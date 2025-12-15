Perú

“Los socios del Callao”: así operaba la presunta red criminal con órdenes de servicio, cambios en SUNAT y contratos repetidos, según la PNP

El megaoperativo en Lima y Callao dejó al descubierto un esquema que facilitaba adjudicaciones directas a empresas previamente seleccionadas, mientras la Policía y el Ministerio Público investigan el circuito de contrataciones y el papel de funcionarios claves en la administración regional

Guardar
La PNP descubre que contratos fraccionados y dos proveedores clave movieron S/1,5 millones en el Callao | TV Perú

El megaoperativo desplegado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público en Lima y Callao sacó a la luz una presunta red criminal que, según las autoridades, se había insertado en el gobierno regional para manipular procesos de adquisición de bienes y servicios estatales. La intervención, explicitada por el general Óscar Lira en declaraciones a TV Perú, incluyó la intervención de veintisiete inmuebles y la emisión de órdenes de detención preliminar contra funcionarios y empresarios ligados al esquema.

Las irregularidades detectadas involucran a dos empresas principales, quienes adaptaban su registro en la SUNAT para satisfacer requerimientos específicos de la administración regional. El esquema, implementado desde el año 2023, permitió la asignación continua de contratos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias, eludiendo la obligatoriedad de licitaciones abiertas y permitiendo un flujo de fondos públicos que, según la PNP, supera el millón y medio de soles.

Maniobras empresariales y privilegios con contratos estatales

La investigación liderada por la División contra la Corrupción identificó patrones en la asignación de contratos públicos a través de órdenes de servicio que, individualmente, no superaban los montos establecidos para procesos concursales. Estas órdenes permitieron que dos proveedores recibieran reiteradamente adjudicaciones directas en un periodo de menos de dos años, asegurando su presencia exclusiva en el mercado regional.

Efectivos de la Policía Nacional
Efectivos de la Policía Nacional resguardan uno de los inmuebles intervenidos durante los allanamientos en el Callao. | Ministerio Público

El general Óscar Lira detalló que, cuando desde el propio gobierno regional surgían requerimientos de bienes o servicios, los proveedores sospechosos actualizaban su rubro económico en la SUNAT para encajar en cada oportunidad. Esta estrategia permitía que las áreas usuarias dirigieran pedidos de manera efectiva, garantizando que los adjudicados fueran siempre los mismos operadores. El beneficio, aclaran desde la PNP, incluía la simulación de competencia y el control del flujo de fondos, concentrando cerca de un millón y medio de soles en contratos.

Así operaba la presunta red y la reacción policial

El megaoperativo que involucró a la Fiscalía y a la Policía Nacional se ejecutó en inmuebles ubicados tanto en Lima como en diferentes distritos del Callao. Según confirmó el general Lira en la señal de TV Perú, la acción fue posible tras dos años de investigación y la revisión detallada de documentos, evidencias electrónicas y testimonios protegidos recabados por los agentes especializados.

La Fiscalía solicitó detención preliminar para veinticinco personas, de las cuales se concedieron medidas contra once, entre ellos ocho funcionarios radicados en el país y tres con paradero en el extranjero. Aunque la resolución judicial aún mantiene el caso en etapa preliminar, la PNP sostiene que existe evidencia documentada sobre la operatividad de la organización y sus mecanismos de beneficio ilícito. A la par, se activaron alertas migratorias y restricciones para evitar la fuga de investigados, incluido el gobernador regional Ciro Castillo, señalado como presunto cabecilla del grupo y actualmente con paradero desconocido.

Modificaciones en registros y concertación para el desvío de fondos

Golpe a presunta red de corrupción en el Callao: Siete detenidos y millonario perjuicio económico tras operaciones en el gobierno regional | Buenos Días Perú

El aspecto más novedoso de la investigación recae en la detección de empresas que alteraban rápidamente su rubro registrado ante la SUNAT para responder a requerimientos oficiales cambiantes. De acuerdo con la PNP, esta táctica agilizaba la adjudicación a los mismos proveedores, en desmedro de la transparencia y el acceso competitivo. El General Lira explicó que incluso, ante la inexistencia de alguna capacidad técnica de los proveedores para un servicio puntual, estos actualizaban sus datos para ajustarse y ser seleccionados.

Las contrataciones señaladas incluyeron servicios logísticos, suministros, publicidad y mantenimiento de infraestructuras regionales. Siempre, el denominador común fueron las cantidades por debajo del umbral legal para licitación, lo que facilitó la acumulación de ingresos públicos sin el filtro de supervisión obligatoria. Los representantes de la PNP advirtieron que los mecanismos de control interno habrían resultado insuficientes frente a la sofisticación del esquema denunciado.

