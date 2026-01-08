Perú

UNALM inicia su proceso de admisión 2026-I con 12 carreras y 17 modalidades de ingreso para nuevos postulantes

La Universidad Nacional Agraria La Molina habilitó la inscripción virtual para su proceso, con evaluación académica, cronograma definido y costos diferenciados según modalidad

Guardar
La UNALM abrió oficialmente su
La UNALM abrió oficialmente su convocatoria para el año académico 2026-I, dirigida a jóvenes y adultos que culminaron la secundaria o cuentan con estudios superiores previos. (Composición Infobae Perú)

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) abre un nuevo proceso de admisión con la mirada puesta en el año académico 2026-I. La convocatoria se dirige a jóvenes y adultos que buscan formación profesional en áreas vinculadas al desarrollo agrario, ambiental, económico y científico, campos que mantienen una demanda constante en el país.

El anuncio llega en un momento clave para miles de estudiantes que culminaron la educación secundaria y evalúan opciones universitarias públicas. La Molina, con una oferta académica especializada, plantea un proceso que combina evaluación académica, modalidades diferenciadas de ingreso y un cronograma definido que marca plazos claros para la inscripción y la evaluación.

La evaluación principal se desarrollará el domingo 1 de febrero de 2026. Según informó la propia universidad, “las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 20 de enero de 2026 y deberán realizarse de manera virtual a través del portal admisión.lamolina.edu.pe”, canal oficial habilitado para todo el proceso.

Fecha del examen y carreras disponibles

Universidad Agraria celebrará su examen
Universidad Agraria celebrará su examen de admisión este domingo. (Foto: Andina)

El examen de admisión 2026-I permitirá acceder a una vacante en alguna de las 12 carreras profesionales que ofrece la UNALM. La institución detalló que el proceso se orienta a especialidades vinculadas a la producción, la gestión ambiental, las ciencias biológicas y el análisis económico.

La relación de carreras disponibles incluye:

1. Estadística Informática

2. Ingeniería Ambiental

3. Industrias Alimentarias

4. Ingeniería Forestal

5. Ingeniería Agrícola

6. Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos

7. Agronomía

8. Biología

9. Economía

10. Pesquería

11. Zootecnia

12. Ingeniería en Gestión Empresarial

Cada una cuenta con un número específico de vacantes, definido por la universidad para este proceso.

Requisitos para postular al proceso 2026-I

La UNALM precisó quiénes pueden participar en esta convocatoria. El proceso se encuentra abierto a toda persona que culminó el quinto año de educación secundaria y regularizó la totalidad de sus cursos. También pueden postular los egresados de educación básica alternativa y quienes culminaron estudios en programas de Bachillerato en convenio con la universidad.

En la etapa de inscripción no se exige la presentación de documentos físicos. De acuerdo con la información oficial, “para postular basta solo con realizar la inscripción virtual y el pago correspondiente al examen”. La presentación de documentos se realiza de manera presencial únicamente si el postulante obtiene una vacante, al día siguiente de la evaluación.

Durante la inscripción virtual, el postulante puede seleccionar hasta dos opciones de carrera. Este mecanismo permite ampliar las posibilidades de ingreso, ya que, si no alcanza vacante en la primera opción, puede acceder por la segunda.

La universidad aclaró que este beneficio no se aplica a todas las modalidades. Los postulantes por traslado externo, graduados o titulados universitarios y quienes participan bajo el Convenio Andrés Bello solo pueden elegir una alternativa académica.

