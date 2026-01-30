Perú

Joven abraza a sereno que encontró a su perro perdido tras horas de angustia en Miraflores

La intervención oportuna de un equipo municipal y el uso de cámaras permitieron rastrear y ubicar a un perro extraviado en Miraflores, facilitando el reencuentro con su propietario tras horas de búsqueda coordinada

Guardar
El joven propietario recuperó a
El joven propietario recuperó a su perro perdido ‘Chester’ gracias a la rápida acción del serenazgo y el monitoreo de las cámaras de Miraflores. Foto: Composición Infobae Perú / Municipalidad de Miraflores

El corazón de un joven se llenó de alegría y alivio cuando, tras momentos de desesperación, volvió a abrazar a su perro perdido, ‘Chester’. La emoción fue tan grande que corrió hacia el sereno que lo rescató y lo envolvió en un fuerte abrazo mientras repetía: “gracias, muchas gracias”.

Todo comenzó el último fin de semana, alrededor de las 8:40 a.m., cuando el joven sacó a pasear a ‘Chester’, un shar pei de dos años. Un bus de transporte público pasó cerca y asustó al perro, que se soltó de la correa y salió corriendo sin rumbo. Angustiado, su dueño se dirigió de inmediato a la Central Alerta Miraflores, que cuenta con más de 800 cámaras de videovigilancia distribuidas en todo el distrito y operando las 24 horas, lo que permitió iniciar rápidamente la búsqueda de su mascota.

La rapidez en la respuesta fue clave. En menos de una hora, gracias a la coordinación entre la central de monitoreo y los serenos que patrullan el distrito, ‘Chester’ fue encontrado sano y salvo. La combinación de tecnología y acción inmediata permitió que este angustiante episodio tuviera un final feliz y demostrara la eficacia de los protocolos de la Municipalidad de Miraflores.

Perro sale despavorido tras asustarse con un bus

El joven propietario contó que la huida de ‘Chester’ ocurrió mientras paseaban cerca de las calles del distrito. El perro, al asustarse con el bus, se desplazó rápidamente y desapareció entre las calles, generando momentos de gran preocupación. Inmediatamente se dirigió a la Central Alerta Miraflores, donde proporcionó una descripción detallada de su mascota.

El reencuentro fue emotivo: el
El reencuentro fue emotivo: el dueño de ‘Chester’ corrió hacia el sereno que rescató a su perro y lo abrazó con fuerza, mostrando toda su gratitud. Foto: Municipalidad de Miraflores

Las cámaras de videovigilancia comenzaron a rastrear los movimientos del perro y lograron ubicarlo en las cercanías del parque Bonilla. En las imágenes se veía cómo dos personas intentaban agarrarlo, pero ‘Chester’ estaba nervioso y no podían retenerlo. Este primer hallazgo fue fundamental, ya que permitió orientar al personal de serenazgo hacia la zona exacta donde se encontraba el animal.

Gracias a la descripción precisa y a la rapidez en la denuncia, el equipo municipal pudo organizar un plan de búsqueda eficiente, combinando la información de las cámaras con patrullajes en tiempo real. Cada minuto era crucial para evitar que el perro se alejara más o sufriera algún accidente.

Sereno motorizado encuentra a ‘Chester’ gracias a las cámaras

Un sereno motorizado recibió la alerta y se dirigió al cruce de las calles Teruel con General Borgoño, donde finalmente localizó a ‘Chester’. El perro estaba asustado pero ileso. La coordinación entre el monitoreo desde la central y la acción en campo permitió una captura rápida y segura, evitando cualquier riesgo.

Este caso pone de relieve la importancia de la tecnología en situaciones de emergencia. Las cámaras de videovigilancia de Miraflores, operando las 24 horas, facilitaron la localización exacta del animal y el seguimiento en tiempo real, demostrando cómo la integración de recursos tecnológicos y humanos puede generar resultados inmediatos y efectivos.

Foto: Municipalidad de Miraflores
Foto: Municipalidad de Miraflores

Dueño de ‘Chester’ corre para abrazar al sereno tras encontrar a su perro

Una vez asegurado, ‘Chester’ fue trasladado junto a su dueño en una unidad del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional. El reencuentro fue emotivo: el joven corrió hacia el sereno que encontró a su perro y lo abrazó con fuerza, mientras lágrimas de alivio recorrían su rostro. La gratitud era evidente; su “hijito” había vuelto sano y salvo a su lado.

Aunque la Municipalidad de Miraflores no cuenta con un albergue de animales, mantiene activa la página @MascotasMiraflores en Facebook e Instagram, donde se publican avisos de mascotas perdidas y encontradas. Historias como la de ‘Chester’ muestran que la combinación de tecnología, personal capacitado y colaboración ciudadana puede transformar momentos de angustia en alegrías inesperadas. Y, a veces, un simple abrazo resume toda la emoción de un reencuentro.

Temas Relacionados

Policía NacionalMirafloresSerenazgoShar peiMascotaperu-noticias

Más Noticias

Más de 2.500 mesas permitirán a peruanos en el exterior votar en las Elecciones 2026: esto es lo que necesitan conocer

El despliegue global permitirá que más de un millón de ciudadanos peruanos residentes fuera del país participen en los comicios del próximo 12 de abril, con recintos distribuidos en los cinco continentes

Más de 2.500 mesas permitirán

Senamhi: Ríos en Perú mantendrán caudales entre “normal” y “sobre lo normal” hasta mayo

El pronóstico hidrológico advierte que los principales ríos del país presentarán niveles estables, mientras se refuerzan sistemas de monitoreo ante eventuales lluvias intensas y activación de quebradas

Senamhi: Ríos en Perú mantendrán

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor enemiga’ y revela si estará en ‘Al Fondo Hay Sitio’ 2026

La actriz peruana se encuentra en el Perú promocionando la comedia que dirige Saskia Bernaola.

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor

San Juan de Lurigancho tendría tres centros comerciales más: estos son los millonarios proyectos

El crecimiento del consumo y la alta densidad poblacional del distrito impulsan la llegada de inversiones de gran escala, con proyectos que buscan ampliar la oferta de comercio, servicios y entretenimiento para los vecinos en los próximos años

San Juan de Lurigancho tendría

Conmebol oficializó al Estadio Miguel Grau como sede de Sporting Cristal para su juego de Copa Libertadores ante Alianza Lima o 2 de mayo

El ente rector del fútbol sudamericano compartió en su página web que el habitual Estadio Nacional no acogerá el encuentro de vuelta de los ‘bajopontinos’ en el certamen internacional

Conmebol oficializó al Estadio Miguel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP: PJ confirma que destitución de Jorge Angulo es nula, pero no volverá al cargo

Ya existen votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el caso ‘Chifagate’, asegura Carlos Zeballos

ENTRETENIMIENTO

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor enemiga’ y revela si estará en ‘Al Fondo Hay Sitio’ 2026

Kangin, exintegrante de Super Junior, emocionado de regresar a Perú: “No es solo un escenario, es un espacio para comunicarnos”

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

Murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’, y los fans peruanos reaccionan a su partida

Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes revelan gestos de cariño

DEPORTES

Conmebol oficializó al Estadio Miguel

Conmebol oficializó al Estadio Miguel Grau como sede de Sporting Cristal para su juego de Copa Libertadores ante Alianza Lima o 2 de mayo

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: día, hora y canal TV en Perú de la gran final del Australian Open 2026

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”

Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron examen de nacionalización y Universitario libera sus plazas de extranjeros

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”