Perú

Cierre temporal de la catedral de Chiclayo: Misas y bodas se trasladan a otros espacios

El templo principal de la ciudad suspende actividades durante tres meses debido a un proyecto de restauración financiado por el Gobierno Regional de Lambayeque. Las celebraciones religiosas se reubicarán mientras se ejecutan las obras

Inversión en patrimonio y rutas
Inversión en patrimonio y rutas religiosas posiciona a Lambayeque como destino turístico clave. (Foto: Agencia Andina)

La Iglesia Santa María Catedral de Chiclayo anunció el cierre temporal de sus puertas durante 90 días a partir del viernes 6 de febrero, una medida adoptada para dar paso a un proyecto de conservación y mantenimiento integral de su infraestructura.

Según informó el director de la Oficina de Prensa y Comunicación de la Diócesis de Chiclayo, el párroco Fidel Purisaca Vigil, la decisión responde a la necesidad de preservar el templo ante el deterioro natural registrado a lo largo de los años. El proyecto, que cuenta con un financiamiento de S/ 2′407.888,46 otorgado por el Gobierno Regional de Lambayeque, será ejecutado por una empresa especializada.

Las tareas de restauración incluyen la instalación de equipos tecnológicos para controlar y absorber la humedad que afecta pisos y paredes, así como la remoción temporal de vitrales, cuadros, imágenes religiosas y estatuas, con el objetivo de protegerlas durante la intervención.

El alcance de la obra también contempla la pintura interior y exterior del recinto, sumando más de 700 metros cuadrados, y el mantenimiento del enrejado exterior.

Durante el periodo de cierre, las misas diarias y dominicales —que suelen reunir entre 500 y más de 1.000 fieles— se celebrarán en espacios alternos, posiblemente en el atrio de la catedral. Esta disposición será comunicada oportunamente por la diócesis.

Los matrimonios se celebrarán en el Santuario Nuestra Señora de la Paz, con la participación de los sacerdotes de la catedral, mientras que los bautizos y otros actos litúrgicos serán reorganizados en coordinación con las autoridades religiosas locales.

El padre Fidel Purisaca solicitó comprensión a la comunidad y recalcó que la prioridad es garantizar la seguridad de los fieles y la correcta ejecución de las obras.

En este contexto, el párroco Vincent Ventura Valdivia lidera las coordinaciones logísticas, que incluyen medidas para proteger a los asistentes del intenso sol, como la posible instalación de carpas.

Foto: Clara Giraldo - Infobae
Foto: Clara Giraldo - Infobae Perú

Restauración, eventos y presencia internacional

La catedral de Chiclayo no solo representa un símbolo para los fieles locales, sino que también se prepara para recibir eventos de alcance internacional.

El mismo mes en el que inicia la restauración, la ciudad será sede de la Jornada Mundial del Enfermo, que se realizará del 9 al 11 de febrero de 2026 en el Santuario Nuestra Señora de la Paz.

El evento contará con la presencia del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, así como de obispos de Perú, América Latina y el Caribe.

Se prevé la asistencia de cientos de fieles enfermos, quienes recibirán la unción durante la jornada. El evento será transmitido a nivel mundial en varios idiomas, en coordinación con el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y el Vaticano. Estas actividades, además del cierre temporal de la catedral, implican una reorganización significativa en el calendario y la logística de la diócesis.

El padre Fidel Purisaca señaló que la organización de la Jornada Mundial del Enfermo representa una experiencia relevante para la ciudad, anticipando la posibilidad de una visita futura del Papa León XIV.

La movilización de recursos y la coordinación entre autoridades eclesiásticas locales y extranjeras marcan el inicio de una etapa de renovación tanto estructural como espiritual para la comunidad de Chiclayo.

