UNALM inicia su proceso de admisión 2026-I con 12 carreras y 17 modalidades de ingreso para nuevos postulantes

La UNALM abrió oficialmente su convocatoria para el año académico 2026-I, dirigida a jóvenes y adultos que culminaron la secundaria o cuentan con estudios superiores previos. (Composición Infobae Perú)

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) abre un nuevo proceso de admisión con la mirada puesta en el año académico 2026-I. La convocatoria se dirige a jóvenes y adultos que buscan formación profesional en áreas vinculadas al desarrollo agrario, ambiental, económico y científico, campos que mantienen una demanda constante en el país.

El anuncio llega en un momento clave para miles de estudiantes que culminaron la educación secundaria y evalúan opciones universitarias públicas. La Molina, con una oferta académica especializada, plantea un proceso que combina evaluación académica, modalidades diferenciadas de ingreso y un cronograma definido que marca plazos claros para la inscripción y la evaluación.

La evaluación principal se desarrollará el domingo 1 de febrero de 2026. Según informó la propia universidad, “las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 20 de enero de 2026 y deberán realizarse de manera virtual a través del portal admisión.lamolina.edu.pe”, canal oficial habilitado para todo el proceso.

Fecha del examen y carreras disponibles

Universidad Agraria celebrará su examen de admisión este domingo. (Foto: Andina)

El examen de admisión 2026-I permitirá acceder a una vacante en alguna de las 12 carreras profesionales que ofrece la UNALM. La institución detalló que el proceso se orienta a especialidades vinculadas a la producción, la gestión ambiental, las ciencias biológicas y el análisis económico.

La relación de carreras disponibles incluye:

1. Estadística Informática

2. Ingeniería Ambiental

3. Industrias Alimentarias

4. Ingeniería Forestal

5. Ingeniería Agrícola

6. Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos

7. Agronomía

8. Biología

9. Economía

10. Pesquería

11. Zootecnia

12. Ingeniería en Gestión Empresarial

Cada una cuenta con un número específico de vacantes, definido por la universidad para este proceso.

Requisitos para postular al proceso 2026-I

La UNALM precisó quiénes pueden participar en esta convocatoria. El proceso se encuentra abierto a toda persona que culminó el quinto año de educación secundaria y regularizó la totalidad de sus cursos. También pueden postular los egresados de educación básica alternativa y quienes culminaron estudios en programas de Bachillerato en convenio con la universidad.

En la etapa de inscripción no se exige la presentación de documentos físicos. De acuerdo con la información oficial, “para postular basta solo con realizar la inscripción virtual y el pago correspondiente al examen”. La presentación de documentos se realiza de manera presencial únicamente si el postulante obtiene una vacante, al día siguiente de la evaluación.

Durante la inscripción virtual, el postulante puede seleccionar hasta dos opciones de carrera. Este mecanismo permite ampliar las posibilidades de ingreso, ya que, si no alcanza vacante en la primera opción, puede acceder por la segunda.

La universidad aclaró que este beneficio no se aplica a todas las modalidades. Los postulantes por traslado externo, graduados o titulados universitarios y quienes participan bajo el Convenio Andrés Bello solo pueden elegir una alternativa académica.

Modalidades de ingreso establecidas

Postulantes de la UNALM. Foto: Página Oficial de Facebook de la UNALM

El proceso de admisión contempla 17 modalidades de ingreso, diseñadas para atender distintos perfiles de postulantes. Entre ellas figuran:

