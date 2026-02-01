Perú

Parque de las Leyendas ofrece talleres vivenciales para niños en febrero: ¿cómo inscribirse al programa?

La iniciativa ofrece talleres, recorridos guiados y actividades vivenciales enfocadas en la biodiversidad, la conservación y el patrimonio cultural, con cupos aún disponibles

Guardar
El Parque de Las Leyendas
El Parque de Las Leyendas ofrecerá talleres vivienciales en todas sus sedes durante el verano 2025. (Foto: Andina)

El mes de febrero abre una alternativa educativa para niñas y niños que permanecen en la ciudad durante el verano. En Lima, el Parque de las Leyendas mantiene abiertas las inscripciones de su programa estacional dirigido al público infantil, con una propuesta que combina aprendizaje, contacto directo con la naturaleza y actividades recreativas dentro de un entorno controlado.

La iniciativa busca ofrecer a las familias un espacio organizado, con contenidos adaptados a distintas edades, en el que los participantes conozcan de cerca la biodiversidad del país y la importancia de su cuidado. La programación se desarrolla en las dos sedes del parque y contempla talleres, recorridos y dinámicas que se extienden a lo largo del mes.

Bajo el nombre de “Aventura de Verano 2026”, el programa se presenta como una opción para el receso escolar, con cupos aún disponibles y un cronograma definido. La propuesta reúne fauna, flora y patrimonio arqueológico en un solo recinto, con sesiones estructuradas y horarios establecidos.

Un programa de verano con enfoque educativo

El programa se encuentra activo durante febrero y propone una experiencia vivencial para niñas, niños y adolescentes. La organización contempla actividades orientadas al conocimiento del entorno natural y cultural, con énfasis en la conservación y el respeto por los animales.

En la sede San Miguel, el programa se desarrolla en 22 sesiones, con cierre previsto para el 20 de febrero. La distribución semanal responde a rangos de edad específicos. Los lunes, miércoles y viernes participan los grupos Zoo Kids, dirigido a menores de 5 a 6 años; Exploradores, para edades de 7 a 11 años; y Biodiversos, orientado a adolescentes de 12 a 15 años.

Los martes y jueves, la programación se concentra en Zoo Kids y Exploradores, con vacantes disponibles en ambos grupos. Cada jornada incluye talleres vivenciales, recorridos guiados por las instalaciones, actividades relacionadas con el manejo y cuidado de los animales en sus ambientes, además de dinámicas de integración y juegos recreativos.

Actividades disponibles en la sede Huachipa

La sede Huachipa, ubicada en el distrito de Ate, ofrece una modalidad distinta. El programa contempla siete sesiones que se realizan los sábados, con fechas programadas hasta el 21 de febrero. En este espacio, los cupos disponibles corresponden a los grupos Eco Juniors, para niñas y niños de 5 a 6 años, y Bioexploradores, dirigido a participantes de 7 a 9 años.

Las actividades siguen la misma línea pedagógica, con contenidos adaptados al formato de fin de semana. El objetivo apunta a reforzar el aprendizaje mediante la observación directa y la participación en actividades planificadas dentro del parque.

Proceso de inscripción y canales de atención

El programa se desarrolla a
El programa se desarrolla a lo largo de febrero con sesiones organizadas por edades y modalidades diferenciadas entre semana y fines de semana.

Las inscripciones para el programa “Aventura de Verano 2026” permanecen abiertas y se realizan de forma virtual a través de la plataforma oficial del parque: https://leyendas.gob.pe/comprasonline/. Este canal permite a las familias revisar la disponibilidad de cupos y completar el registro correspondiente.

Para consultas adicionales, el Parque de las Leyendas pone a disposición los teléfonos 6449200, anexos 1651, 1652 y 1653, así como el número 914020405, habilitados para ambas sedes, San Miguel y Huachipa. El horario de atención del parque se mantiene de lunes a domingo, incluidos feriados, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Un espacio con historia y patrimonio

El Parque de las Leyendas abrió sus puertas el 20 de marzo de 1964, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, a partir de la iniciativa del conservacionista Felipe Benavides Barreda. La propuesta inicial planteó la creación del primer zoológico moderno del país, con la integración de especies representativas de las regiones del Perú y una visión orientada a la conservación.

