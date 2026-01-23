Level y Promperú presentan en Fitur el "único vuelo directo y sin escalas" entre Barcelona y Lima

Durante la inauguración de la nueva conexión aérea entre Barcelona y Lima, los responsables de la aerolínea Level y de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) pusieron de relieve el relevante papel que jugará el vuelo directo en el acceso de los viajeros peruanos a la capital catalana y a su red de destinos europeos. Según publicó el medio, la ruta comenzará a operar el 3 de junio de 2026 y fue presentada oficialmente en el marco de la feria Fitur en Madrid, con la presencia de autoridades de ambas entidades.

De acuerdo con la información compartida por Level y Promperú durante el evento, se trata del “único vuelo directo y sin escalas” entre Barcelona y Lima, lo cual abre nuevas posibilidades para el mercado turístico y económico entre ambas regiones. Level precisó que la ruta contará inicialmente con una frecuencia de tres vuelos semanales. La inauguración de esta conexión recibió el respaldo de representantes institucionales y empresariales, quienes enfatizaron el potencial de la ruta para incrementar el flujo de visitantes y fomentar el intercambio comercial y cultural.

El CEO de Level, Rafael Jiménez, subrayó en su intervención que la oferta de una conexión directa implica “una oportunidad de seguir innovando y de seguir generando oportunidades para el crecimiento económico y turístico”. Según recogió el medio, Jiménez explicó que la nueva ruta permitirá facilitar la movilidad de las personas, conectar comunidades de forma directa y contribuir a la exportación de talento entre Europa y Latinoamérica.

Durante la presentación, Braian Schuld, responsable global de ventas de Level, reforzó la apuesta de la aerolínea por fortalecer los lazos entre ambos destinos. Por parte de Promperú, la directora de Promoción de Turismo, María Del Sol Velásquez, señaló que España ocupa el primer lugar como mercado emisor de turistas europeos hacia Perú. En palabras de Velásquez, esto posiciona a la nueva ruta como estratégica para el impulso del turismo receptivo en su país y, en sentido inverso, para diversificar el acceso de los peruanos hacia territorio europeo.

Según detallaron Level y Promperú, la decisión de establecer esta conexión responde a la demanda detectada tanto en el ámbito turístico como en el empresarial, donde se prevé un impacto positivo directo en número de visitantes y movimientos comerciales. La meta, según enfatizaron en Fitur, es acercar Perú al viajero europeo y facilitar la conectividad de los pasajeros desde la capital peruana hacia múltiples puntos de Europa, mediante la red operada desde Barcelona.

En relación a la importancia estratégica de la ruta, ambas entidades destacaron que la puesta en marcha de un vuelo directo y sin escalas supondrá una reducción considerable en los tiempos de viaje y simplificará los procesos logísticos para viajeros y empresas. Además, la frecuencia de tres vuelos semanales busca responder de forma eficiente a la demanda prevista, permitiendo evaluar, en base a la evolución del mercado, un eventual incremento de frecuencias en el futuro.

El anuncio de la ruta contó con la asistencia de autoridades y representantes del sector turístico de España y Perú, quienes reiteraron durante la presentación la voluntad de estrechar los lazos bilaterales mediante el refuerzo de la conectividad aérea. Según informó el medio, el acuerdo entre Level y Promperú cristaliza tras diversos análisis de mercado que han identificado el interés creciente de viajeros españoles y europeos en los destinos peruanos, así como la necesidad de nuevas alternativas de conexión para los ciudadanos peruanos residentes en Europa o que viajan a la región por motivos profesionales, educativos o familiares.

A través de esta ruta, Level se consolida como la única aerolínea que ofrece una opción directa y sin paradas entre Barcelona y Lima, reforzando su posicionamiento en vuelos de largo radio desde la capital catalana. Promperú, por su parte, proyecta que la nueva conexión contribuirá tanto a la diversificación de mercados emisores como a la promoción de destinos peruanos entre los viajeros europeos, con una expectativa de crecimiento sostenido en visitantes a mediano plazo.

El anuncio, realizado en el contexto de la feria de turismo internacional Fitur, refuerza la apuesta estratégica de ambas entidades por la cooperación institucional y la innovación en la oferta turística y comercial, con la mirada puesta en fortalecer la movilidad, el intercambio económico y el desarrollo de nuevos negocios entre Europa y Perú, según consignó el medio.