Modalidades de ingreso establecidas

Postulantes de la UNALM. Foto:
Postulantes de la UNALM. Foto: Página Oficial de Facebook de la UNALM

El proceso de admisión contempla 17 modalidades de ingreso, diseñadas para atender distintos perfiles de postulantes. Entre ellas figuran:

1. Concurso Ordinario

2. Traslado Externo de otras universidades

3. Dos primeros puestos de colegios de Educación Secundaria

4. Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú y COAR

5. Estudiante que ha finalizado sus estudios de 4to año o esta cursando el 5to año de secundaria

6. Preseleccionado de Pronabec – Beca 18

7. Graduados o titulados universitarios

8. Ley N° 27277 – Víctimas de Terrorismo

9. Ley N° 29973 – Personas con Discapacidad

10. Ley N° 28036 – Promoción y Desarrollo del Deporte

11. Ley N° 28592 – Plan Integral de Reparaciones (PIR)

12. Bachilleratos en convenio con la UNALM

13. Convenio Andrés Bello

14. Becarios Extranjeros, Diplomáticos o funcionarios Internacionales Extranjeros

15. Diplomáticos o funcionarios Internacionales Peruanos

16. Convenio Centro Regional de Formación en Meteorología (CRFM)

17. Ingreso mediante el Centro de Estudios Preuniversitario de la UNALM.

Costos y pagos del examen de admisión

Para participar en el proceso, el postulante debe completar una preinscripción virtual y efectuar los pagos correspondientes. Estos pagos se realizan en el Banco de Crédito del Perú, siguiendo las indicaciones consignadas en la boleta generada por el sistema.

La Guía del Postulante tiene un costo único de S/104 y resulta obligatoria para todas las modalidades. El examen de admisión presenta montos diferenciados según la modalidad y el tipo de institución de procedencia. Por ejemplo, en el Concurso Ordinario el costo es de S/416 para estudiantes de colegios públicos y S/591 para privados. En el caso de traslados externos, los montos varían entre S/708 y S/1292.

La universidad indicó que los beneficiarios de la Ley N.º 28592, correspondiente al Plan Integral de Reparaciones, no pagan el costo del examen de admisión.

1. Guía del postulante (Obligatorio para todas las modalidades): S/104

2. Concurso Ordinario: para estudiantes procedentes de colegios públicos es de S/416 y para privados de S/591.

3. Traslado externo de otras universidades: de universidades públicas S/708 y de privadas S/1292.

4. Dos primeros puestos de colegios de Educación Secundaria: de colegios públicos el monto es de S/474 y de privados de S/708.

5. Estudiante que ha finalizado sus estudios de 4to año o está cursando el 5to año de Educación Secundaria: S/650.

6. Preseleccionado de Pronabec-Beca 18: de institución pública es de S/223 y de institución privada es de S/311.

7. Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú y COAR: S/212

8. Ley 27277 – Víctima de Terrorismo: S/434 (público) y S/617 (privado)

9. Ley 29973 – Personas con Discapacidad y Ley 28036 – Promoción y Desarrollo del Deporte: S/.474 (público) y S/650 (privado).

10. Ley 28592 – Plan Integral de Reparación (PIR): No pagan costo del examen de admisión.

11. Graduados o titulados universitarios: S/1281 (público) y S/2449 (privado)

12. Bachillerato en convenio con la UNALM, Convenio Andrés Bello, Becario Extranjero, Diplomáticos y funcionarios internacionales extranjeros, Diplomáticos y funcionarios internacionales peruanos: S/2449.

13. Participante Libre (Guía del postulante + Examen de admisión): S/217.

La guía del postulante y el acceso a la plataforma virtual

La Universidad Agraria La Molina
La Universidad Agraria La Molina es una de las más grandes del Perú - crédito UNALM

La UNALM explicó que “la Guía del Postulante es un documento virtual que contiene toda la información relacionada con el Proceso de Admisión”. Tras efectuar el pago, el postulante accede a este material desde la página web de la Dirección de Admisión y Promoción.

Luego de completar los pagos, el sistema solicita verificar la inscripción. A partir de ese momento, el postulante puede ingresar a la casilla electrónica, descargar la guía en formato digital, participar en un simulacro virtual del examen y realizar modificaciones permitidas dentro del plazo establecido.

La universidad recordó que toda comunicación oficial se envía mediante la casilla electrónica. “Toda información adicional al examen de admisión se le comunicará a través de su casilla electrónica”, precisó la institución. El usuario y la contraseña corresponden al número de DNI del postulante.

