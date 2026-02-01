Admisión 2026-l de la UNALM: el link oficial donde se conocerá los resultados del examen

Resultados del examen de admisión de la UNALM estarán disponibles en la web oficial| Andina

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) concentra hoy, 1 de febrero, la atención de miles de familias debido al examen de admisión 2026-I, en el que más de 1.800 postulantes compiten por 440 vacantes en sus programas de formación científica, agraria y ambiental. La jornada inició a primera hora de la mañana con la llegada de los aspirantes al campus, quienes fueron acompañados por sus familiares en uno de los momentos decisivos de su trayectoria académica.

De acuerdo con declaraciones de Sady García Bendezú, coordinador de la Comisión Permanente de Admisión de la UNALM, a Andina, la evaluación reúne a jóvenes de distintas regiones del país, todos aspirando a ingresar a una de las instituciones más reconocidas del sector.

Universidad Nacional Agraria La Molina ofrece más de 700 vacantes: todo sobre el examen de admisión 2026-I. (Foto: Andina)

Las puertas del campus se cerraron a las 07.30 a.m., mientras que la prueba se extiende desde las 09.00 a.m. hasta las 12.00 p.m. La Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones brindan apoyo logístico y supervisión, lo que ha permitido que la jornada se desarrolle con normalidad.

¿Cuál es el link oficial para ver los resultados?

La evaluación consta de 100 preguntas y tiene una duración total de tres horas. De acuerdo con el cronograma, los resultados estarán disponibles hoy, domingo 1 de febrero, desde las 17:00 horas.

Para quienes deseen consultar los resultados oficiales del examen de admisión 2026-I, la UNALM publicará la información en su plataforma institucional, accesible en el siguiente enlace: https://resultados.lamolina.edu.pe/resultados

¿Qué carreras tiene disponible la UNALM?

Estas son las carreras profesionales y vacantes disponibles para el ciclo actual. En total, son 12 disciplinas

Estadística Informática (30)

Ingeniería Ambiental (25)

Industrias Alimentarias (28)

Ingeniería Forestal (30)

Ingeniería Agrícola (50)

Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos (20)

Agronomía (80)

Biología (25)

Economía (25)

Pesquería (40)

Zootecnia (40)

Ingeniería en Gestión Empresarial (30)

Modalidades de ingreso

La universidad ofrece 17 modalidades diferentes para el ingreso a sus programas académicos, entre las que se incluyen el concurso ordinario, traslado externo, ingreso para los dos primeros puestos de colegios, egresados de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), beneficiarios de Pronabec Beca 18, graduados y titulados universitarios, bachilleratos en convenio, personas con discapacidad, deportistas calificados y víctimas del terrorismo, entre otras alternativas.

Sady García destacó el crecimiento de la participación femenina en los procesos de selección. Actualmente, las mujeres representan más del 50 % de los postulantes, una tendencia que también se observa en la matrícula universitaria.

En cuanto a la descentralización, la UNALM ha impulsado iniciativas para ampliar el acceso al examen de admisión en distintas regiones del país.

En 2025 se realizó la segunda edición del examen descentralizado para escolares de quinto año de secundaria, con la participación de más de 500 estudiantes de Ayacucho, Oxapampa, Trujillo y Lima. Para noviembre de este año se prevé la tercera edición de este examen, mientras que en 2027 se implementará por primera vez el examen ordinario descentralizado en diversas regiones, con el objetivo de identificar talento y facilitar el acceso a la educación superior.