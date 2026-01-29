Doña Peta marca distancia en la vida sentimental de Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte: “Ya no es bebé, está viejo”

Doña Peta aseguró que ya no se involucra en la vida sentimental de Paolo Guerrero y que respeta su relación con Ana Paula Consorte. Infobae Perú / Captura TV - Latina.

La figura de Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, volvió a captar la atención pública tras sus recientes declaraciones sobre la vida personal y familiar del máximo referente del fútbol peruano. Con la naturalidad y franqueza que la caracterizan, la mamá del ‘Depredador’ dejó en claro que ya no se involucra en los asuntos sentimentales de su hijo y que hoy respeta plenamente sus decisiones.

La ocasión fue especial. Doña Petronila asistió al partido disputado en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), donde Alianza Lima enfrentó al Inter de Miami, encuentro en el que Paolo Guerrero fue protagonista al marcar dos goles, desatando la alegría de la hinchada y, por supuesto, el orgullo de su madre. Visiblemente emocionada, no dudó en celebrar el buen momento deportivo del futbolista, pero también aprovechó el contacto con la prensa para hablar de su faceta más personal.

Frente a las cámaras, la mamá de Paolo fue consultada sobre la relación que mantiene con su hijo y si aún lo considera su “bebito”, como solía llamarlo en el pasado. La respuesta, lejos de ser solemne, estuvo cargada de humor y sinceridad. “Ya no es bebé, pues, ya, ya está viejo”, respondió entre carcajadas, dejando en claro que el tiempo ha pasado y que el deportista ya no es aquel joven al que cuidaba con celo, sino un hombre hecho y derecho.

Doña Peta revela que ahora se lleva mejor con Ana Paula, pareja de Paolo Guerrero. Infobae Perú / Captura TV - Latina.

Mantinenen una relación cordial

Más allá de la broma, la madre del futbolista aprovechó para resaltar el momento personal que atraviesa su hijo, especialmente en su rol como padre. “Está chocho por los bebés, Paolo se derrite por sus hijos”, declaró, mostrando orgullo y emoción al ver cómo el ‘Depredador’ disfruta de su faceta familiar junto a sus hijos más pequeños.

La relación entre Paolo Guerrero y la modelo brasileña Ana Paula Consorte también fue tema inevitable. Ambos mantienen un romance desde agosto de 2022, una relación que ha estado marcada por diversas polémicas mediáticas, diferencias culturales y momentos de tensión que, en su momento, habrían generado cierta distancia entre Doña Peta y la joven extranjera. Sin embargo, el escenario actual parece ser distinto.

En medio de los rumores que circularon semanas atrás sobre una posible boda, luego del viaje familiar que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte realizaron al Parque Disney, la madre del futbolista fue consultada directamente sobre cómo es hoy su relación con la actual pareja de su hijo. Su respuesta fue clara y sin rodeos. “Sí, vamos bien, vamos bien. Yo no me meto en nada, tienen que formar su hogar, ya ellos son mayores de edad, tienen que formar un hogar por sus hijos”, sentenció.

Doña Peta revela que ahora se lleva mejor con Ana Paula, pareja de Paolo Guerrero. Infobae Perú / Captura TV - Latina.

Con estas palabras, Doña Peta dejó en evidencia un cambio de postura. Ya no se muestra como una madre que opina o interviene en las decisiones sentimentales de su hijo, sino como alguien que entiende que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte son adultos y padres, responsables de construir su propia familia. El mensaje fue directo: respeto, distancia y confianza en las decisiones que ellos tomen.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de temas delicados. A la salida del estadio, Doña Peta también fue abordada por un reportero del programa ‘Amor y Fuego’, quien le preguntó por la reciente denuncia realizada por una joven en Argentina, en la que se mencionó a futbolistas peruanos como Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, sobrino de Paolo Guerrero.

Ante la consulta “¿Qué opinión tiene usted sobre todo esto que ha acontecido en los últimos días?”, Doña Peta respondió con firmeza, defendiendo a su familia y pidiendo que el caso sea investigado con profundidad. “Que investiguen bien, porque pueden ser inocentes, porque en mi familia nunca ha habido violadores, no creo”, contestó.

Doña Peta revela que ahora se lleva mejor con Ana Paula, pareja de Paolo Guerrero. Infobae Perú / Captura TV - Latina.