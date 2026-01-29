Qué se celebra el 29 de enero en el Perú: hitos que definieron trayectorias políticas, literarias y sociales

Los relatos de batallas, acuerdos y figuras dejan huella en la identidad nacional cada vez que se recuerda esta fecha (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 29 de enero concentra hechos clave de la historia peruana. En 1821, el Pronunciamiento de Aznapuquio depuso al virrey Joaquín de la Pezuela y colocó a José de la Serna al mando realista, en la antesala de la independencia.

En 1942 se firmó el Protocolo de Río de Janeiro, acuerdo que buscó cerrar la disputa fronteriza entre Perú y Ecuador con países garantes. En 1975 falleció Eduardo Márquez Talledo, compositor chalaco y autor del vals Nube Gris.

En 1985 murió el poeta vanguardista Martín Adán. En 1991, un enorme cráter sorprendió al Centro Histórico de Lima aquella mañana urbana.

29 de enero de 1821 – Pronunciamiento de Aznapuquio y destitución de Joaquín de la Pezuela

La caída de Joaquín de la Pezuela evidenció la crisis interna del ejército español y anticipó el colapso del dominio colonial en el Perú. (BNP)

El 29 de enero de 1821, altos mandos del ejército realista peruano depusieron al virrey Joaquín de la Pezuela mediante el llamado Pronunciamiento de Aznapuquio, un motín militar que puso fin a su mandato al frente del Virreinato del Perú.

La acción fue liderada por oficiales como José de la Serna y José de Canterac, quienes reprocharon la incapacidad de Pezuela para enfrentar a los patriotas y liderar la guerra.

Tras su destitución, de la Serna asumió como nuevo jefe político y militar. Este episodio marcó un giro interno en el bando realista en vísperas de la independencia peruana.

29 de enero de 1942 – se firma el Protocolo de Río de Janeiro, tratado que buscó poner fin al conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador

El Protocolo de Río de Janeiro buscó cerrar décadas de tensiones limítrofes entre Perú y Ecuador con la intervención de países garantes. (GEC)

El 29 de enero de 1942 se suscribió en Río de Janeiro, Brasil, el Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre Perú y Ecuador, con el objetivo de terminar una prolongada disputa territorial entre ambas naciones.

Firmado por representantes de los dos países junto a Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile como garantes, el acuerdo pretendió establecer fronteras definitivas luego de años de tensiones y enfrentamientos.

A partir de este tratado se inició la demarcación de límites, aunque persistieron desacuerdos geográficos que continuaron generando fricciones. Décadas después, la controversia se volvió a abordar con nuevos acuerdos que buscaron consolidar una solución pacífica.

29 de enero de 1975 – Eduardo Márquez Talledo, compositor chalaco del emblemático vals “Nube Gris”

La muerte de Eduardo Márquez Talledo cerró una etapa fundamental de la música criolla peruana, marcada por creación, identidad y tradición. (Radio Nacional)

Eduardo Márquez Talledo nació en Callao el 25 de febrero de 1902 y falleció el 29 de enero de 1975, dejando un legado musical fundamental en la historia criolla peruana.

Desde niño debió trabajar y aprendió a tocar guitarra, lo que lo llevó a formar y dirigir agrupaciones como el “Conjunto Callao” y a participar en tríos radiales. Compuso más de 300 piezas, destacando el vals “Nube Gris”, junto a otros éxitos populares.

Fue fundador y primer presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Su obra ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación y continúa siendo referente del cancionero criollo.

29 de enero de 1985 – Martín Adán, poeta peruano vanguardista y figura central de la literatura del siglo XX

Martín Adán falleció dejando una obra literaria compleja y simbólica que influyó decisivamente en la poesía peruana moderna. (Andina)

Ramón Rafael de la Fuente Benavides, conocido como Martín Adán, fue un destacado escritor y poeta peruano nacido en Lima el 27 de octubre de 1908.

Su obra se caracteriza por una profunda reflexión simbólica y un estilo hermético que lo ubicó entre los exponentes principales de la literatura vanguardista latinoamericana. Desde joven colaboró con revistas literarias y publicó su primera obra, La casa de cartón, a los 20 años.

Obtuvo premios nacionales de poesía y literatura, y aunque enfrentó dificultades económicas y problemas de salud, su legado perdura como referente del arte poético en el país. Falleció en Lima el 29 de enero de 1985.

29 de enero de 1991 – Un cráter gigante en Lima sorprende al Centro Histórico como si hubiera sido bombardeado

El colapso del asfalto en Tacna y Emancipación expuso el deterioro de la infraestructura y quedó grabado en la memoria colectiva limeña. (GEC)

El 29 de enero de 1991, el centro de Lima despertó con un enorme hueco en la intersección de las avenidas Tacna y Emancipación que impactó a residentes y transeúntes por su tamaño, comparable a un cráter donde cabría un camión.

La falla se produjo por la rotura de una vieja tubería principal de agua, cuya corrosión había debilitado el asfalto tras varios días de humedad, según explicó la empresa responsable del servicio.

El evento alteró el tránsito en una zona emblemática de la ciudad y se convirtió en una de las imágenes más recordadas del periodismo local, comparada incluso con una invasión extraterrestre.