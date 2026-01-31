Perú

Joven estudiante perdió la vida tras caer del cuarto piso de un edificio en la UNSA de Arequipa

La universidad informó que la estudiante se encontraba sola al momento del incidente y que las grabaciones de las cámaras de seguridad ya fueron entregadas a las autoridades

Guardar
Universidad Nacional San Agustín de
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. (Foto:UNSA)

Una joven estudiante falleció la tarde del viernes 30 de enero tras caer del cuarto piso del pabellón de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 p. m. al interior del campus universitario, generando conmoción entre el personal administrativo y quienes se encontraban en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, la joven se dirigió al mencionado pabellón y posteriormente subió hasta el cuarto nivel del edificio. Por causas que aún son materia de investigación, cayó hacia el patio del primer piso, lo que le ocasionó lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento en el lugar.

El incidente se produjo en una jornada en la que no se desarrollaban actividades académicas regulares, debido a que el semestre culminó el pasado 16 de enero. Sin embargo, el campus permanecía abierto para la realización de trámites administrativos, motivo por el cual la estudiante acudió a la universidad.

Estudiante pierde la vida tras
Estudiante pierde la vida tras caída desde edificio de la Facultad de Administración de la UNSA. (Foto: Difusión)

Intervención de los servicios de emergencia

Tras conocerse lo ocurrido, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Personal de la facultad alertó a los Bomberos, al Serenazgo y a los servicios de atención médica para que acudieran al lugar y brindaran auxilio a la joven estudiante.

Paramédicos de la comuna provincial y miembros del Cuerpo General de Bomberos llegaron al campus universitario pocos minutos después del reporte. Al evaluar a la víctima, constataron que ya no presentaba signos vitales, por lo que únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

La zona donde ocurrió la caída fue acordonada para evitar el tránsito de personas y preservar la escena, a la espera de la llegada de las autoridades competentes que debían realizar las diligencias correspondientes conforme a ley.

Investigaciones oficiales

La Universidad Nacional de San Agustín informó que, tras el suceso, se dio aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, con el objetivo de que se inicien las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Efectivos policiales acudieron al campus para realizar las primeras diligencias, entre ellas el levantamiento de información y la recopilación de evidencias que permitan determinar las verdaderas causas del hecho. La Fiscalía quedó a cargo de las acciones de carácter fiscal.

Mientras se desarrollaban estas labores, el área permaneció restringida y bajo resguardo, en tanto se cumplían los procedimientos establecidos para este tipo de casos dentro de un recinto universitario.

Revisión de cámaras

Como parte de las acciones adoptadas, la UNSA procedió a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la Facultad de Administración. Según informó la casa de estudios, el material audiovisual permitió constatar que la estudiante se encontraba sola al momento del incidente.

Las imágenes obtenidas fueron entregadas a las autoridades competentes para contribuir con las investigaciones en curso y facilitar el esclarecimiento de lo sucedido. La universidad precisó que continuará colaborando plenamente con las instancias policiales y fiscales.

Asimismo, la institución recordó que, debido a la finalización de las labores académicas a mediados de enero, los estudiantes no acuden regularmente al campus, salvo para realizar gestiones administrativas específicas.

Comunicado de la UNSA

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa expresó sus condolencias a los familiares, amistades y miembros de la comunidad universitaria, calificando lo ocurrido como un suceso lamentable.

Finalmente, la UNSA reafirmó su compromiso con el cuidado de la salud mental y el bienestar integral de su comunidad, recordando que cuenta con instancias de apoyo como Bienestar Universitario, la Defensoría Universitaria, los psicólogos del Departamento Médico y el Centro de Salud Mental Comunitario. La universidad indicó que mantendrá informada a la comunidad a través de sus canales oficiales conforme avancen las investigaciones.

UNSA reporta fallecimiento de estudiante
UNSA reporta fallecimiento de estudiante de Ingeniería Industrial dentro del campus universitario. (Foto: UNSA)

Temas Relacionados

UniversitariaArequipaUNSAperu-noticias

Más Noticias

César Vega y su reacción ante la relación de Suheyn Cipriani y Macarius: “Si ella es feliz, yo también”

El salsero aseguró que lo más importante es la felicidad de la madre de su hija y enfatizó el compromiso compartido de ambos por el bienestar de su pequeña.

César Vega y su reacción

Cancillería confirma liberación de ciudadano peruano secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro tras meses de reclusión

El ciudadano, arrestado en su vivienda de Isla Margarita y recluido en la prisión Rodeo I de Caracas, fue identificado por las autoridades peruanas a partir de la denuncia de una amiga ante la oficina consular. La intervención inmediata de la Cancillería, en coordinación con aliados internacionales, resultó clave para gestionar su liberación

Cancillería confirma liberación de ciudadano

Minsa activa alerta epidemiológica por alto riesgo de sarampión y polio en el país

El Ministerio de Salud refuerza la vigilancia y la vacunación ante la amenaza de importación y transmisión de dos enfermedades infecciosas que afectan principalmente a niños

Minsa activa alerta epidemiológica por

A qué hora juega Melgar vs Cienciano: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El clásico del sur se disputará en el estadio Monumental UNSA en un contexto de incertidumbre sobre su transmisión debido a inconvenientes con 1190 Sports

A qué hora juega Melgar

Las marcas premium no son las más consumidas en Perú, tampoco las más baratas: estas son las que más dominan el mercado

Un análisis del consumo masivo revela que la preferencia de los peruanos se inclina hacia marcas que equilibran costo y beneficio, mientras el precio funciona como una medida de valor percibido y no únicamente como un indicador de bajo costo

Las marcas premium no son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía de la Nación archiva

Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Dina Boluarte y sus exministros por incendios forestales de 2024

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP: PJ confirma que destitución de Jorge Angulo es nula, pero no volverá al cargo

ENTRETENIMIENTO

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor enemiga’ y revela si estará en ‘Al Fondo Hay Sitio’ 2026

Kangin, exintegrante de Super Junior, emocionado de regresar a Perú: “No es solo un escenario, es un espacio para comunicarnos”

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

Murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’, y los fans peruanos reaccionan a su partida

Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes revelan gestos de cariño

DEPORTES

A qué hora juega Melgar

A qué hora juega Melgar vs Cienciano: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El Deportivo Cali de Pedro Gallese no despega y el promedio de descenso complica la continuidad del DT

Conmebol oficializó al Estadio Miguel Grau como sede de Sporting Cristal para su juego de Copa Libertadores ante Alianza Lima o 2 de mayo

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: día, hora y canal TV en Perú de la gran final del Australian Open 2026

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”