El nombre del parque guarda relación con las ilustraciones de leyendas incas y preincas que decoran los muros de ingreso, obras del artista Sabino Springett. Con el paso del tiempo, el recinto incorporó funciones culturales y científicas, además de la protección de espacios arqueológicos.

La sede Huachipa permitió ampliar la capacidad del parque y recibir animales procedentes de distintos contextos. Entre los casos mencionados por visitantes, figura el de Víctor, quien, según el testimonio de una usuaria, “llegó tras un rescate vinculado al tráfico de animales”. Este tipo de situaciones forma parte del trabajo de protección que se desarrolla en el complejo.

El parque también resguarda 53 huacas del Complejo Arqueológico Maranga, integradas al recorrido y a las actividades educativas. Esta característica refuerza su rol como espacio de aprendizaje, en el que naturaleza e historia conviven dentro de la ciudad y sirven como base para programas dirigidos al público infantil durante el verano.

Temas Relacionados

Parque de las Leyendasanimalestalleres de veranoperu-noticias

Más Noticias

André Carrillo suma un nuevo título a sus vitrinas: se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil con Corinthians

La nueva temporada de la ‘Culebra’ empieza con un trofeo que llena de expectativas al elenco a cargo de Dorival Junior. El mediocentro nacional se consolida como el segundo peruano más ganador

André Carrillo suma un nuevo

Reimond Manco dispara contra Hernán Barcos por doble rol en FC Cajamarca: “Si el DT no lo pone, lo saca”

El exfutbolista cuestionó la doble función que asumirá el ‘Pirata’ como jugador y director deportivo, y advirtió posibles conflictos en el manejo del plantel durante la Liga 1 2026

Reimond Manco dispara contra Hernán

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ saldrán en busca de su primer triunfo cuando reciban al ‘vendaval celeste’ en el estadio Monumental, con el respaldo total de su hinchada. Sigue todas las incidencias de este encuentro

Universitario vs ADT EN VIVO

José Jerí acudió con frecuencia a hoteles de Lince, chifas y pollerías, según sus gastos deducibles revelados

De acuerdo con documentos expuestos por Beto A Saber, el mandatario destinó la mayor parte de sus gastos deducibles a locales ubicados en Lince, distrito a menudo mencionado en sus antiguas publciaciones de X

José Jerí acudió con frecuencia

Zully Pinchi acusa a Carlos Jaico, candidato por Perú Moderno, de condicionar su postulación: “Me dijo que tenía que tener algo con él”

La abogada adelantó que formalizará su denuncia contra el ex secretario general de Palacio. Aseguró que cuenta con testigos de las propuestas indecentes del aspirante al sillón presidencial

Zully Pinchi acusa a Carlos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí acudió con frecuencia

José Jerí acudió con frecuencia a hoteles de Lince, chifas y pollerías, según sus gastos deducibles revelados

Zully Pinchi acusa a Carlos Jaico, candidato por Perú Moderno, de condicionar su postulación: “Me dijo que tenía que tener algo con él”

José Luna responde a Rafael López Aliaga: “Gángster sería él porque tiene más de 16 juicios por corrupción”

Vacancia de José Jerí: Solicitan convocar Pleno extraordinario urgente para debatir moción contra el presidente

Sin respaldo político: autoridades cancelan su asistencia a actos por la Amistad Perú–China

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón sorprende con poderoso

Samahara Lobatón sorprende con poderoso mensaje de fe tras volver con Bryan Torres

“Los sábados se hicieron para gozar”: así fue la fiesta memorable de Gisela Valcárcel junto a Explosión de Iquitos

Maykel Blanco y Alexander Abreu, gigantes de Cuba, llegan a Lima con dos presentaciones

Alejandra Baigorria llora tras éxito en promoción de su marca de ropa pese a críticas: “Se quedaron las tiendas vacías”

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

DEPORTES

André Carrillo suma un nuevo

André Carrillo suma un nuevo título a sus vitrinas: se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil con Corinthians

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: Alianza Lima y Melgar ganaron en la fecha 1 del Torneo Apertura

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Reimond Manco dispara contra Hernán Barcos por doble rol en FC Cajamarca: “Si el DT no lo pone, lo saca”

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026