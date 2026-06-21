Elisa Tokeshi y el lado más humano del TLP: “Encontrar la estabilidad te hace un poco sagrada”

Del caos de las adicciones y el TLP a la estabilidad de un alta médica. Cuatro momentos clave en la vida de la artista peruana que marcaron la creación de su exitosa novela.

Elisa Tokeshi llegó a la entrevista igual que a sus videos de TikTok: sin filtros, sin guion y con una honestidad que descoloca. La escritora y cantante peruana lleva poco más de un año mostrando su vida en redes sociales de forma constante, con una naturalidad que ha convertido cada publicación en un espejo para miles de jóvenes.

Su primera novela, Borderline sagrada, llegó después, y con ella algo que el mundo del Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) rara vez había visto: una historia de caos con final esperanzador. Esta entrevista se siente igual que sus videos: visceral, sin secretos y, en el fondo, profundamente generosa.

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El viaje de Julieta y el peso del caos

El título lo dice todo, aunque no de golpe. Borderline sagrada nació primero como canción, de esa imagen de una chica que Elisa describe como “un desastre encantador”: desordenada, caótica, pero también muy simpática. Cuando empezó a escribir la novela, el nombre fue ganando peso.

“Es como cuando los caballeros en la Edad Media hacían todo un viaje, mataban al dragón, rescataban a la princesa, y al final les ponían la espada en el hombro”, explica. “Llegar a encontrar la estabilidad teniendo TLP, que es un trastorno donde su base es el caos prácticamente, me parece que te hace un poco sagrada. Es como haber recorrido tanto, llegar hasta aquí, y que te pongan la espada en el hombro”.

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Julieta, la protagonista, recorre ese camino desde adentro. La novela funciona como un diario: el día a día de una joven conviviendo con el Trastorno Límite de la Personalidad, sus caídas, sus vínculos rotos, su descenso. Y también, desde la profundidad, hallar esa posibilidad de salir y respirar.

Elisa sabía que tenía que romper con algo. El TLP carga con un estigma pesado: que quienes lo tienen son manipuladoras, inestables, “sin arreglo”. Ella quería demostrar lo contrario sin negar el dolor.

“Creo que hay una posibilidad de llegar a tener autoconciencia, de tener dentro de todo una vida estable”, dice. “Hoy por hoy tengo mis momentos en donde todo se siente fatal nuevamente, pero cada vez que tengo una crisis o un momento de mucha intensidad, lo veo con intriga, con curiosidad. Ya no como el fin del mundo”.

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Eso es exactamente lo que Julieta no puede hacer todavía. Cada caída, para ella, es literal. Fatal. El fin del mundo. La distancia entre las dos —Elisa del presente y la protagonista en las páginas — es la distancia que separa el caos de la estabilidad. Y esa distancia es su proceso de redención.

Una mirada artística y visceral a las "subidas y bajadas" emocionales que Elisa Tokeshi transformó en literatura. Crédito: Paula Elizalde.

“Parte de sanar es también perdonar un montón y dejar ir cosas que te amargan mucho el corazón”, reflexiona. En la novela, la historia de Julieta con su familia corre en paralelo a todo lo demás: las adicciones, el caos, los vínculos que se rompen. Aunque la reconciliación con el entorno podría ser el salvavidas, en realidad, terminan por arrastrarla a lo oscuro, a lo nocivo.

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Esos vínculos que se destruyen, que la destruyen lentamente, tienen una forma muy particular en la historia. Hay personajes que se convierten en el lobo feroz, que la van desgarrando emocionalmente.

Ella misma se reconoce ahí. Elisa confiesa que es muy ingenua, que se deja llevar por la conexión instantánea, que se ha estrellado contra la pared quinientas mil veces. Tiene siete u ocho amigos que sabe que van a estar siempre. El resto son vínculos intensos que explotan, porque ella es intensa y tiende a congeniar con gente igual de intensa.

Sus amigos le dicen que ya basta, que deje de confiar tan fácil. Ella escucha, sonríe y aprende a su manera. “Sigo con la ilusión de conocer gente nueva que sea mi amiga”.

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Internet, una arma de doble filo

En TikTok, Elisa parece no tenerle miedo a nada. Habla de sus emociones, de lo que le pasa, de cómo se siente, con una naturalidad que a veces incomoda por lo honesta. Pero hay algo que aclara rápido: no es que las críticas no le importen.

“Me importan un montón”, dice, y se ríe. Se ha chocado con situaciones en las que usarios entienden algo completamente distinto a lo que ella expresa, y llegan los comentarios negativos, de ataque. Sin drama, sin discursos “anti-funas”, simplemente borra los clips. Ha aprendido, con el tiempo, que hay cosas para las redes y cosas para la vida privada. Que mostrarse real no significa mostrarlo todo.

