Su usted ocupaba una invasión hasta 2021, ahora podrá formalizarla: VIVIENDA alista nuevo plan de titulación agresiva de terrenos

El Gobierno de Perú amplía el reglamento para la titulación gratuita de terrenos ocupados hasta el 31 de diciembre de 2021.

El Gobierno de Perú publicó el proyecto de Decreto Supremo que modifica el reglamento para la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales, ampliando el plazo de ocupación hasta el 31 de diciembre de 2021.

Con este cambio, quienes ocuparon terrenos estatales de manera pacífica, pública y continua hasta esa fecha podrán acceder al proceso de formalización y obtener un título de propiedad gratuito, siempre que cumplan los requisitos legales y no posean otro inmueble.

Ministerio de Vivienda amplía condiciones para la formalización de posesiones informales

La modificación responde a la necesidad de actualizar el reglamento de la Ley N.º 31056 para alinearlo con la reciente Ley N.º 32267, que amplía el universo de beneficiarios.

Antes, solo podían postular quienes ocupaban terrenos hasta fines de 2015; ahora, el nuevo corte beneficia a familias y personas que iniciaron la ocupación hasta 2021.

La formalización de predios estatales busca fortalecer la seguridad jurídica y facilitar el acceso a servicios básicos, según el Ministerio de Vivienda.

El objetivo declarado es facilitar el acceso a la propiedad formal, incrementar la seguridad jurídica y permitir que más familias accedan a servicios básicos y al sistema financiero.

El proceso de formalización exige que la ocupación del terreno sea pacífica, pública y continua durante más de 10 años. Los beneficiarios no deben ser propietarios de otro inmueble.

Además, según la Ley N.º 31056, quienes reciban el título de propiedad no podrán vender ni transferir el predio durante 5 años, una medida destinada a desincentivar el tráfico de terrenos y garantizar que los títulos beneficien efectivamente a quienes ocupan y residen en estos predios.

COFOPRI: Te formalizamos, pero no podrás vender tu terreno en 5 años

La publicación del proyecto de decreto y su exposición de motivos se realiza en el portal institucional del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), donde la ciudadanía puede presentar comentarios y sugerencias durante quince días calendario.

La Dirección de Normalización y Desarrollo de COFOPRI estará a cargo de recibir y sistematizar los aportes para su análisis e inclusión, en caso corresponda, en la versión final de la norma.

La propuesta normativa elimina referencias al régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios urbanos, alineando así todo el marco legal con las disposiciones vigentes.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), junto a COFOPRI, sostiene que este ajuste permitirá continuar la titulación de predios a favor de quienes cumplen los requisitos, mejorando sus condiciones de vida y su integración a la economía formal.

Promesa cumplida... para los traficantes de terrenos

Sin embargo, la reciente ampliación ha sido también objeto de críticas. Diversos sectores advierten que la ampliación de los plazos y la flexibilización de la formalización pueden incentivar nuevas invasiones y reforzar la ilegalidad.

Las promesas de titulación suelen ser utilizadas por traficantes de terrenos, quienes convencen a familias de que la ocupación ilegal será eventualmente regularizada. Este fenómeno agrava el crecimiento desordenado de Lima y otras ciudades, y profundiza la vulnerabilidad social y ambiental.

¿Otro empujón para el tráfico de terrenos? La norma prioriza la regularización sin atender criterios de equidad ni sostenibilidad. Con todo, las familias necesitan dónde vivir.

En su momento -y aunque ahora lo celebren-, organismos estatales, como el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Bienes Nacionales y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, no respaldaron la iniciativa legislativa; sus opiniones técnicas no fueron consideradas por el Congreso.

Existe un temor por daños potenciales a ecosistemas frágiles, como las lomas costeras de Lima (Pachacamac, Villa María del Triunfo, Retamal), si se permite formalizar asentamientos en esas zonas. La ocupación de lomas es comparada con la deforestación amazónica, debido a la pérdida de biodiversidad y servicios ambientales.