Luego de cuatro horas de incendio, edificio colapsa en Trujillo y deja bomberos heridos durante la emergencia

Un incendio de gran magnitud alteró la tarde del martes en la ciudad de Trujillo. Una densa humareda negra se elevó sobre varios sectores urbanos y resultó visible desde distintos puntos, lo que alertó a vecinos y personas que transitaban por la avenida Vallejo. El siniestro ocurrió en una zona comercial con alta circulación vehicular y presencia de almacenes y locales de venta de repuestos.

El fuego se concentró en un edificio de cuatro pisos que funciona como tienda y almacén de repuestos, identificado con el nombre comercial REACSA. La estructura se ubica en la avenida Vallejo, cuadra 9, en el distrito y provincia de Trujillo. Desde los primeros minutos, las llamas mostraron un avance rápido y continuo, con afectación directa a la parte superior del inmueble.

La emergencia generó temor entre residentes y transeúntes debido a ruidos similares a explosiones provenientes del interior del local. La situación motivó el cierre parcial de vías cercanas y el alejamiento espontáneo de la población ante el riesgo de propagación hacia predios colindantes.

Registro del evento y primeros reportes

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional informó sobre un incendio urbano registrado el 27 de enero de 2026, alrededor de las 14:21 horas y confirmó que el siniestro se desarrolló en un almacén ubicado en la avenida Vallejo, cuadra 9, dentro del mismo eje vial donde se localiza el establecimiento afectado.

Durante las primeras evaluaciones se reportaron daños preliminares en la infraestructura del local comercial, con especial impacto en la zona del techo, que terminó totalmente consumida por las llamas. Hasta ese momento, las autoridades no brindaron información sobre personas afectadas ni sobre el origen del fuego.

Unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios se desplazaron hacia el lugar para ejecutar las labores de control y extinción. Entre los vehículos movilizados figuraron la máquina contra incendios N.º 26, procedente de Trujillo, y la máquina N.º 224, proveniente de Víctor Larco Herrera. Posteriormente, llegó una cisterna perteneciente al Gobierno Regional de La Libertad para reforzar el abastecimiento de agua.

Durante las labores, el último piso del edificio resultó totalmente consumido por el fuego, mientras otros niveles continuaban con focos activos en su interior. La intensidad del siniestro exigió un esfuerzo constante de los equipos de respuesta, que trabajaron sin pausa para evitar un mayor impacto.

En medio de la emergencia, vecinos de la zona brindaron apoyo directo a los bomberos, con la entrega de botellas de agua y bebidas para el personal que enfrentaba altas temperaturas y exposición prolongada al humo. También se registraron pedidos ciudadanos para el envío de más cisternas, debido a la dificultad para sofocar el fuego en su totalidad.

Después de cuatro horas, la estructura del edificio evidenció un deterioro severo. Cerca de las 18:00 horas, la infraestructura colapsó de manera repentina, lo que obligó a una evacuación inmediata de quienes se encontraban en las inmediaciones.

El derrumbe comprometió la totalidad del inmueble, descrito inicialmente como un edificio de cuatro pisos, aunque en el momento del colapso se reportó una estructura de hasta cinco niveles. Tras la caída, los escombros cubrieron gran parte del área frontal y lateral del local, mientras el fuego continuó activo entre los restos.

La emergencia motivó el ingreso de personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), ante reportes preliminares de dos bomberos heridos. En el lugar se desplegó también personal policial para apoyar en las labores de seguridad, evacuación y control del perímetro.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

Mantener la calma : Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.

Activar la alarma contra incendios : Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.

Llamar a los bomberos : Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.

Evacuar el espacio : Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.

Si el fuego es pequeño : En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.

Si queda atrapado : Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.

Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) : Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) : Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