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Sus padres, artistas los dos, se lo dijeron desde que era pequeña: la sensibilidad es un arma de doble filo. Ella lo repite como si fuera un tatuaje que posa en su piel.

Su comunidad en redes es, en su mayoría, femenina. Y eso, dice, es lo más bonito que le ha dado Internet. Cuando era adolescente creía que las amistades entre mujeres eran más complicadas. La universidad, la música y las redes la fueron corrigiendo.

“No hay nada mejor que las mujeres”, dice, sin ironía. “La forma en la que aman, la forma en la que se relacionan contigo en redes sociales es muy genuina, muy fiel. Cuando hay esa sinergia femenina, es una energía maravillosa”.

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En la presentación de su libro, casi todos los asistentes eran mujeres. De los pocos hombres presentes, dos habían ido con sus novias. Uno fue para que le firmara algo a la chica que le gustaba.

La creadora de contenido analiza el arma de doble filo de la exposición digital y el valor de la sinergia femenina. Crédito: Paula Elizalde.

¿El amor lo cura todo?

Elisa no se guarda nada: “El amor lo cura todo, pero el amor propio antes que cualquier otra cosa. Si no tienes un buen diálogo interno, todo es insoportable”.

El amarse intensamente la llevó a tomar otras decisiones: dejar los excesos y poner punto final a historias que ya no quería seguir viviendo.

“El momento en el que puse un alto fue cuando dejé el alcohol, que era ya mi última batalla. A raíz de eso decidí cambiar mi vida y escribir la novela. El final de la novela es el comienzo también de la novela: un loop eterno”.

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El amor exterior, dice, es como el viento: un vaivén. En su reflexión, muchos pueden decirte algo que te gusta y al momento siguiente algo que te desarma. Si dependes de eso para sentirte bien, tu vida es un caos. En cambio, la opinión que tienes de ti misma, los hábitos, la forma en que te tratas, eso sí lo puedes controlar.

“Yo siendo una persona que ha vivido el diálogo interno más paupérrimo del mundo, te puedo decir que es difícil, pero hay un momento de clic, de autoconciencia, en el que te das cuenta de que si tú no cambias, nadie lo va a hacer. El amor propio depende total y únicamente de ti misma”.

Hay una escena en Borderline sagrada que varios lectores se plasma como bisagra: el vínculo de Julieta con su psicóloga. Elisa lo construyó desde un lugar muy propio.

“He tenido una relación de trece años con mi psicóloga y la amo con todo mi ser, pero este es mi último año de terapia: me va a dar de alta. Es el fin de una era”. Lo dice con una mezcla de orgullo y algo parecido a la nostalgia.

El mensaje que quiere dejar es concreto: encontrar al psicólogo o psicóloga correcto es difícil. No siempre pasa a la primera. Hay experiencias malas, conexiones que no se dan. Y eso no significa que el camino terminó.

“Si llegas a tener una experiencia negativa con un psicólogo, no es el fin. Vale la pena seguir buscando. Siempre hay un match”.

Lo que viene después de Borderline sagrada

La respuesta sobre una continuación es clara: no. Elisa no planea retomar la historia de Julieta, aunque se permite una pequeña pausa antes de ser del todo categórica. “Soy impredecible a veces”, admite entre risas, “pero no creo que haya una continuación de Borderline sagrada”.

Lo que sí hay es un diario que no para, un cajón lleno de poemas y las ganas intactas de seguir escribiendo. Escribe todos los días. No sabe aún si esos poemas se convertirán en poemario. Pero una segunda novela, completamente distinta, sí la ve venir.

El testimonio físico de la última batalla de Elisa Tokeshi contra el alcohol y su camino hacia el alta médica tras 13 años de terapia. Crédito: Paula Elizalde.

Su redención llega a la FIL 2026

Ahora esa comunidad tiene una cita. Elisa llega a la Feria Internacional del Libro 2026 con partida doble: el jueves 23 de julio a las 6:30 p.m. presenta Borderline sagrada en el auditorio Blanca Varela, y al día siguiente, el viernes 24 a las 9:30 p.m., se apodera del mismo escenario con un concierto.

Entre medio, a las 8:00 p.m. del viernes, comparte mesa juvenil de editorial Planeta junto a las hermanas Di Biagio y LM Bracklow.

“Me siento muy orgullosa de mí, supongo. Es un honor realmente estar y poder presentar el libro. Va a ser bien chévere. Ojalá se llene el auditorio”, dejando abierta una invitación a que la acompañen en su debut en la FIL 2026.