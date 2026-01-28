Sierra: Campaña agrícola 2025-2026 mejora gracias a este fenómeno meteorológico, según Senamhi

Los principales cultivos de seguridad alimentaria, como papa, maíz amiláceo, quinua, haba, cebada, trigo y otros de pan llevar muestran una mejora notable en su desarrollo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las condiciones de humedad en la sierra están mejorando la campaña agrícola 2025-2026, lo que favorece el desarrollo de cultivos y la recuperación de pastizales para el sector pecuario.

Los reportes oficiales indican que las lluvias recientes han generado un impacto positivo en la región andina, con efectos directos en la producción de alimentos y la ganadería.

Según el Senamhi, los principales cultivos de seguridad alimentaria como papa, maíz amiláceo, quinua, haba, cebada y trigo muestran avances importantes en su desarrollo.

El organismo detalló que la mayoría de las parcelas en la región andina atraviesan etapas clave, como el crecimiento vegetativo y el inicio de la floración, consolidando una recuperación favorable tras periodos de sequía.

“Los cultivos se encuentran en buen estado fitosanitario y mantienen un ritmo de crecimiento que podría traducirse en buenos rendimientos”, señaló el reporte del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

El impacto de las lluvias también se refleja en la recuperación de los pastos naturales y cultivados. El rebrote y macollaje de la vegetación ha incrementado la disponibilidad de alimento para el ganado, lo que, según el Senamhi, beneficia directamente a los productores pecuarios de la zona.

Las zonas altoandinas del sur se observan mejoras en el estado corporal del ganado, aunque persisten reportes de mortalidad, principalmente en crías y ejemplares vulnerables.

No obstante, la variabilidad climática continúa representando un desafío. El Senamhi advirtió sobre la ocurrencia de eventos extremos como lluvias intensas, granizadas y nevadas, que han generado daños localizados en cultivos de maíz y papa en localidades como Ayaviri, Capazo y Mañazo (Puno), así como en Cachachi y Celendín (Cajamarca).

Además, el incremento de la humedad elevó el riesgo de enfermedades fitosanitarias, registrándose incidencias de mildiu en quinua cercanas al 15 % en campos en fase de floración.

Ganadería y recomendaciones ante riesgos persistentes

Para el sector pecuario, las precipitaciones han sido favorables en la recuperación de pastizales, pero las lluvias persistentes y las bajas temperaturas mantienen el riesgo de infecciones respiratorias y diarreicas.

El Senamhi indicó que los abortos y la mortalidad de crías por hipotermia afectan sobre todo a los hatos que carecen de refugios adecuados. En las zonas más expuestas, como las altoandinas del sur, los productores enfrentan retos adicionales, ya que la falta de cobertizos limita la protección de los animales durante los episodios de frío.

El pronóstico del Senamhi prevé que los cultivos continuarán desarrollando sus fases fenológicas bajo condiciones húmedas favorables, especialmente en las etapas de floración, espiga, llenado de granos y tuberización.

Sin embargo, no se descarta la aparición de nuevas enfermedades asociadas a la alta humedad y la posibilidad de nuevos eventos climáticos extremos propios de la temporada.

Frente a este escenario, el Senamhi recomendó a los agricultores implementar sistemas de drenaje en parcelas propensas al encharcamiento y reforzar el monitoreo fitosanitario preventivo.

Para el sector ganadero, la sugerencia principal apunta a proporcionar refugios secos y techados que permitan proteger a las crías y a las hembras gestantes durante las olas de frío y las lluvias intensas.