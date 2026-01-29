Cuándo es el primer fin de semana largo y qué días serán feriado

El primer fin de semana largo de 2026 en Argentina será del sábado 14 al martes 17 de febrero, coincidiendo con los feriados nacionales de Carnaval (Partido de la Costa)

El primer fin de semana largo de 2026 en Argentina será del sábado 14 al martes 17 de febrero, según el calendario oficial de feriados nacionales. Este periodo incluirá dos días de descanso por Carnaval, que corresponden al lunes 16 y al martes 17 de febrero. El receso permitirá a millones de personas en todo el país organizar escapadas, viajes o actividades recreativas, marcando así el comienzo de los fines de semana extralargos del año.

Estos feriados, establecidos por ley, afectan tanto al sector turístico como a la vida cotidiana en diferentes regiones. Las celebraciones de Carnaval suelen atraer a visitantes a distintas provincias, mientras que quienes deben trabajar durante estos días reciben una remuneración especial, de acuerdo a la legislación vigente. El calendario nacional prevé otros fines de semana largos, aunque Carnaval será el primero en abrir el año con un receso extendido.

El Carnaval, celebrado el lunes 16 y martes 17 de febrero, marca el inicio de los feriados extralargos según el calendario oficial argentino (Composición fotográfica)

De acuerdo con fuentes oficiales, los feriados de Carnaval son inamovibles. El Ministerio del Interior confirmó que el descanso se extenderá durante cuatro días, generando un fuerte impacto en la hotelería, el comercio y la movilidad interna. Este evento representa una oportunidad significativa para las economías regionales y para el sector turístico, debido a la alta demanda de servicios durante este periodo.

Cuándo cae Carnaval

El Carnaval 2026 en Argentina se celebrará el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Estas fechas, fijadas como feriados nacionales, permitirán unir el fin de semana anterior, desde el sábado 14, formando así el primer fin de semana extralargo del año. La distribución de estos días favorece la organización de salidas y viajes cortos, además de ser una tradición esperada por muchas familias argentinas.

Durante Carnaval, el impacto económico y turístico beneficia a provincias y ciudades destacadas como Gualeguaychú y Buenos Aires gracias a desfiles y corsos (instagram obaia)

Según lo informado por el Ministerio del Interior, el Carnaval no tiene una fecha fija, ya que depende del calendario y puede variar entre febrero y marzo cada año.

Durante estos días, las principales ciudades y pueblos despliegan corsos, desfiles y murgas en espacios públicos. Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, se destaca como epicentro de estas festividades, recibiendo a miles de turistas que asisten a los espectáculos del corsódromo.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los barrios tradicionales mantienen la costumbre de organizar corsos barriales con comparsas y murgas. Estas actividades impulsan el movimiento económico y cultural en distintos puntos del país.

Los feriados de Carnaval son inamovibles, establecidos por ley, y ofrecen remuneración especial a quienes trabajan en estos días según la legislación (Partido de La Costa)

Cuál es el próximo feriado y fin de semana largo después de Carnaval

Después del Carnaval, el calendario oficial de 2026 marca como próximo feriado nacional el martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este feriado, al coincidir con un martes, se suma al lunes 23 de marzo, declarado día no laborable con fines turísticos, formando así un nuevo fin de semana largo.

De acuerdo con el cronograma publicado por el Gobierno nacional, este segundo receso largo del año abarcará desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo. El objetivo de sumar días no laborables responde a la intención de estimular el turismo y favorecer la actividad económica en el sector servicios. Las autoridades recomiendan consultar el calendario oficial para planificar viajes y actividades.

Tras Carnaval, el siguiente fin de semana largo en 2026 será del sábado 21 al martes 24 de marzo, por el Día de la Memoria y un día no laborable turístico (Felipe Taboada)

El calendario de 2026 también contempla otros fines de semana largos, como el de Semana Santa en abril, que incluirá el jueves 2 y el viernes 3, además del fin de semana posterior. A lo largo del año, se agregan feriados inamovibles y días con fines turísticos, que buscan distribuir el descanso y promover la actividad turística en todo el territorio nacional.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

El calendario de feriados para 2026 en Argentina incluye numerosas fechas relevantes, tanto inamovibles como trasladables. El Gobierno incorporó días no laborables con fines turísticos para extender algunos fines de semana. Según el Ministerio del Interior, el objetivo es equilibrar el descanso y potenciar el turismo interno.

El calendario nacional prevé feriados destacados como el Día del Trabajo, el Día de la Independencia y jornadas trasladadas para crear más fines de semana largos (Partido de la Costa)

Entre las fechas destacadas, figuran el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (jueves 2 de abril), el Día del Trabajo (viernes 1° de mayo) y el Día de la Independencia (jueves 9 de julio). Además, algunos feriados se trasladan para crear fines de semana largos, como el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (lunes 15 de junio) y el Día de la Soberanía Nacional (lunes 23 de noviembre).

El cronograma oficial establece que el último fin de semana extralargo del año será en diciembre, con el lunes 7 declarado no laborable y el martes 8 como feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María. La Navidad, el viernes 25 de diciembre, marcará el cierre del ciclo de feriados 2026. Las fechas buscan brindar oportunidades de descanso, favorecer el turismo y organizar la vida social y laboral en todo el país.