Captan a exintegrante de las Fuerzas Armadas realizando un ‘pase’ de drogas en una combi en Los Olivos

Un militar en retiro de 49 años fue intervenido por el Serenazgo de Los Olivos y el Grupo Terna, acusado de vender droga. A pesar de las pruebas en video, el sujeto negó los cargos.

El compromiso de respetar el uniforme y proteger la seguridad del país terminó desvirtuado en un paradero de Los Olivos. Un exmiembro de las Fuerzas Armadas fue capturado en flagrancia tras un operativo de seguimiento de dos semanas liderado por el comando municipal Yanapaqui y el Grupo Terna de la Policía Nacional. El sujeto, identificado como un hombre de 49 años, es investigado por dedicarse a la microcomercialización de sustancias ilícitas bajo la modalidad del “pase” en plena vía pública.

La vigilancia sobre el investigado se inició luego de detectarse movimientos sospechosos en las zonas de mayor flujo de pasajeros del distrito. Finalmente, las cámaras de seguridad lograron captar el momento exacto en que el exmilitar realizaba la venta de los estupefacientes dentro de una unidad tipo combi, aprovechando el tránsito de pasajeros como fachada para ocultar sus transacciones.

Negó los hechos

Durante la intervención, el exintegrante del Ejército intentó desvincularse de las acusaciones, alegando que las sustancias encontradas entre sus pertenencias le habían sido colocadas.

Un exmilitar de 49 años fue grabado durante dos semanas vendiendo droga en transporte público. Foto: Captura de Video/24 Horas

Sin embargo, los efectivos policiales le recordaron que existía un registro fílmico detallado de sus actividades previas. “Las pruebas te delatan”, señalaron los agentes mientras procedían con el registro personal del detenido.

El hallazgo de la libreta militar

Lo que generó mayor asombro entre los agentes fue el hallazgo de su libreta militar original. Este documento confirmó que el sospechoso contaba con formación castrense, un perfil que el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, calificó como inusual para este tipo de operativos de microcomercialización. Para la autoridad edil, este caso evidencia cómo personas con instrucción estatal terminan involucradas en actividades que atentan contra la salud pública del distrito.

El detenido ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales para iniciar el proceso por el presunto delito contra la salud pública. Los videos recopilados durante las dos semanas de vigilancia serán utilizados por el Ministerio Público como evidencia principal para sustentar el pedido de sanción. Por su parte, el municipio de Los Olivos ha indicado que este operativo forma parte de una estrategia para limpiar los puntos criminales del distrito.

Durante la intervención se le encontró su cartilla militar. Tenía el grado de sargento. Foto: Captura de video/24 Horas

Alcalde critica la distribución policial

La captura de este exmilitar sirvió para que el alcalde Castillo pusiera sobre la mesa la falta de efectivos policiales en Lima Norte. Según la autoridad municipal, los esfuerzos del serenazgo y de las unidades especializadas como el Grupo Terna se ven limitados por una distribución desigual de los recursos de la Policía Nacional. “A pesar del esfuerzo que hacen y de que tenemos aquí una base en Los Olivos, faltan policías”, lamentó.

Castillo cuestionó que unidades de élite, como las Águilas Negras, tengan como prioridad la vigilancia de entidades financieras privadas en lugar de patrullar los barrios vulnerables.

“Cómo es posible que hay cuatro mil efectivos policiales de élite que son las Águilas Negras que están en todo el país y hay mil de ellos en Lima que estén prioritariamente cuidando los bancos. Por lo menos deberían estar rondando, patrullando las calles para poder brindar paz y tranquilidad a los vecinos”.