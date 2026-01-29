¿Este lunes 2 de febrero es feriado en Perú por la Virgen de la Candelaria? Lo último que se sabe

La Virgen de la Candelaria es una figura religiosa venerada en muchas regiones del Perú. (Foto: Andina)

El inicio de febrero suele despertar expectativas en diversas regiones de Perú respecto a la posibilidad de un nuevo día de descanso. Este año, el debate gira en torno a si este lunes 2 de febrero sería incluido como feriado nacional en honor a la Virgen de la Candelaria, una de las celebraciones religiosas y culturales más emblemáticas del país.

Según la información oficial del Gobierno peruano, el 2 de febrero no figura como feriado nacional en el calendario del 2026.

El año comenzó con 16 feriados oficiales reconocidos por el Estado, que abarcan tanto al sector público como privado y a estudiantes en todo el territorio nacional. El primer feriado del 2026 ya pasó, el 1 de enero, y las próximas fechas de descanso serán los días jueves 2 y viernes 3 de abril por la Semana Santa. La lista oficial no contempla el 2 de febrero como día no laborable.

El 2 de febrero no figura como feriado nacional en Perú para el año 2026, según el calendario oficial del Gobierno.

Reconocimiento nacional

En septiembre del 2025, durante el IV Aniversario de la declaratoria de la Diablada Puneña como Patrimonio Cultural de la Nación, el presidente de la Diablada Bellavista, Juan Cayro, propuso declarar el 2 de febrero como feriado nacional en homenaje a la Virgen de la Candelaria.

“Promovemos que el 2 de febrero sea declarado feriado nacional, en honor a la Virgen de la Candelaria. No solo Puno, también regiones como Arequipa y Lima celebran a la Virgen ese día, con festivales, concursos y actos de fe. Sería un merecido homenaje a la patrona del altiplano, cuya devoción ha trascendido fronteras y hoy es reconocida en todo el mundo”, señaló Cayro.

La iniciativa planteó sumar la fecha al calendario oficial de feriados, lo que iba a permitir que millones de peruanos se sumen a actos litúrgicos, concursos de danzas y expresiones culturales en honor a la Virgen. Sin embargo, la propuesta quedó en discusión y no se concretó para el año 2026.

La Virgen de la Candelaria es el eje de una de las festividades religiosas más importantes y multitudinarias de Puno.

El calendario oficial

El portal oficial del Gobierno peruano detalla que los feriados nacionales se establecen por ley y garantizan descanso remunerado para trabajadores y estudiantes. Entre las fechas confirmadas para el 2026 figuran el 1 de enero, el 2 y 3 de abril (Semana Santa), el 1 de mayo (Día del Trabajo), el 29 de junio (San Pedro y San Pablo), el 28 y 29 de julio (Fiestas Patrias), entre otras.

A diferencia de los feriados, los días no laborables pueden decretarse de manera excepcional por el Ejecutivo y suelen aplicarse principalmente al sector público. En el ámbito privado, su adopción es voluntaria y requiere acuerdos sobre la compensación de horas. Hasta la fecha, el gobierno no ha anunciado días no laborables adicionales para el 2026.

Cabe mencionar que, si un trabajador labora en feriado sin descanso compensatorio, la ley exige un pago equivalente al triple de la remuneración diaria. El incumplimiento constituye falta grave y puede acarrear sanciones superiores a 24.000 soles para las empresas.

Los feriados nacionales en Perú se establecen por ley y garantizan descanso remunerado para trabajadores y estudiantes. (Andina)

La Virgen y su historia

En Puno, la Virgen de la Candelaria es el centro de una de las festividades más importantes y multitudinarias del país. La celebración congrega a danzantes, músicos y devotos bajo la advocación de la “Mamacha Candelaria”, protectora de la región altiplánica.

El origen de la festividad se remonta al siglo XVI, cuando la imagen llegó al Perú procedente de Cádiz o Sevilla en 1583. El culto tiene raíces aún más antiguas en Tenerife, en las Islas Canarias, donde la devoción comenzó en 1392. En la zona andina peruana, la celebración se fusionó con ritos agrícolas prehispánicos, integrando danzas y música como parte del calendario ritual del altiplano.

El traslado de la imagen al Santuario de la Virgen de la Candelaria en Puno consolidó su papel central en la vida religiosa y cultural local. La devoción creció tras atribuirse la protección de la villa de Puno en 1781, durante un cerco de las fuerzas de Túpac Catari: la imagen fue sacada en procesión y ese hecho fue interpretado como un milagro por los habitantes.