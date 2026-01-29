Perú

El aeropuerto de Jaén reanuda sus vuelos comerciales este jueves 29 de enero

Las operaciones retoman tras culminar el mantenimiento de la pista, mientras el MTC y Córpac avanzan en un proyecto de rehabilitación integral que permitirá ampliar su capacidad operativa

El aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén, en la región Cajamarca, retomará sus vuelos comerciales este jueves 29 de enero tras finalizar el mantenimiento de la pista de aterrizaje. La reanudación de operaciones fue confirmada por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Córpac), luego de coordinaciones con la aerolínea LATAM.

El anuncio se realizó durante una reunión de trabajo encabezada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, con la participación de la congresista Tania Ramírez, en la que se abordó la situación del terminal aéreo y las acciones adoptadas para restablecer el servicio.

Mantenimiento y continuidad operativa

El presidente del Directorio de Córpac, Freddy Solano González, señaló que se ha asumido el compromiso de aplicar un mantenimiento permanente en la pista de aterrizaje, con el fin de evitar nuevas suspensiones mientras se ejecutan los trabajos que darán una solución definitiva a esta problemática.

En ese contexto, el ministro de Transportes y Comunicaciones indicó: “Hemos actuado de inmediato para reanudar las operaciones aéreas y asegurar un mantenimiento permanente de la pista, mientras avanzamos con una solución definitiva que modernizará el aeropuerto. Nuestra prioridad es clara: proteger la seguridad de los pasajeros y garantizar una conectividad digna, continua”.

Expediente técnico en desarrollo

La directora general de Aeronáutica Civil del MTC, Paola Marín, informó que el sector avanza en la elaboración del expediente técnico para la rehabilitación integral de la pista de aterrizaje, que contempla su ampliación de 2.500 a 3.000 metros de longitud.

De acuerdo con lo previsto, el expediente técnico deberá culminarse en abril, lo que permitirá que el aeropuerto pueda recibir aeronaves con capacidad para más de 180 pasajeros. La Dirección General de Aeronáutica Civil mantiene un acompañamiento y vigilancia permanente a las intervenciones de Córpac en el aeropuerto de Jaén.

Atractivos turísticos en Jaén

Jaén, en la región Cajamarca de Perú, ofrece una mezcla atractiva de historia ancestral, naturaleza exuberante y cultura viva que la convierten en un destino interesante más allá de sus ciudades cercanas. Muy cerca de la capital provincial, a poco más de dos kilómetros, se ubica el sitio arqueológico Montegrande, un antiguo templo de forma espiral de alrededor de 5.000 años de antigüedad, que perteneció a la cultura Mayo-Chinchipe y revela piezas y estructuras prehispánicas de gran valor histórico.

Los visitantes también pueden pasear por la Plaza de Armas, un espacio urbano con áreas verdes y fuentes, rodeado de comercios y servicios que muestran la vida local, así como conocer la catedral de la ciudad, con su arquitectura moderna y obras religiosas representativas del lugar. El Jardín Botánico de Jaén alberga centenares de especies vegetales propias de la selva alta, lo que permite observar la flora regional sin salir de la zona periurbana.

En los alrededores hay numerosas opciones para quienes disfrutan del turismo natural: la reserva privada Gotas de Agua protege bosque seco ecuatorial y es ideal para el avistamiento de aves y fauna endémica, mientras que los baños termales del Almendral brindan aguas ricas en minerales con temperaturas que llegan hasta unos 45 °C en medio de un paisaje fluvial tranquilo. Más alejadas, pero accesibles desde Jaén, están las cascadas como Chorro Blanco, con su caída de entorno a 106 m, y rutas de senderismo que atraviesan bosques y quebradas de gran belleza.

Además, la provincia se integra en circuitos turísticos que la conectan con otros puntos naturales y culturales del norte del país, lo que facilita combinar su visita con exploraciones más amplias de Cajamarca y zonas cercanas.

