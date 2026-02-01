‘DNI’ para mascotas en Miraflores: conoce a Hana, primera en obtener su ‘documento de identidad’ municipal

La Municipalidad de Miraflores inició la implementación de un nuevo sistema de identificación para animales de compañía, con el objetivo de mejorar el control, el registro y la tenencia responsable en el distrito. La medida introduce un Documento Nacional de Identidad para mascotas, que reemplaza al carné tradicional y formaliza la inscripción de perros y gatos ante la autoridad municipal.

El inicio del sistema se realizó durante una campaña municipal desarrollada en la playa Redondo I, donde vecinos del distrito acudieron con sus mascotas para completar el registro. La actividad permitió presentar el nuevo documento, explicar su funcionamiento y registrar a los primeros animales bajo este mecanismo.

Durante la jornada, la municipalidad destacó la importancia de contar con información actualizada sobre la población animal del distrito. El nuevo DNI de mascotas busca facilitar la identificación, fortalecer la fiscalización de las ordenanzas vigentes y mejorar el acceso a servicios municipales vinculados al cuidado animal.

La primera mascota registrada bajo este sistema fue una perra golden retriever llamada Hana, de diez meses de edad, acompañada por su propietaria, la vecina Marta Escudero. El hecho marcó el inicio formal del nuevo registro municipal de animales de compañía en Miraflores.

Inicio del DNI de mascotas en campaña municipal

La Municipalidad de Miraflores inició la implementación del DNI para mascotas como documento oficial de identificación animal. Municipalidad de Miraflores

La campaña realizada en la playa Redondo I permitió a los vecinos registrar a sus mascotas de manera sencilla. Personal municipal del área correspondiente recopiló los datos del animal y del propietario, y emitió el nuevo documento de identificación.

En ese contexto, Hana recibió el primer DNI de mascotas emitido por la Municipalidad Distrital de Miraflores. Su propietaria participó del proceso junto a otros vecinos que asistieron a la actividad con perros y gatos para conocer el nuevo sistema.

Marta Escudero expresó su opinión tras completar el trámite. “Me parece excelente, me gusta que la municipalidad se preocupe por las mascotas que hay en el distrito y que las tengan debidamente registradas para cualquier contingencia”, señaló.

El nuevo DNI permite identificar oficialmente al animal dentro del registro municipal y vincularlo con su responsable. Según informó la comuna, el documento virtual no tiene costo, mientras que el formato físico se entrega por un pago de S/ 15.

Población animal y necesidad de identificación

La implementación del DNI de mascotas responde a la cantidad de animales de compañía que viven en Miraflores. De acuerdo con el Estudio de indicadores demográficos y estimación de la población de animales de compañía, en el distrito existen aproximadamente 35 295 perros y 11 429 gatos.

Estas cifras evidencian la necesidad de contar con un sistema actualizado de registro que permita a la municipalidad ordenar la información, facilitar la supervisión y reforzar las políticas de tenencia responsable.

El documento oficial también permite acceder a beneficios municipales, como descuentos en la Veterinaria Municipal Miravet, además de facilitar la identificación del animal en casos de pérdida o situaciones que requieran intervención municipal.

Como parte del inicio del nuevo sistema, el área de Salud Animal y Enfermedades Metaxénicas anunció una jornada gratuita de registro de mascotas. La actividad se realizará el próximo domingo 15 de febrero en el parque Antonio Raimondi.

Durante esta jornada, los vecinos podrán registrar a sus mascotas sin costo y recibir el DNI de manera inmediata. La municipalidad informó que la atención se brindará por orden de llegada y que se espera la participación de un número significativo de residentes del distrito.

La comuna señaló que estas jornadas buscan ampliar el registro de animales de compañía y facilitar el acceso al nuevo documento, especialmente para los vecinos que aún no cuentan con un registro formal de sus mascotas.

Alcances del nuevo sistema municipal

Hana, una perra golden retriever de diez meses, fue la primera en recibir el DNI de mascotas en el distrito. Municipalidad de Miraflores

El DNI de mascotas se incorpora como un documento oficial dentro de la gestión municipal de Miraflores. Su implementación permite consolidar una base de datos distrital de animales de compañía y reforzar las acciones vinculadas al control sanitario y la tenencia responsable.

Desde la municipalidad indicaron que el registro forma parte de las acciones orientadas al bienestar animal y al cumplimiento de las ordenanzas vigentes en el distrito. Asimismo, se anunció que el sistema continuará con campañas en otros espacios públicos de Miraflores.

“En Miraflores reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas”, indicó la comuna al anunciar la jornada gratuita de registro programada para el 15 de febrero.