Impacto financiero, alcance del operativo y siguientes pasos

El operativo coordinado en veintisiete inmuebles resultó en la detención de ocho de los once investigados, mientras tres más permanecen fuera de territorio nacional. En simultáneo, la División contra la Corrupción de la PNP y el Ministerio Público aseguraron documentos y registros electrónicos considerados clave para esclarecer la ruta del dinero y la eventual responsabilidad penal de los investigados.

Según el general Óscar Lira, el perjuicio estimado al Estado asciende a cerca de un millón y medio de soles, suma repartida en adjudicaciones segmentadas a dos empresas principales. La Policía mantiene activa la búsqueda de los sospechosos no ubicados, entre ellos el gobernador regional, y anunció que las pesquisas continuarán en colaboración con agencias fiscalizadoras y otros órganos del sistema judicial.

Temas Relacionados

Ciro CastilloCallaoSocios del Callaoorganización criminalcorrupciónperu-noticias

Más Noticias

INEI: La economía de Perú acumula un crecimiento sostenido de 3,66% del PBI hasta octubre de 2025, ¿Qué sectores están detrás?

El dinamismo de sectores como minería, hidrocarburos, comercio y manufactura impulsó el avance económico, según el INEI. Pero no fueron los únicos

INEI: La economía de Perú

Alianza Lima enfrentará a Universitario tras su participación en Mundial de Clubes de vóley: programación del partidazo por Liga Peruana

Se viene uno de los enfrentamientos más esperados de la liga nacional, pues se trata de dos equipos que vienen peleando palmo a palmo la primera fase del torneo. Revisa todos los detalles

Alianza Lima enfrentará a Universitario

Bono ONP de S/1.337 sin fecha de debate pese a aprobación en la Comisión de Trabajo

Congreso aún no debate la medida en el Pleno. Tras la demora en ver el tema, los congresistas han vuelto a presentar proyectos de retiro de ONP de hasta 4 UIT

Bono ONP de S/1.337 sin

Scandicci se consagró campeón del Mundial de Clubes de Vóley 2025: dos rivales de Alianza Lima terminaron en el podio

En un escenario de altísimo nivel competitivo, el conjunto peruano disputó la fase de grupos ante el equipo que se consagró campeón del torneo y frente al que terminó en la tercera posición mundial

Scandicci se consagró campeón del

Jackson Mora y su mensaje tras declaraciones de Tilsa Lozano: “En medio del caos, recuerda quién eres”

El exesposo de la modelo no se quedó de brazos cruzados ante las revelaciones en el sillón rojo de El Valor de la Verdad

Jackson Mora y su mensaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Acción Popular quedó fuera de

Acción Popular quedó fuera de las Elecciones 2026: claves de la decisión del JNE

Víctor García Belaúnde señala a responsables luego que el JNE sacó a Acción Popular de las Elecciones 2026: “Esto no es un error, es una desgracia”

Acción Popular fuera de las Elecciones 2026: La resolución completa del JNE y sus razones para anular las primarias del partido

JNE anula las Elecciones primarias de Acción Popular y deja fuera al partido de las Elecciones 2026

El Congreso otorga facultades legislativas en seguridad, economía e institucionalidad al gobierno de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora y su mensaje

Jackson Mora y su mensaje tras declaraciones de Tilsa Lozano: “En medio del caos, recuerda quién eres”

Milenka Nolasco sorprende cantando cumbia de Marisol y usuarios destacan su talento: “Es lo suyo”

Lesly Águila revela la enfermedad que padece y los cambios que hará en Corazón Serrano: “Hay que trabajar hasta donde se pueda”

Pamela Franco y Leonard León sorprenden juntos en concierto: “Cuando hay talento, todo fluye”

Tilsa Lozano confirma que Jackson Mora le negó relación con Olinda Castañeda: “El papelón lo hice yo”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras la fecha 8 de la primera fase

Fernando Egúsquiza lanzó insulto contra las jugadoras de Olva Latino en plena transmisión en vivo: periodista tuvo que pedir disculpas

“En Videna no veían muy bien que lleven a Ricardo Gareca”, la inesperada revelación sobre el descarte del ‘Tigre’ en Universitario

Olva Latino alza la voz tras comentario ofensivo en transmisión de la Liga Peruana de Vóley: “No lo vamos a tolerar”

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia en Chincha