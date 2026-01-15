Perú

Magaly Medina responde con todo a cirujana que aseguró que tenía múltiples cirugías en el rostro: “La mayor conchudez”

Luego de someterse a una cirugía facial y mostrar su proceso de recuperación, la conductora niega haber pasado por más intervenciones y arremete contra la especialista que opinó sin pruebas ni consulta previa

La conductora de televisión Magaly Medina responde indignada a una cirujana plástica que afirmó en televisión nacional que tenía múltiples operaciones en el rostro. Video: TikTok

La reciente cirugía facial de Magaly Medina en Argentina sigue generando titulares, reacciones y debates en el espectáculo nacional. En medio de su proceso de recuperación, la conductora arremetió públicamente contra una cirujana plástica que, en televisión nacional, aseguró que Medina ya se había sometido a múltiples intervenciones estéticas en el rostro y hasta una operación de mandíbula.

Molesta y sin filtros, la “Urraca” desmintió categóricamente tales afirmaciones, tildando la actitud de la médica de “la mayor conchudez” y cuestionando su ética profesional.

Magaly responde a las declaraciones de la cirujana y niega múltiples cirugías

En una transmisión en vivo a través de TikTok, Magaly Medina se dirigió directamente a sus seguidores y aprovechó para aclarar los rumores sobre su historial estético. Sin rodeos, la periodista se mostró sumamente incómoda con las declaraciones de la cirujana plástica Reátegui, quien afirmó que Medina tenía “varias operaciones en la cara” y hasta una intervención de mandíbula.

“El otro día escuchaba en televisión nacional hablar a una doctora, dizque cirujana plástica, creo que se apellida Reátegui, con toda la mayor conchudez del mundo decir que yo tenía varias operaciones en la cara, que yo me había transformado hace muchos años y que incluso tenía una operación de mandíbula, increíble”, expresó la conductora, visiblemente indignada.
La popular conductora de televisión desafía los tabúes sobre la vejez y la belleza, declarando con humor que prefiere la ciencia estética a 'envejecer con dignidad'. Video: TikTok

Magaly fue más allá y puso en duda la capacidad profesional de la médica que opinó sobre su caso sin evaluarla personalmente. “Increíble la forma en cómo un médico que se dice cirujano plástico y que ha estudiado anatomía humana puede hablar sin ni siquiera haberla visto o tocado”, criticó Medina, quien se ha caracterizado por no dejar pasar afirmaciones que considera erróneas o malintencionadas.

La polémica se desató luego de que Magaly compartiera imágenes de su recuperación, mostrando moretones, inflamación y el uso de pañoletas y gafas oscuras para protegerse tras el procedimiento. La conductora dejó claro que, a sus 62 años, esta es la primera vez que se somete a una cirugía de rostro y cuello, y que siempre ha sido transparente con los detalles de su intervención. “Esta es mi primera cirugía de rostro y cuello para poner todo en su lugar”, reiteró.

Magaly Medina promete pruebas y critica la desinformación

Durante la transmisión, Magaly Medina anunció que planea grabar a su propio cirujano, el doctor Andrés Freschi, durante su última cita, para que pueda confirmar ante cámaras que no encontró rastros de operaciones previas en su rostro.

“En la última cita que tenga con el doctor Andrés Freschi, le voy a preguntar si él cuando abrió mi cara, vio antecedentes de otras cirugías y lo voy a grabar solo para callarle la boca a esos malos profesionales que opinan solo por opinar”, adelantó, enviando una advertencia a quienes, según ella, usan su imagen para promocionarse o desprestigiarla sin sustento.
La conductora fue enfática al calificar de “mentirosos” y “audaces” a los especialistas que afirman haber detectado intervenciones previas sin pruebas ni consulta previa. “Es la mayor conchudez salir a decir cosas que no son para promocionarse”, disparó, recordando que no permitirá que se utilice su imagen para vender tratamientos o sumar seguidores en redes sociales.

Magaly Medina, fiel a su estilo frontal, insistió en que la opinión médica debe estar respaldada por evidencia clínica y no por especulaciones o deseos de figurar en pantalla. La conductora también aprovechó para responder a quienes la critican por exponer su proceso de recuperación.

“Creo que todos estamos acostumbrados a ocultar lo que nos hacemos y de pronto aparecer deslumbrantes como si se tratara de un milagro de la naturaleza”, reflexionó, destacando que su objetivo es mostrar la realidad de estas intervenciones y no contribuir al secretismo o la hipocresía en el mundo del espectáculo.

En medio de su recuperación, Magaly Medina toma con humor la nueva tendencia de pañuelos que ella misma inspiró. Video: TikTok @ratingshowperuof

La periodista relató que su cirugía fue un “deep plane facelift” a cargo del doctor Freschi en Buenos Aires, una técnica avanzada y poco invasiva que busca resultados naturales a largo plazo. El proceso, documentado paso a paso en sus redes sociales, ha generado millones de vistas y una avalancha de comentarios, tanto de apoyo como de burla. Medina, sin embargo, mantiene la calma y asegura que el resultado definitivo se verá en algunos meses, cuando la inflamación y los moretones desaparezcan por completo.

La controversia con la cirujana Reátegui y las críticas en redes sociales no han hecho más que fortalecer la postura de Magaly Medina de defender su imagen y su derecho a decidir sobre su cuerpo. Mientras tanto, sus seguidores esperan el desenlace de su recuperación y, como prometió, la palabra final de su médico para despejar toda duda sobre el “pasado quirúrgico” de la conductora.

Magaly MedinaCirugía estéticaperu-entretenimiento

