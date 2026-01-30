Perú

El renacimiento de Magaly Solier: Actriz brilla y luce feliz en el avant premiere de ‘Killapa Wawan’

La actriz apareció en el avant premiere de la nueva película de César Galindo, que propone una inmersión en la cultura andina a través de una historia hablada en quechua.

Magaly Solier sonríe durante la
Magaly Solier sonríe durante la presentación de ‘Killapa Wawan’, marcando su regreso a los escenarios cinematográficos. (Foto: 3 Puntos)

La actriz Magaly Solier reapareció en la escena pública con una imagen renovada y optimista durante el avant premiere de ‘Killapa Wawan’, la más reciente película del director peruano César Galindo. El evento, realizado el 28 de enero, marcó un hito en la trayectoria de Solier, quien fue recibida con muestras de entusiasmo por parte de seguidores y sus compañeros del arte.

La presentación de ‘Killapa Wawan’ en Lima reunió a parte del elenco y al equipo creativo, quienes destacaron el valor cultural de la obra. El largometraje, hablado íntegramente en quechua, propone una experiencia cinematográfica vinculada a la espiritualidad, la memoria y la identidad andina. En la alfombra roja, Solier se mostró sonriente y cercana al público, lo que generó reacciones positivas en redes sociales.

¿De qué trata ‘Killapa Wawan’?

La cinta, dirigida por Galindo, se ambienta en Huanta, Ayacucho, bajo la presencia simbólica del Apu Razuhuillca. El filme narra la historia de Killari, una adolescente de 13 años seleccionada para convertirse en bailarina de tijeras, depositaria de un linaje ancestral que se le manifiesta como herencia y destino. Mientras su madre se opone a ese llamado, su abuelo ve en la danza una esperanza para la continuidad de la tradición, estableciendo una tensión intergeneracional en la historia.

El elenco de ‘Killapa Wawan’
El elenco de ‘Killapa Wawan’ se reúne en el avant premiere, celebrando el lanzamiento de la nueva cinta de César Galindo sobre identidad y memoria andina. (Foto: 3 Puntos)

El elenco de ‘Killapa Wawan’ incluye a Carolina Luján, Reynaldo Arenas, Andrés “Chimango” Lares y un grupo de danzantes provenientes de Ayacucho y Huancavelica, quienes aportan autenticidad a la puesta en escena. El regreso de Magaly Solier al cine, especialmente en una obra rodada en su tierra natal, ha sido percibido como un momento de reivindicación artística y personal. La actriz, reconocida por su trabajo en películas como La teta asustada y Madeinusa, recibió el respaldo del público y la crítica presente en el avant premiere.

La propuesta de César Galindo explora la cosmovisión andina desde una perspectiva interna, integrando la lengua, los rituales y la relación con la naturaleza y los dioses tutelares. La danza de tijeras, eje simbólico de la historia, se presenta como un lenguaje ancestral que mantiene viva una tradición a través de los gestos y el sonido. “Si no entiendes el quechua, lo aprendes, las escenas se describen solas, no dejen de verla”, comentó una usuaria en redes.

La película forma parte de la trilogía en quechua de Galindo, quien ya había destacado con ‘Willaq Pirqa’. El estreno de ‘Killapa Wawan’ fue recibido con expectativa por la comunidad cinematográfica, que valoró la autenticidad de las interpretaciones y la fuerza visual de la obra.

‘Killapa Wawan’ es una historia
‘Killapa Wawan’ es una historia hablada íntegramente en quechua. (Foto: 3 Puntos)

La reaparición de Magaly Solier

Durante la presentación, la presencia de Magaly Solier fue motivo de alegría y orgullo para sus colegas y seguidores. En redes sociales, los mensajes de apoyo resaltaron su resiliencia y talento. “Que bueno verla recuperada, el señor la bendiga”, escribió un usuario, mientras otros celebraron su aporte al cine peruano con frases como “Una gran actriz, y es peruana”. El impacto de la artista en la cultura nacional se reflejó en la emoción de quienes asistieron al evento y compartieron imágenes y videos en sus plataformas digitales.

“Sigue adelante, actriz única”, “qué gusto da verla recuperada” y “bravo, ella puede sola y seguir adelante sola” fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores.

El estreno de ‘Killapa Wawan’ coincidió con una ola de mensajes de aliento para Magaly Solier, quien en los últimos años enfrentó desafíos personales y profesionales. Su reaparición en un rol protagónico y su actitud positiva durante la presentación fueron interpretadas por muchos como un símbolo de recuperación y fortaleza. La película, estrenada el jueves 29 de enero, se encuentra en todas las salas nacionales.

Magaly Solier comparte con el
Magaly Solier comparte con el público en la alfombra roja, recibiendo muestras de afecto y reconocimiento tras su recuperación. (Foto: 3 Puntos)

