nocturnas. En estos días hemos estado percibiendo temperaturas que van entre los veinte y veintidós grados”. Este fenómeno produce un ambiente cálido y húmedo durante la noche, especialmente en los distritos alejados de la influencia marina.

La temperatura en Lima Metropolitana llegará cerca de los 30 grados y la sensación de calor incrementará considerablemente. (Senamhi)

Recomendaciones ante la ola de calor

El Senamhi recomienda mantener una hidratación adecuada, en especial para niños y adultos mayores, quienes constituyen la población más vulnerable ante las altas temperaturas. La vocera enfatiza la importancia de “usar correctamente el bloqueador y un sombrero de ala ancha” para quienes realicen actividades al aire libre en las horas centrales del día.

La entidad meteorológica insiste en prestar atención a los avisos y reportes oficiales, ya que la intensidad del calor puede variar según la zona y la hora. El uso de ropa ligera y la limitación de la exposición solar directa resultan claves para reducir el riesgo de golpes de calor y molestias asociadas.

La permanencia de este fenómeno está sujeta a la evolución de las condiciones atmosféricas en las próximas jornadas y que la población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi.