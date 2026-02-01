Alejandra Baigorria llora tras éxito en promoción de su marca de ropa pese a críticas: “Se quedaron las tiendas vacías”

La empresaria se mostró emocionada por haber logrado una gran acogida en su reciente promoción| TiKTok

La imagen de Alejandra Baigorria con lágrimas en el rostro recorrió las redes sociales y se convirtió en noticia tras el cierre de la última campaña promocional de su marca de ropa. La empresaria compartió con sus seguidores su agradecimiento y la emoción por lo que calificó como un éxito inesperado en ventas, incluso en medio de cuestionamientos y críticas sobre la transparencia de sus promociones.

“Ha sido un éxito la promoción de hoy a pesar de todo el hate, de todo lo que me han hecho, de que me quieren tumbar. Acabamos de cerrar, se han quedado las tiendas vacías, de verdad estoy demasiado feliz, agradecer a mi hermano, al equipo. Ha sido increíble, son lágrimas de felicidad. Sigan sus sueños, a seguir trabajando”, afirmó Baigorria.

El video, que rápidamente sumó miles de reacciones, mostró a la figura televisiva celebrando que sus tiendas se vaciaron al terminar la jornada, un hecho que atribuyó al apoyo de sus seguidores y al trabajo de su equipo. La promoción consistía en que, por la compra de una prenda a precio regular, la segunda costaba solo 1 sol. La respuesta del público superó las expectativas y disparó las ventas, llenando de satisfacción a la empresaria.

El éxito comercial de la campaña no estuvo exento de polémica. Usuarios en redes sociales contrastaron los precios de las prendas de la llamada ‘Gringa de Gamarra’ con los del tradicional emporio limeño, y surgieron acusaciones sobre presuntas estrategias para inflar los precios antes de aplicar los descuentos. Algunos clientes manifestaron dudas sobre la veracidad de las rebajas y pusieron en tela de juicio la transparencia de la campaña.

Pese a los comentarios, Baigorria optó por responder con resultados. Aseguró que su propuesta no busca engañar, sino competir con promociones directas y propuestas diferenciadas en el sector moda, sin dejar de lado la comunicación constante con su público.

La campaña dejó claro que, más allá de las críticas, la marca de Baigorria mantiene una base de seguidores dispuesta a respaldar cada iniciativa. El episodio también reflejó la capacidad de la empresaria para convertir las controversias en oportunidades de comunicación directa y fortalecer la identidad de su negocio.

Alejandra Baigorria preparará su serie biográfica

No solo el éxito comercial ha mantenido a Alejandra Baigorria en el centro de la conversación pública. La empresaria confirmó que trabaja en una serie biográfica basada en su vida, con la idea de mostrar facetas poco conocidas y relatar las dificultades que encaró en el mundo empresarial. El proyecto apunta a llegar a plataformas internacionales y busca inspirar a otras mujeres.

La propuesta ya ha generado debate. Personalidades del espectáculo y usuarios en redes sociales han expresado tanto apoyo como críticas, y algunos han cuestionado la relevancia del contenido. Ante esto, Baigorria dejó clara su postura: “Si le interesa a tres personas, ya tengo tres personas, después qué importa, es mi inversión, es mi tema”.

La empresaria explicó que la serie abordará experiencias personales y laborales, desde sus inicios hasta los desafíos en el rubro textil. Reconoció que no busca complacer a todos y que su principal objetivo es transmitir autenticidad. “Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%”, declaró al presentar el proyecto.

De esta manera, Baigorria apuesta por compartir su historia con total autonomía, enfocada en quienes deseen conocer una visión más genuina de su recorrido profesional y personal.