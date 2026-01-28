Perú

Melissa Paredes, su paso por 'Estás en Todas', sus coqueteos con 'América Hoy' y lo que piensa de Panamericana tras el ingreso de Ethel Pozo

En conversación con Infobae Perú, la actriz y conductora no descarta integrarse al magazine matutino, destaca la estabilidad de su vida personal y adelanta que seguirá activa en la actuación, conducción y teatro.

Melissa Paredes en coqueteos con
Melissa Paredes en coqueteos con América Hoy.

Melissa Paredes inició el 2026 con una agenda profesional activa y nuevos retos en televisión y teatro. La actriz y conductora conversó con Infobae Perú sobre su presente laboral, marcado por su participación en la serie ‘Los Otros Concha’, donde su personaje ha recibido una respuesta positiva del público.

Paredes valoró el ambiente de trabajo como la productora Michelle Alexander y el reencuentro con colegas. “Es un placer trabajar con Michelle, con todo el equipo de Del Barrio, de verdad que es increíble. Me siento cómoda, feliz, muy contenta… sobre todo que guste tanto el personaje (Nataly), eso es lo lindo”, indicó.

En paralelo a la actuación, Melissa Paredes explora nuevas oportunidades en la conducción televisiva. Recientemente, participó como invitada en el programa ‘Estás en Todas’, tras la salida de Natalie Vértiz, logrando un buen desempeño en los índices de audiencia.

Melissa Paredes fue invitada especial
Melissa Paredes fue invitada especial en Estás en Todas. América TV

“Fue una sorpresa cuando me dieron el rating. Me pareció lindo… yo fui, la pasé muy bonito de invitada, de a poco vamos a ver qué pasa”, sostuvo Paredes sobre su experiencia en la conducción, sin descartar la posibilidad de integrarse de manera más estable al espacio. “En realidad, yo feliz y contenta, todo lo que sea trabajo, bienvenido sea”, agregó.

¿Regresa a América Hoy?

Los rumores sobre su regreso a ‘América Hoy’ también se mantienen presentes, especialmente ante el inicio de una nueva temporada el 2 de febrero y la salida de Ethel Pozo del programa.

Consultada al respecto, Melissa Paredes se mostró abierta y entusiasta ante la posibilidad de regresar al programa matutino. “Siempre y cuando sea trabajo, yo feliz. Yo más que feliz de trabajar, de seguir adelante, que es lo más importante, tengo a mi hija, tengo que salir adelante por ella, seguir en lo mío, trabajando”, resaltó la actriz, quien no pudo ocultar una risa nerviosa cuando fue consultada sobre si la veremos con conductora invitada en el espacio.

Ethel Pozo dice que tiene
Ethel Pozo dice que tiene una conversación pendiente con Melissa Paredes.

“Panamericana TV es una antena fría”

Sobre el reciente cambio de Ethel Pozo hacia Panamericana TV, Paredes expresó sus mejores deseos para su colega, aunque también compartió su percepción sobre la señal. “Desearle suerte. Igual, Canal 5 es una antena fría, la verdad. Yo estuve ahí un tiempito corto, cuando salí de América Hoy. Y es una antena muy fría, pero nada, desearle suerte”, sentenció.

Ante la posibilidad de volver a Canal 5 si Gisela Valcárcel le hace la convocatoria, Melissa fue directa: “No, no sé, en realidad.... No, no sé. Ahorita estoy en América TV, estoy con Michelle (Alexander), y vamos a seguir ahí, en la tele con Michelle, en América. Vamos a ver qué pasa”.

En cuanto a sus próximos proyectos, Paredes confirmó que seguirá combinando la actuación y la conducción, además del teatro: “Siempre con conducción, actuación y teatro, saben que me muevo en esos tres ámbitos. Voy a hacer teatro este año. Así que se viene con todo, va a estar muy lindo, eso ya se los voy a contar más adelante”.

La artista y exconductora reflexiona
La artista y exconductora reflexiona sobre la constante exposición pública y cómo ha aprendido a enfrentar el juicio de extraños al tomar decisiones personales para su hija y mantener su propia integridad (Instagram)

Su relación con Anthony Aranda y los planes de un bebé

Melissa Paredes contó que está en un buen momento de su carrera, al igual que su vida laboral. Además de mostrarse agradecida con los usuarios de las redes sociales, quienes le han mostrado su cariño en todo este tiempo.

“Igual sus haters siempre va a haber… Yo a veces cuando veo un comentario ‘hate’, abro y dice: ‘Cero seguidores, cero todo’. Digo: ‘Ay, eso es una cuenta creada’. Y que se crean miles de cuentas para hacer hate. Hay gente que le caes mal, pero así es la vida, no le vas a caer bien a todo el mundo tampoco”, indicó.

“Nosotros vivimos nuestra vida en realidad, supertranquilos. Estamos felices, tenemos nuestra empresa con Anthony (Aranda), ya abrimos una segunda sucursal. Entonces, creo que más allá de demostrar algo a alguien, lo importante somos nosotros mismos, que al fin y al cabo vivimos para nuestra familia, para nosotros, para mi hija, para mí, para él”, explicó.

Sin haber recibido invitación previa,
Sin haber recibido invitación previa, la pareja fue elegida al azar para disfrutar la exclusiva zona VIP durante el concierto de Bad Bunny, protagonizando momentos espontáneos que sorprendieron a todos los asistentes (Facebook)

Sobre la intención de tener un segundo hijo, Paredes indicó que no cambiará sus planes y que, de darse, continuará activa laboralmente: “Si sale o no la conducción, bueno, sería lindo, porque es trabajo, pero también no creo que interfiera mucho, al fin y al cabo, estar embarazada tampoco es que nos impida hacer cosas”, dijo bastante animosa, quien no dudó en señalar que mostrará orgullosa su barriguita mientras trabaja si se da la oportunidad.

Melissa Paredes encara este 2026 con varios retos y nuevas oportunidades, se mantiene atenta a lo que el año le depare, con la expectativa de seguir creciendo en la pantalla y sobre el escenario.