Indicaciones para el día del examen

El día de la evaluación, el ingreso se permite únicamente con el documento de identidad en físico. La universidad autorizó el uso del DNI vencido. En caso de no contar con el documento, el postulante puede presentar una copia del Certificado de Inscripción (C4) o, ante pérdida o robo, la copia de la denuncia policial.

Para los postulantes extranjeros, el ingreso se autoriza con carné de extranjería o pasaporte, según lo señalado por la UNALM en sus disposiciones oficiales.

Temas Relacionados

UNALMUniveraidad Nacional de La MolinaExamen de Admisiónperu-noticias

Más Noticias

Denuncian “censura” a la película ‘Uyariy’ por retiro de cartelera en Cineplanet a pocas horas de su estreno

Víctimas de la masacre de Juliaca acusan restricciones de salas y horarios del documental que dirige Javier Corcuera

Denuncian “censura” a la película

Detienen en Piura embarcación procedente de Colombia con 39 kilos de cocaína ocultos en el casco: red criminal usaba buzos para el recojo

Las autoridades informaron que el método de ocultamiento evitó los controles comerciales habituales y responde a un modus operandi del narcotráfico internacional

Detienen en Piura embarcación procedente

Colegio de Abogados de Lima alerta riesgo para investigaciones tras cierre de equipos fiscales especializados

El CAL pide al Ministerio Público garantizar continuidad, autonomía y seguridad jurídica en casos emblemáticos

Colegio de Abogados de Lima

Intentó salir del Perú con pasaporte adulterado: Migraciones frustra viaje a España de ciudadano ecuatoriano

El caso evidenció la importancia de la verificación documental en los puntos de control fronterizo del país

Intentó salir del Perú con

Policía pagó por la elaboración de su tesis, se la entregaron con errores y reclamó ante Indecopi: los detalles del insólito caso

Según un documento revelado por La Contra, la agente pagó S/2.790 a una empresa para la elaboración de su investigación, pero al recibir un trabajo defectuoso presentó una denuncia ante Indecopi. El organismo declaró nulo el contrato por tener una finalidad ilícita

Policía pagó por la elaboración
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Colegio de Abogados de Lima

Colegio de Abogados de Lima alerta riesgo para investigaciones tras cierre de equipos fiscales especializados

Mario Vizcarra y su última carta para poder postular: Los argumentos por los que piden al JNE inaplicar la Ley 30717

Presidenta del TC defiende ley sobre lesa humanidad y dice que “no tendríamos que obedecer” algunos fallos de la Corte IDH

Mario Vizcarra exige al JNE que le permita ser candidato presidencial: “no vamos a permitir un atropello más”

Edmundo González agradece respaldo del Perú y pide respetar el voto para una transición en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Mayra Goñi presenta a su

Mayra Goñi presenta a su “nuevo novio” pero cibernautas no tardan en recordarle su vínculo con Neutro

Gustavo Bueno se recupera y confirma su regreso a ‘Al fondo hay sitio’ para la temporada 2026

Salvador del Solar y su respuesta a conductor que llamó “película porno” a ‘Pantaleón y las visitadoras’

Tini vuelve a Lima con su gira FUTTTURA World Tour 2026: fecha, precio de entradas, lugar y más

Magaly Medina enfrenta dura recuperación tras cirugía facial y su amiga revela detalles del postoperatorio: “Tuvo mucho dolor”

DEPORTES

Jhilmar Lora jugará en la

Jhilmar Lora jugará en la Serie B de Brasil: exDT de Sporting Cristal impulsó su fichaje por Novorizontino

Felipe Chávez se abre paso: pugna por un espacio en el Bayern Múnich para el arranque de la segunda rueda de la Bundesliga 2025/26

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

Álvaro Barco explicó por qué fichó a Sekou Gassama pese a que se sumará tarde a la pretemporada de Universitario: “Vale la pena esperarlo”

Dónde ver la Champions League de vóley femenino 2026: canal TV para ver todos los partidos de fase de grupos del torneo