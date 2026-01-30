Carretera Pozuzo en Huánuco queda destruida por huaico de gran magnitud: pasajeros y pobladores cruzan a pie entre lodo y piedras

Las intensas lluvias provocan un masivo huaico en el sector La Guanca, destruyendo la plataforma de la carretera a Pozuzo. El bloqueo interrumpe una importante vía de comunicación en la selva central, generando retrasos y peligro para los viajeros, además de serios problemas para el transporte de productos de primera necesidad. Fuente: Canal N

Un deslizamiento de grandes proporciones ha destruido un extenso tramo de la carretera Pozuzo, dejando incomunicadas a numerosas comunidades de la región Huánuco. El huaico, registrado en el sector conocido como La Huanca, arrasó con toneladas de tierra y rocas, afectando el principal eje vial que une Pozuzo (Oxapampa) con Codo del Pozuzo (Puerto Inca). La emergencia, ocurrida en una zona montañosa junto al río Pozuzo, se produce en un contexto de lluvias intensas que han incrementado el caudal del río y la inestabilidad de los suelos.

La destrucción de la carretera ha dejado intransitable el tramo afectado, obligando a pobladores y pasajeros a cruzar a pie por senderos improvisados entre el lodo y piedras sueltas, exponiéndose a nuevos deslizamientos o la caída repentina de rocas.

Imágenes difundidas muestran a personas cargando equipaje y sorteando obstáculos para continuar su trayecto, mientras aumenta la preocupación de las autoridades locales por la seguridad de quienes deben atravesar el área. La magnitud del daño ha superado la capacidad de respuesta inmediata, y el restablecimiento del tránsito podría demorar varios días.

Las consecuencias del huaico no solo afectan la movilidad, sino también el abastecimiento de productos de primera necesidad, alimentos y ganado. El corte de la vía ha interrumpido el flujo comercial entre las provincias de la sierra y la selva, generando pérdidas económicas y desabastecimiento en comunidades cercanas. La carretera Pozuzo desempeña un papel estratégico como conexión entre Pozuzo, Oxapampa, Chanchamayo, la Carretera Central y, por el otro extremo, Codo de Pozuzo, Puerto Inca y Pucallpa.

El huaico destruyó un extenso tramo de la carretera Pozuzo, dejando incomunicadas a varias localidades clave entre la sierra y la selva de Huánuco. Captura: América Noticias

Huaico provoca bloqueo y expone a pasajeros a riesgos extremos

El huaico ha transformado el sector La Huanca en un paso peligroso. Decenas de personas intentan cruzar el área caminando por senderos abiertos entre los escombros, una práctica que implica un grave riesgo de accidentes. Las autoridades han advertido que la inestabilidad del terreno y la presencia de piedras sueltas aumentan la probabilidad de nuevos deslizamientos, lo que podría derivar en tragedias.

A pesar de la presencia de maquinaria pesada en la zona, la magnitud del deslizamiento ha rebasado la capacidad operativa disponible. Según testimonios recogidos por Canal N, los pasajeros y usuarios de la ruta han expresado su malestar hacia la empresa encargada del mantenimiento, señalando que la cantidad de equipos resulta insuficiente y que las máquinas presentan fallas mecánicas frecuentes.

Esta combinación de factores ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia y preparación de la empresa para enfrentar emergencias de esta naturaleza, mientras la situación se prolonga y las condiciones no mejoran.

Consecuencias económicas del cierre de la carretera Pozuzo

El bloqueo de la carretera ha provocado la interrupción total del tránsito de vehículos y personas entre los principales centros poblados de la región. El traslado de productos de primera necesidad, alimentos y ganado ha quedado suspendido, afectando directamente a la economía regional y al abastecimiento de comunidades dependientes de este corredor vial. Comerciantes y productores enfrentan pérdidas económicas considerables ante la imposibilidad de movilizar su mercancía, mientras los precios de los productos básicos podrían elevarse por la escasez.

Según los pobladores, la maquinaria disponible resulta insuficiente y suele presentar fallas, lo que retrasa la reapertura de la carretera. Foto: Provias Nacional

La carretera Pozuzo cumple un rol estratégico en la conectividad entre la sierra y la selva central, facilitando el intercambio comercial y el acceso a servicios esenciales. La interrupción de este eje genera retrasos en el transporte, pone en riesgo la seguridad de los viajeros y dificulta la llegada de ayuda humanitaria a zonas que pueden quedar aisladas durante varios días. La situación evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura vial y mejorar los sistemas de respuesta ante emergencias en regiones vulnerables a eventos climáticos extremos.

Aviso de peligro por lluvias intensas y posibles activaciones de quebradas

El evento de La Huanca se produce en un contexto de alerta por lluvias intensas. El Senamhi ha emitido un aviso de nivel naranja para varias regiones, incluyendo Huánuco, advirtiendo sobre la posibilidad de activación de quebradas en las próximas 24 horas.

El aviso considera a Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua y Tacna, además de Huánuco, debido a la acumulación de lluvias recientes que ha incrementado la susceptibilidad a movimientos en masa, como flujos de lodo y crecidas de detritos, lo que podría agravar la situación en zonas previamente afectadas.

La recomendación de las autoridades es evitar actividades en áreas expuestas, revisar los procedimientos de emergencia y proteger bienes y viviendas ante posibles nuevos deslizamientos. Se insta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a seguir las instrucciones de los organismos competentes. En este escenario, la seguridad de los pobladores y viajeros depende de la pronta intervención de las autoridades y de la capacidad para gestionar riesgos adicionales derivados de las condiciones meteorológicas adversas.

Senamhi no descarta huaicos y deslizamientos en Lima

El colapso del tramo de la carretera Pozuzo evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras ante eventos naturales y la urgencia de reforzar la prevención y respuesta en regiones expuestas a desastres climáticos.

Inspección municipal y avances en la limpieza del tramo afectado

La Municipalidad Distrital de Pozuzo informó que el alcalde, acompañado de su equipo técnico, realizó una inspección en el tramo afectado por el deslizamiento en la vía Pozuzo – Codo de Pozuzo. El recorrido permitió constatar que cerca de 200 metros de carretera presentan pérdida de plataforma y una considerable acumulación de material, lo que dificulta el restablecimiento del tránsito en la zona.

El alcalde de Pozuzo y su equipo técnico supervisan los trabajos de limpieza y evaluación de daños en el tramo afectado de la carretera hacia Codo de Pozuzo. Foto: Facebook / Municipalidad Distrital de Pozuzo

Durante la verificación, las autoridades municipales observaron el avance de los trabajos de limpieza y evaluaron el estado de la infraestructura vial. El objetivo es definir y ejecutar las acciones técnicas necesarias para recuperar la transitabilidad y garantizar la seguridad de los usuarios, priorizando la pronta rehabilitación de este corredor clave para la conectividad regional.