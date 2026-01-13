Huaico en Junín: cuatro personas murieron sepultadas tras deslizamiento por fuertes lluvias

El deslizamiento por fuertes lluvias en la zona dificulta el rescate de los desaparecidos | Video: Exitosa Noticias

Un huaico se produjo en el kilómetro 42 del sector La Huellada, en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín, dejando al menos cuatro personas sepultadas tras arrastrar un camión y una vivienda en la zona.

Según información proporcionada por agentes del serenazgo local a Exitosa Noticias, los cuerpos recuperados corresponden a Thalía Pariona Enciso y Ronald Jara Surichaqui, primeras víctimas mortales del huaico en el sector La Olada – Puerto Yurinaki. Las autoridades continúan las labores de búsqueda ante la existencia de otras dos personas desaparecidas, por lo que aún se desconoce su estado.

El deslizamiento ha provocado el bloqueo total de la carretera marginal de la selva PE5S, en el tramo que conecta Perené con Pichanaqui, afectando el tránsito vehicular. Los pasajeros que se desplazaban entre Huancayo, Pichanaqui y otros puntos de la selva central han tenido que realizar transbordos y cruzar a pie la zona afectada para continuar sus viajes.

Búsqueda y rescate

Agentes del serenazgo, personal de la policía de emergencia y pobladores de la zona realizaron labores de apoyo y rescate, que se vieron complicadas por los grandes volúmenes de lodo, piedras y troncos que cubrían la carretera.

Un deslizamiento de lodo y tierra sepultó a cuatro personas en un centro poblado de la región Junín | Foto captura: COEN

Las labores de búsqueda continúan debido a que aún dos personas permanecen desaparecidas, y la prioridad sigue siendo localizarlas y restablecer el tránsito en la carretera.

Las autoridades locales hacen un llamado a la precaución a los conductores y a la población de zonas cercanas, ya que las lluvias continuas y el riesgo de nuevos deslizamientos mantienen en alerta a la región.

Alerta de huaicos en Perú

Senamhi advirtió que las lluvias de moderada a fuerte intensidad previstas entre el 13 y 14 de enero harán que aumente el riesgo de activación de quebradas, deslizamientos e inundaciones en varias zonas de la sierra y la costa central del país.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del COEN, emitió un aviso de corto plazo con alerta roja (nivel extremo) en diversas provincias, debido a la alta probabilidad de activación severa de quebradas, lo que podría causar daños a viviendas, vías de comunicación y servicios básicos.

El boletín informativo N.º 010‑2026‑INDECI/COEN señala que el peligro rojo alcanza a provincias de Cajamarca, Cusco, La Libertad, Madre de Dios y Puno, donde se espera una activación severa de quebradas.

Indeci recomendó a las autoridades locales limpiar y descolmatar quebradas, identificar zonas seguras y reforzar planes de evacuación. A la población se le pide mantenerse informada por canales oficiales y evitar transitar por cauces secos o laderas inestables durante las lluvias.

Números de emergencia

En caso de emergencias relacionadas con eventos naturales en Perú, puedes comunicarte a los siguientes números de emergencia:

Central de Emergencias 911: Número único para emergencias.

Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): Línea gratuita 119.

Bomberos: 116.

Policía Nacional del Perú: 105.

Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.

Cruz Roja Peruana: 265-7000.