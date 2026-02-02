Perú

Jhon Cruz Arce, excarcelado fundador de ‘Los Pulpos’, envía carta y niega estar implicado en atentado contra Armonía 10

Jhon Cruz Arce, quien quedó en libertad en 2025 por un habeas corpus, negó en una carta toda vinculación con el atentado contra la orquesta y otras acciones delictivas recientes en Trujillo

Jhon Cruz Arce, uno de los fundadores de la banda criminal ‘Los Pulpos’, de Trujillo (La Libertad) y excarcelado en 2025 tras un habeas corpus cuando cumplía una sentencia de 25 años de prisión por doble homicidio, envió una carta a los medios en la que rechaza estar implicado en el atentado con explosivos que se registró a mediados de enero contra la orquesta Armonía 10, de Walther Lozada.

El ataque provocó daños en el autobús del grupo musical, aunque sin víctimas, diez meses después de otro atentado que causó la muerte del cantante de una agrupación de cumbia en Lima que también lleva el nombre de Armonía 10.

La agrupación publicó un comunicado en el que condenó estos actos de violencia e hizo “un llamado al gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad” que afecta a diversos sectores del país.

Alias ‘Jhon Pulpo’ señaló en su misiva que se ha informado “falsamente” sobre su implicancia en “dichos actos delictivos, a lo que negamos rotundamente”, así como del ataque a una empresa de venta de licor llamada Tabaco & Ron.

De acuerdo con la televisora local Sol TV, dos días después del atentado contra Armonía 10, delincuentes detonaron artefactos explosivos contra tres locales de esta licorería en Trujillo.

“Me han atribuido hechos delictivos de los cuales no tengo responsabilidad alguna”, señaló el excarcelado al pedir una rectificación en la misiva dirigida a los medios de comunicación, sin precisar detalles, aunque difundida por el programa 24 Horas.

“La presente solicitud se formula al amparo de los derechos constitucionales al honor, buena reputación, presunción de inocencia y rectificación, reconocidos en el artículo 2.° de la Constitución Política del Perú, así como del principio de responsabilidad ulterior en el ejercicio de la libertad de información”, se lee.

Tanto Trujillo como Lima están bajo estado de emergencia para combatir el crimen organizado, pero los ataques contra orquestas y grupos musicales siguen ocurriendo por la existencia de mafias de extorsión que les exigen el pago de sobornos bajo amenaza de atentar contra ellos.

Un artefacto explosivo dañó el bus de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada en los exteriores de la discoteca Monasterio, en Trujillo, mientras la agrupación se encontraba realizando una presentación.

En octubre también fue tiroteada la agrupación Agua Marina, otra popular banda de cumbia peruana, durante un concierto que realizaba en un recinto de las Fuerzas Armadas, en el sur de Lima, lo que dejó varios músicos heridos por impactos de bala.

Los más buscados

Jhon Cruz Arce es el padre de Jhonsson Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’ y actual cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, por quien el Ministerio del Interior ofrece S/ 500 000 a cambio de información que permita su ubicación o captura.

Este último afronta una acusación por el delito de robo agravado con subsecuente muerte de una comerciante, hecho ocurrido en marzo de 2020. Por ese crimen, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo lo condenó a cadena perpetua. La Policía Nacional (PNP) detectó que Cruz Torres figura con acta de defunción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde agosto de 2020.

