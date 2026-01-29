Perú

SMP: madre denuncia desaparición de su menor hija con alteraciones mentales y solicita apoyo ciudadano

El día de su desaparición, Hillary, de 16 años de edad, vestía una pijama compuesta por un short rojo con negro, un bibirí rosado, medias negras y sandalias

Una madre de familia solicita ayuda para encontrar a su hija, quien presenta trastornos mentales y se encuentra desaparecida en la zona de Condevilla | Video: Exitosa Noticias

Una madre de familia vive momentos de angustia tras la desaparición de su hija de 16 años, una adolescente con trastornos mentales que requiere constante supervisión y atención médica. El hecho ocurrió en el distrito de San Martín de Porres, en Lima.

La joven desaparecida responde al nombre de Hillary Alexandra Vargas Pasapera, quien fue vista por última vez alrededor de las 8:00 p. m. del martes, luego de salir de su vivienda ubicada en la zona de Condevilla, donde se encontraba bajo el cuidado de su abuela y sus hermanos.

En declaraciones a Exitosa, la madre de la menor, identificada como Ana, señaló que esta es la tercera vez que su hija desaparece. En ocasiones anteriores, lograron ubicarla en viviendas de amigos; sin embargo, en esta oportunidad no han tenido resultados positivos pese a una intensa búsqueda.

“La hemos buscado por todos lados y no la encontramos. Esta vez se le ha perdido el rastro por completo”, expresó con preocupación.

Cualquier información sobre su paradero,
Cualquier información sobre su paradero, comunicarse al 932 524 952 | Foto captura.

La madre explicó además que Hillary presenta alteraciones mentales y dificultades de aprendizaje, lo que incrementa su temor ante la posibilidad de que la adolescente se encuentre en una situación de riesgo. “Ella no distingue bien lo que está bien o mal”, indicó.

Según el reporte, el día de su desaparición la menor vestía una pijama, compuesta por un short rojo con negro, un bibirí rosado, medias negras y sandalias.

El caso ya fue denunciado en la comisaría del sector, mientras los familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Cualquier información puede ser comunicada al número 932 524 952, que pertenece a la madre de la adolescente.

Más de 51 desapariciones por día en Perú

La desaparición de personas en el Perú es un fenómeno que sigue creciendo. Entre enero y julio de 2025, 12.374 personas fueron reportadas desaparecidas, lo que equivale a un promedio de 51 denuncias diarias, según datos del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol). De ese total, 7.137 son mujeres y 6.437 corresponden a niños, niñas y adolescentes, quienes están más expuestos a situaciones de violencia y trata.

En ese periodo, las autoridades lograron ubicar a 6.463 personas, pero más de 6.300 siguen sin ser encontradas. Además, se hallaron 141 personas sin vida, lo que revela la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de búsqueda. Las regiones con más reportes son Lima (4.706), Cusco (801), Arequipa (723), Junín (552) y Lambayeque (543).

¿Qué hacer ante una desaparición?

Según la Policía Nacional, no es necesario esperar 24 horas para denunciar. Basta con que una persona esté ausente de su domicilio habitual y se desconozca su paradero para iniciar el proceso.

Cualquier ciudadano puede presentar la denuncia, no solo los familiares. La autoridad tiene la obligación de atenderla de inmediato, con prioridad y urgencia. Aunque el DS 010-2024-IN regula los procedimientos de atención, articulación interinstitucional y difusión de alertas —incluida la Amber—, en la práctica las limitaciones abundan y el sistema no logra ser efectivo.

Ante casos de desaparición o violencia, existen canales de ayuda: la Línea 100, gratuita y disponible las 24 horas en castellano, quechua y aimara; el Chat 100, un servicio confidencial en línea con atención profesional en tiempo real; y los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que ofrecen atención legal, psicológica y social gratuita. Actualmente existen 245 CEM regulares y 185 en comisarías, que funcionan de manera permanente. También está disponible la central telefónica del Ministerio de la Mujer al (01) 419-7260.

