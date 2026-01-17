Alerta por tránsito restringido en vías nacionales tras huaicos y deslizamientos por intensas lluvias

Varias rutas nacionales mantienen restricciones parciales por huaicos y deslizamientos en zonas de la sierra y la selva. Foto: Provías

El impacto de las lluvias intensas y los huaicos ha provocado la restricción del tránsito en ocho vías nacionales, según informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran). Los eventos, que afectan principalmente las regiones de la sierra y la selva, han generado caídas de lodo, piedras y deslizamientos de tierra, comprometiendo la seguridad y la conectividad en zonas clave del país. El reporte actualizado a las 15:00 horas del 17 de enero advierte que las restricciones se concentran en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Huánuco y Cusco.

La situación de emergencia se agrava por la persistencia de las precipitaciones, que, según los pronósticos, continuarán en las próximas horas. Las autoridades han dispuesto la vigilancia permanente y la activación de alertas, ante el riesgo creciente de deslizamientos y bloqueos en rutas esenciales para el transporte de pasajeros y mercancías. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), junto con el Senamhi, mantiene el monitoreo constante sobre las zonas más vulnerables.

En este contexto, la Sutran ha intensificado el monitoreo de la red vial nacional, empleando tecnología y centros de gestión regionales para informar en tiempo real sobre el estado de las carreteras. Se exhorta a transportistas, conductores y público en general a consultar el mapa interactivo de alertas, herramienta disponible en el portal institucional, para conocer las condiciones y tomar decisiones informadas antes de emprender cualquier desplazamiento.

Los huaicos y deslizamientos en La Convención forman parte de una dinámica conocida por las autoridades técnicas y se repiten cada temporada de lluvias. (Andina)

Tramos específicos y motivos de las restricciones en carreteras nacionales

La Sutran ha establecido un sistema permanente de monitoreo a través de centros de gestión ubicados en Lima y otras tres regiones estratégicas. Esta vigilancia se apoya en un mapa interactivo de alertas, accesible en tiempo real para todos los usuarios, donde se actualiza la información sobre el estado de la red vial nacional.

Ronald Power, vocero de la Sutran, explicó a RPP Noticias: “Actualmente, debido a fenómenos naturales, tenemos ocho vías con tránsito restringido. Principalmente están localizadas en la zona de la sierra y la selva, en Amazonas, Cajamarca y La Libertad, donde numerosas rutas han sido afectadas”. La herramienta digital permite visualizar la ubicación exacta de los eventos y recibir notificaciones de alerta emitidas por las autoridades competentes.

Actualmente, son cinco carreteras nacionales presentan tránsito restringido por diversos eventos asociados a las lluvias y movimientos en masa, según la plataforma de Sutran:

En la Carretera Longitudinal de la Selva Norte , el tránsito se encuentra restringido en dos tramos de la región Amazonas. El primero, a la altura del kilómetro 248, en el distrito de Jamalca (provincia de Utcubamba), se debe a la caída de huaico . El segundo, en el kilómetro 292, en el distrito de Shipasbamba (provincia de Bongará), también resulta afectado por la caída de huaico .

Sobre la Carretera Huamachuco - Bambamarca - Juanjui , en el kilómetro 37+150, ubicado en el distrito de Chugay (provincia de Sánchez Carrión, La Libertad), la pérdida de plataforma ha obligado a restringir el paso vehicular.

En la Carretera La Pampa - Cusca - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza , el tramo comprendido entre los kilómetros 298+820 y 289+920, en el distrito de Cholon (provincia de Marañón, Huánuco), permanece afectado por la caída de lodo y piedras que obstaculizan la vía.

Finalmente, en la Carretera Quinua - Quillabamba - Cusco, a la altura del kilómetro 248, en el distrito de Echarate (provincia de La Convención, Cusco), un deslizamiento de tierra mantiene restringido el tránsito.

En todos estos tramos, el tránsito se encuentra parcialmente interrumpido, lo que afecta tanto al transporte de pasajeros como de mercancías. Equipos de emergencia y mantenimiento vial permanecen en la zona para restablecer la circulación, aunque las condiciones meteorológicas adversas dificultan las labores.

auto - huaico

Las restricciones impactan a vehículos particulares, unidades de carga y transporte interprovincial, generando demoras y afectando la cadena logística de productos esenciales. Ante la posibilidad de nuevos deslizamientos, las autoridades enfatizan la necesidad de máxima precaución y vigilancia.

Medidas de seguridad y sugerencias ante riesgos en la red vial

Las autoridades recomiendan a los conductores y viajeros revisar el estado de las carreteras antes de planificar sus rutas y respetar las señales de restricción. Además, se exhorta a evitar desplazamientos innecesarios en zonas de alto riesgo y a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Sutran y el COEN.

Entre las recomendaciones más importantes destacan:

No intentar cruzar rutas bloqueadas o inundadas.

Respetar las instrucciones de la Policía Nacional y los equipos de emergencia.

Mantenerse atentos a los comunicados sobre la posible activación de quebradas y nuevos deslizamientos, especialmente en áreas próximas a cauces secos y laderas inestables.

No intentar cruzar rutas bloqueadas o inundadas.

Respetar las instrucciones de la Policía Nacional y los equipos de emergencia.

Mantenerse atentos a los comunicados sobre la posible activación de quebradas y nuevos deslizamientos, especialmente en áreas próximas a cauces secos y laderas inestables.

Huaico en Ocucaje

<b>Alerta roja por posible activación de quebradas</b>

El Senamhi y el COEN han emitido un aviso de nivel rojo por la posible activación de quebradas en diez departamentos, vigente desde las 13:00 horas del sábado 17 de enero y con una duración de 24 horas. Este aviso de corto plazo responde al pronóstico de lluvias intensas y a la acumulación de precipitaciones en los últimos siete días, lo que incrementa la susceptibilidad a movimientos en masa y flujos de detritos.

Las regiones en alerta roja son áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco, donde se prevén activaciones repentinas de quebradas que podrían afectar viviendas, vías de comunicación y zonas agrícolas, sobre todo en áreas cercanas a laderas y quebradas secas. En tanto, los departamentos de Cajamarca, Ica, La Libertad, Loreto, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali permanecen en alerta naranja, lo que implica riesgo alto y la recomendación de vigilancia permanente.

Por su parte, Amazonas y Madre de Dios se encuentran en alerta amarilla, con peligro moderado, aunque no se descartan activaciones aisladas de quebradas en zonas vulnerables.

Las autoridades exhortan a la población y a los gobiernos regionales y locales a evitar el tránsito por cauces secos, quebradas y zonas inestables, así como a mantenerse atentos a la evolución de las lluvias mediante los canales oficiales. Frente a este escenario dinámico, la prevención y la información oportuna resultan determinantes para salvar vidas y reducir riesgos.