1. Concurso Ordinario

2. Traslado Externo de otras universidades

3. Dos primeros puestos de colegios de Educación Secundaria

4. Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú y COAR

5. Estudiante que ha finalizado sus estudios de 4to año o esta cursando el 5to año de secundaria

6. Preseleccionado de Pronabec – Beca 18

7. Graduados o titulados universitarios

8. Ley N° 27277 – Víctimas de Terrorismo

9. Ley N° 29973 – Personas con Discapacidad

10. Ley N° 28036 – Promoción y Desarrollo del Deporte

11. Ley N° 28592 – Plan Integral de Reparaciones (PIR)

12. Bachilleratos en convenio con la UNALM

13. Convenio Andrés Bello

14. Becarios Extranjeros, Diplomáticos o funcionarios Internacionales Extranjeros

15. Diplomáticos o funcionarios Internacionales Peruanos

16. Convenio Centro Regional de Formación en Meteorología (CRFM)

17. Ingreso mediante el Centro de Estudios Preuniversitario de la UNALM.

Costos y pagos del examen de admisión

Para participar en el proceso, el postulante debe completar una preinscripción virtual y efectuar los pagos correspondientes. Estos pagos se realizan en el Banco de Crédito del Perú, siguiendo las indicaciones consignadas en la boleta generada por el sistema.

La Guía del Postulante tiene un costo único de S/104 y resulta obligatoria para todas las modalidades. El examen de admisión presenta montos diferenciados según la modalidad y el tipo de institución de procedencia. Por ejemplo, en el Concurso Ordinario el costo es de S/416 para estudiantes de colegios públicos y S/591 para privados. En el caso de traslados externos, los montos varían entre S/708 y S/1292.

La universidad indicó que los beneficiarios de la Ley N.º 28592, correspondiente al Plan Integral de Reparaciones, no pagan el costo del examen de admisión.

1. Guía del postulante (Obligatorio para todas las modalidades): S/104

2. Concurso Ordinario: para estudiantes procedentes de colegios públicos es de S/416 y para privados de S/591.

3. Traslado externo de otras universidades: de universidades públicas S/708 y de privadas S/1292.

4. Dos primeros puestos de colegios de Educación Secundaria: de colegios públicos el monto es de S/474 y de privados de S/708.

5. Estudiante que ha finalizado sus estudios de 4to año o está cursando el 5to año de Educación Secundaria: S/650.

6. Preseleccionado de Pronabec-Beca 18: de institución pública es de S/223 y de institución privada es de S/311.

7. Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú y COAR: S/212

8. Ley 27277 – Víctima de Terrorismo: S/434 (público) y S/617 (privado)

9. Ley 29973 – Personas con Discapacidad y Ley 28036 – Promoción y Desarrollo del Deporte: S/.474 (público) y S/650 (privado).

10. Ley 28592 – Plan Integral de Reparación (PIR): No pagan costo del examen de admisión.

11. Graduados o titulados universitarios: S/1281 (público) y S/2449 (privado)

12. Bachillerato en convenio con la UNALM, Convenio Andrés Bello, Becario Extranjero, Diplomáticos y funcionarios internacionales extranjeros, Diplomáticos y funcionarios internacionales peruanos: S/2449.

13. Participante Libre (Guía del postulante + Examen de admisión): S/217.

La guía del postulante y el acceso a la plataforma virtual

La Universidad Agraria La Molina es una de las más grandes del Perú - crédito UNALM

La UNALM explicó que “la Guía del Postulante es un documento virtual que contiene toda la información relacionada con el Proceso de Admisión”. Tras efectuar el pago, el postulante accede a este material desde la página web de la Dirección de Admisión y Promoción.

Luego de completar los pagos, el sistema solicita verificar la inscripción. A partir de ese momento, el postulante puede ingresar a la casilla electrónica, descargar la guía en formato digital, participar en un simulacro virtual del examen y realizar modificaciones permitidas dentro del plazo establecido.

La universidad recordó que toda comunicación oficial se envía mediante la casilla electrónica. “Toda información adicional al examen de admisión se le comunicará a través de su casilla electrónica”, precisó la institución. El usuario y la contraseña corresponden al número de DNI del postulante.

Indicaciones para el día del examen

El día de la evaluación, el ingreso se permite únicamente con el documento de identidad en físico. La universidad autorizó el uso del DNI vencido. En caso de no contar con el documento, el postulante puede presentar una copia del Certificado de Inscripción (C4) o, ante pérdida o robo, la copia de la denuncia policial.

Para los postulantes extranjeros, el ingreso se autoriza con carné de extranjería o pasaporte, según lo señalado por la UNALM en sus disposiciones oficiales.