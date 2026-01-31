Joven estudiante perdió la vida tras caer del cuarto piso de un edificio en la UNSA de Arequipa

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. (Foto:UNSA)

Una joven estudiante falleció la tarde del viernes 30 de enero tras caer del cuarto piso del pabellón de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 p. m. al interior del campus universitario, generando conmoción entre el personal administrativo y quienes se encontraban en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, la joven se dirigió al mencionado pabellón y posteriormente subió hasta el cuarto nivel del edificio. Por causas que aún son materia de investigación, cayó hacia el patio del primer piso, lo que le ocasionó lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento en el lugar.

El incidente se produjo en una jornada en la que no se desarrollaban actividades académicas regulares, debido a que el semestre culminó el pasado 16 de enero. Sin embargo, el campus permanecía abierto para la realización de trámites administrativos, motivo por el cual la estudiante acudió a la universidad.

Estudiante pierde la vida tras caída desde edificio de la Facultad de Administración de la UNSA. (Foto: Difusión)

Intervención de los servicios de emergencia

Tras conocerse lo ocurrido, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Personal de la facultad alertó a los Bomberos, al Serenazgo y a los servicios de atención médica para que acudieran al lugar y brindaran auxilio a la joven estudiante.

Paramédicos de la comuna provincial y miembros del Cuerpo General de Bomberos llegaron al campus universitario pocos minutos después del reporte. Al evaluar a la víctima, constataron que ya no presentaba signos vitales, por lo que únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

La zona donde ocurrió la caída fue acordonada para evitar el tránsito de personas y preservar la escena, a la espera de la llegada de las autoridades competentes que debían realizar las diligencias correspondientes conforme a ley.

Investigaciones oficiales

La Universidad Nacional de San Agustín informó que, tras el suceso, se dio aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, con el objetivo de que se inicien las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Efectivos policiales acudieron al campus para realizar las primeras diligencias, entre ellas el levantamiento de información y la recopilación de evidencias que permitan determinar las verdaderas causas del hecho. La Fiscalía quedó a cargo de las acciones de carácter fiscal.

Mientras se desarrollaban estas labores, el área permaneció restringida y bajo resguardo, en tanto se cumplían los procedimientos establecidos para este tipo de casos dentro de un recinto universitario.

Revisión de cámaras

Como parte de las acciones adoptadas, la UNSA procedió a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la Facultad de Administración. Según informó la casa de estudios, el material audiovisual permitió constatar que la estudiante se encontraba sola al momento del incidente.

Las imágenes obtenidas fueron entregadas a las autoridades competentes para contribuir con las investigaciones en curso y facilitar el esclarecimiento de lo sucedido. La universidad precisó que continuará colaborando plenamente con las instancias policiales y fiscales.

Asimismo, la institución recordó que, debido a la finalización de las labores académicas a mediados de enero, los estudiantes no acuden regularmente al campus, salvo para realizar gestiones administrativas específicas.

Comunicado de la UNSA

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa expresó sus condolencias a los familiares, amistades y miembros de la comunidad universitaria, calificando lo ocurrido como un suceso lamentable.

Finalmente, la UNSA reafirmó su compromiso con el cuidado de la salud mental y el bienestar integral de su comunidad, recordando que cuenta con instancias de apoyo como Bienestar Universitario, la Defensoría Universitaria, los psicólogos del Departamento Médico y el Centro de Salud Mental Comunitario. La universidad indicó que mantendrá informada a la comunidad a través de sus canales oficiales conforme avancen las investigaciones.

UNSA reporta fallecimiento de estudiante de Ingeniería Industrial dentro del campus universitario. (Foto: UNSA)