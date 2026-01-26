Perú

Samahara Lobatón comparece ante la Dirincri tras exclusión de Melissa Klug del caso Bryan Torres

La presencia de la influencer en la sede policial ha generado expectativa, luego de que la Fiscalía limitara la intervención de Melissa Klug en la investigación por presunta agresión de Bryan Torres

La joven influencer se presentó ante la policía mientras crece el debate sobre el nuevo rol de Melissa Klug, quien quedó fuera del proceso como parte activa según decisión fiscal reciente (Instagram)

Samahara Lobatón fue vista en la Dirección de Investigación Criminal, situación que amplificó la atención pública sobre el caso judicial que involucra a su expareja, Bryan Torres, y a su madre, Melissa Klug.

La reciente decisión de la Fiscalía de excluir a Klug como parte activa de la investigación ha suscitado cuestionamientos y dejó a la empresaria en calidad de testigo, restringiendo su capacidad para intervenir en la pesquisa.

Mientras tanto, Lobatón mantiene su postura de no formalizar una denuncia contra Torres, lo que ha complicado el avance de las diligencias.

Fiscalía limita a Melissa Klug y reduce su rol en la investigación

La Fiscalía resolvió excluir a Melissa Klug como parte del proceso, decisión que la deja solo como testigo y genera cuestionamientos de su defensa legal. (TikTok)

La Fiscalía determinó que Melissa Klug no podrá presentar pruebas ni colaborar plenamente en el proceso que investiga la presunta agresión a su hija. Esta medida, que la ubica como testigo y no como parte agraviada, ha sido objetada por su abogado, Benji Espinoza.

El letrado señaló: “La víctima directa, que es Samahara Lobatón, ya no participa en la investigación, sino solo como testigo de su calidad de denunciante, porque resulta esto grave. Si recibe directamente la ofensa, que sería Samahara Lobatón, también se considera víctima a las personas que se ven perjudicadas por las consecuencias del delito que comete el agresor, que en este caso sería la mamá de la agredida, Melissa Klug”.

Espinoza indicó que la defensa de Klug ha presentado recursos para recuperar su condición de parte agraviada y así tener la posibilidad de impulsar, alegar y aportar pruebas en la indagación.

El abogado manifestó: “Hemos presentado un conjunto de recursos para que a Melissa Klug se le considere como parte agraviada y, en consecuencia, podamos impulsar, alegar, presentar pruebas y colaborar con la investigación. El fiscal nos ha respondido que, como Samahara ha guardado silencio, se ha ordenado una pericia psicológica que todavía no se ha realizado, y lo más probable es que no la pase”.

Samahara Lobatón declara en la Dirincri bajo presión mediática

La presencia de Samahara Lobatón ante la Dirincri se produce en un contexto de alta exposición pública y decisiones fiscales clave. (Instagram)

La comparecencia de Samahara Lobatón ante la Dirincri se da en un contexto de fuerte presión mediática y familiar. La joven acudió a la sede policial para presentarse ante las autoridades, tal como lo había anticipado la defensa de su madre. Hasta la fecha, Lobatón no ha presentado una denuncia formal contra Bryan Torres, lo que, según la defensa de Klug, pone en riesgo la solidez de la investigación.

En la próxima revisión del video probatorio, la Fiscalía solo permitirá la presencia de Bryan Torres, su defensa, Samahara Lobatón y su representante legal, excluyendo a Melissa Klug. Esta decisión ha sido considerada por la defensa de Klug como un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos, dado que la empresaria fue quien denunció inicialmente la presunta agresión que habría sufrido su hija.

El equipo legal que representa a Klug sostiene que la exclusión de la empresaria debilita la investigación, especialmente debido a que la pericia psicológica a la víctima directa aún no se ha realizado. El contexto de la investigación se ve afectado por la decisión de la Fiscalía de restringir la participación de la madre en un proceso que, según la defensa, le corresponde también como víctima indirecta.

Críticas al criterio fiscal y preocupaciones sobre el futuro del caso

Abogados y observadores expresan preocupación por el rumbo del caso, tras decisiones fiscales que limitan la protección a víctimas. (Instagram)

El abogado Benji Espinoza expresó su preocupación por el “criterio restrictivo” adoptado por el fiscal, al considerar que se desatienden estándares internacionales de protección a víctimas. Espinoza afirmó: “Me queda claro que este fiscal, con este criterio restrictivo, ignorando el derecho internacional de derechos humanos sobre víctimas, creo que este caso va al archivo si no hay una investigación diligente y prolija, y no se nos permite participar”.

El caso ha captado la atención de defensores de derechos humanos, quienes han advertido que cada decisión adoptada por las autoridades podría tener impactos determinantes en la búsqueda de justicia. El vacío generado por la exclusión de Klug como parte agraviada, sumado a la ausencia de una denuncia formal por parte de Lobatón, mantiene la investigación en un punto crítico. La sociedad observa el desarrollo de las diligencias, mientras los abogados de Klug insisten en que la madre debe ser reconocida como víctima indirecta para garantizar un proceso transparente y completo.

La situación de Samahara Lobatón y la restricción impuesta a Melissa Klug continúan generando debate en la opinión pública. La expectativa sobre los próximos pasos de la investigación permanece alta, mientras las partes implicadas esperan la resolución de los recursos presentados y la realización de las pruebas pendientes.

