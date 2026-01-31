Perú

Explosión de balón de gas en taller mécanico sacude Chiclayo: hombre muere decapitado y mujer queda gravemente herida

La sobreviviente, con trauma maxilofacial severo y múltiples fracturas, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Lambayeque para recibir atención médica especializada

Un taller de autos en Chiclayo fue el escenario de una terrible tragedia. La explosión de un cilindro de gas causó la muerte instantánea de una persona y dejó a una mujer de 44 años luchando por su vida con el rostro desfigurado. Las autoridades ya investigan el caso. Fuente: Exitosa

Una violenta explosión registrada la tarde del viernes 30 de enero en un taller de mecánica automotriz, ubicado en la cuadra 22 de la avenida Leguía, en el distrito de José Leonardo Ortiz de Chiclayo, causó la muerte instantánea de un hombre y dejó a una mujer en estado crítico. El estallido, que se produjo cerca de las 15:00, generó una fuerte onda expansiva que conmocionó a vecinos y transeúntes de la zona, obligando a la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Testigos relataron que el siniestro se originó durante labores de mantenimiento en un vehículo, cuando un tanque de gas licuado de petróleo (GLP) explotó. El impacto fue tal que el hombre que se encontraba junto al cilindro perdió la vida de forma instantánea, mientras que una mujer de 44 años resultó gravemente herida y fue evacuada de emergencia por personal policial y de rescate hacia el Hospital Regional de Lambayeque, donde permanece bajo pronóstico reservado.

La escena permaneció acordonada durante varias horas, mientras peritos de criminalística y el fiscal de turno realizaban diligencias para el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias. El hecho ha generado consternación y preocupación por las condiciones de seguridad en este tipo de establecimientos, frecuentados diariamente por decenas de clientes.

Una muerte trágica y una herida grave tras la explosión

Las autoridades confirmaron que la persona fallecida es Víctor Manuel Mechán More. Su deceso fue inmediato debido a la violencia del estallido, que le provocó decapitación. Los restos del hombre fueron trasladados a la morgue de Chiclayo luego de culminar las diligencias legales, que se extendieron hasta las 20:00 aproximadamente.

La mujer gravemente herida fue identificada como Mirla Amanda Vásquez Ayay, de 44 años. Según el parte médico preliminar, Vásquez Ayay presenta un trauma maxilofacial severo, así como múltiples fracturas óseas y daños en el rostro. Tras ser estabilizada en el lugar, fue ingresada de inmediato a la sala de operaciones del Hospital Regional de Lambayeque, donde los especialistas intentan salvarle la vida y reconstruir, en la medida de lo posible, las zonas más afectadas. Su estado es delicado y el pronóstico, reservado.

De acuerdo con Exitosa, las dos víctimas acudieron al establecimiento como clientes para supervisar la revisión de su vehículo cuando ocurrió el siniestro. No obstante, la Agencia Andina confirmó que Mechán More era trabajador del establecimiento.

La rápida reacción del personal de emergencia permitió que Vásquez Ayay recibiera atención médica especializada pocos minutos después del incidente, aunque la magnitud de las lesiones mantiene en vilo a sus familiares y allegados.

Posibles causas de la explosión en taller mecánico

Las primeras investigaciones apuntan a una presunta mala manipulación del cilindro de gas durante la revisión del automóvil, identificado con la placa T3P-283. La hipótesis principal sostiene que, al intentar intervenir el sistema de GLP del vehículo, se produjo una fuga que provocó la acumulación de gas y, finalmente, la explosión. Técnicos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a inmuebles colindantes.

El área fue asegurada por la Policía Nacional, que procedió a interrogar al propietario del local y a retener momentáneamente a los trabajadores del taller para tomar sus declaraciones. Peritos de criminalística realizaron un minucioso registro de la escena para determinar la secuencia exacta de los hechos y descartar la presencia de otros riesgos.

El fiscal de turno se presentó en el lugar para supervisar las diligencias y autorizar el levantamiento del cuerpo de la víctima mortal. Las autoridades han dispuesto la revisión de los protocolos de seguridad en talleres mecánicos de la ciudad, alertando sobre la importancia de mantener controles rigurosos en el manejo de combustibles y equipos presurizados.

El accidente ha puesto en evidencia la vulnerabilidad ante incidentes de este tipo en locales que operan sin radares, ni comunicación por radio y con limitada fiscalización. La comunidad exige respuestas y acciones concretas para evitar que tragedias similares se repitan, mientras la familia de las víctimas espera que se esclarezcan las responsabilidades y se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores en el sector.

Sunafil inicia inspección tras el accidente en taller mecánico

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) comunicó en su cuenta de X que, tras el fatal accidente en un taller de la avenida Leguía en Chiclayo, la Intendencia Regional de Lambayeque dispuso una Orden de Inspección. La acción está orientada a investigar en detalle las causas del fallecimiento y de las graves lesiones sufridas por la sobreviviente, así como a analizar las condiciones en las que se desarrollaban las labores dentro del establecimiento.

El proceso de inspección abordará, además, la verificación del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, la existencia de formación e información adecuada para los trabajadores y la identificación de posibles incidentes peligrosos previos. Sunafil busca así determinar eventuales responsabilidades y fortalecer los mecanismos de prevención en talleres de la región.

