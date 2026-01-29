Perú

Katia Condos debuta como guionista y protagonista de la película "No tan viuda" junto a Jorge Aravena

Miami fue escenario de la presentación oficial de “No tan viuda”, la nueva comedia romántica escrita y protagonizada por Katia Condos, quien compartirá pantalla con Jorge Aravena

La actriz Katia Condos inicia una nueva etapa profesional con el anuncio oficial de su debut como guionista y protagonista en la película “No tan viuda”, una comedia romántica que la une en pantalla con Jorge Aravena. El proyecto, producido por Ceci G Entertainment & Consulting, fue presentado durante el evento Content Americas en la ciudad de Miami, donde se realizó la firma de contratos con los actores confirmados.

Katia Condos, con una trayectoria consolidada en cine, teatro y televisión, escribió el guion de la cinta y encabeza el reparto que integran también Jorge Aravena y Carlos Carlín. La actriz viajó a Miami para participar en la presentación oficial y el acuerdo con los protagonistas, que se concretó en el stand de WAWA, en el Market Floor del Hilton Downtown. La presencia de Condos y del equipo creativo refuerza la apuesta de Ceci G Entertainment & Consulting por impulsar el talento latino y la diversidad en la industria audiovisual.

La historia de “No tan viuda” explora el empoderamiento femenino a través de la comedia romántica, con personajes que enfrentan situaciones cotidianas desde una perspectiva contemporánea. El filme contará con la dirección de Ani Alba y la participación de los managers y socios Luis Lavanda y Diana Quiroga, quienes acompañaron la firma de acuerdos y presentaron los lineamientos del proyecto ante la prensa y los asistentes a Content Americas.

Durante el evento, la producción destacó el compromiso con la creación de contenidos originales y la representación de nuevas voces en el cine latinoamericano. “La participación de figuras como Aravena y Carlín, junto a la visión de Condos, consolidan una propuesta que busca conectar con el público desde la autenticidad y la cercanía”, afirmaron desde Ceci G Entertainment & Consulting.

Jorge Aravena, conocido por su trabajo en telenovelas y el cine, se suma al elenco principal, aportando su experiencia y trayectoria a una producción que promete dinamismo y humor. La firma del contrato formalizó su incorporación, junto a la de Carlos Carlín, comediante y actor peruano.

La película marcará el inicio de una nueva etapa para la empresa productora, dirigida por Ceci Gómez de la Torres, que refuerza su objetivo de posicionar proyectos latinos en el mercado internacional. El equipo se prepara para iniciar el rodaje, mientras crece la expectativa entre el público por el estreno de una historia que apuesta por la innovación dentro del género.

Katia Condos celebra su primera película

Katia Condos compartió con sus seguidores la emoción por su debut como guionista y protagonista en el cine. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un video donde agradeció el apoyo recibido y destacó el significado de este nuevo reto. “Las primeras veces sí que dan miedo, pero detrás del miedo dicen que viene el mundo. ‘No tan viuda’ muy pronto… Gracias a todos por siempre acompañarme. ¡Ya quiero que conozcan a Sara!”, escribió en la publicación, anticipando la llegada de su personaje.

En otro video, Condos mostró el encuentro en Miami con Jorge Aravena, quien será su coprotagonista en la película. Ambos se saludaron con un abrazo tras la firma de contrato, momento que la actriz describió así: “La historia que tenemos por contarles es un fuego. No tan viuda, muy pronto. Estoy segura que verán a Jorge Aravena de otra manera. Ya sabrán, por qué lo digo. Gracias a todos por acompañarme en este sueño tan lindo”.

