Minsa activa alerta epidemiológica por alto riesgo de sarampión y polio en el país

El Ministerio de Salud refuerza la vigilancia y la vacunación ante la amenaza de importación y transmisión de dos enfermedades infecciosas que afectan principalmente a niños

- crédito Andina
El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió una alerta epidemiológica para todo el territorio nacional en respuesta al alto riesgo de importación y transmisión de sarampión y polio.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (Ipress), tanto públicas como privadas, ante la posible aparición de casos en el país.

Entre las acciones prioritarias se establece la activación de equipos de vigilancia y respuesta rápida para brotes, la notificación inmediata de casos sospechosos dentro de las primeras 24 horas y el fortalecimiento de la vacunación contra sarampión y poliomielitis.

El plan contempla, también, el monitoreo continuo de laboratorios y la capacitación del personal de salud para la identificación y manejo oportuno de pacientes. Este enfoque permite anticipar escenarios de riesgo y reducir la posibilidad de propagación en comunidades vulnerables.

La alerta epidemiológica abarca todos los niveles del sistema sanitario, incluyendo las direcciones y gerencias regionales de salud, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima, Seguro Social de Salud (EsSalud), las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y Policía Nacional del Perú (PNP), y el sector privado. Las acciones coordinadas entre estas entidades buscan asegurar una cobertura efectiva y homogénea en la atención y prevención de casos.

Identificación, síntomas y llamado a la vacunación

La vigilancia epidemiológica hace énfasis en la identificación de síntomas y la promoción de prácticas preventivas, especialmente dirigidas a la salud infantil.

El sarampión es una enfermedad infecciosa que se transmite con facilidad entre personas no vacunadas, sobre todo en niños. Los síntomas principales incluyen fiebre alta, ojos enrojecidos, tos, secreción nasal y erupciones cutáneas de color rojo.

Por otro lado, la poliomielitis afecta principalmente a menores de cinco años y puede causar parálisis. Los síntomas más frecuentes son fiebre leve, dificultad para pararse y caminar, falta de apetito, dolor en garganta y músculos, vómitos y rigidez en el cuello y la espalda. La identificación temprana de estos signos permite activar los protocolos de atención y evitar complicaciones graves.

El Minsa ha reforzado la comunicación de mensajes clave, priorizando la vacunación gratuita como principal herramienta de prevención. Además, invita a los padres y cuidadores a acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas o para iniciar el esquema de inmunización en sus menores hijos.

Las actividades de promoción de la salud incluyen recomendaciones para reducir riesgos y la importancia de completar el calendario de vacunas.

La alerta epidemiológica subraya el compromiso de las autoridades sanitarias de anticipar escenarios de riesgo y proteger a la población infantil, en un contexto donde la circulación internacional de personas aumenta el riesgo de importación de enfermedades.

Sarampión importado desde Bolivia. (Foto: Minsa)

¿Por qué se emiten las alertas epidemiológicas?

Una alerta epidemiológica del Ministerio de Saludes una comunicación oficial que advierte a los establecimientos de salud sobre un riesgo elevado de aparición o transmisión de enfermedades en el país.

Se activa cuando existe la posibilidad de brotes, incremento inusual de casos o importación de enfermedades que pueden afectar la salud pública. Su objetivo es fortalecer la vigilancia, mejorar la respuesta rápida y promover la notificación inmediata de casos para prevenir y controlar la propagación, guiando a los servicios y al personal sanitario en la toma de medidas específicas de prevención y control.

